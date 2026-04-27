RCB માટે મોટો ફટકો: સ્ટાર બેટ્સમેન દિલ્હી સામેની મેચમાંથી બહાર
આરસીબીના ઓપનર ફિલ સોલ્ટ ઈજાને કારણે દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની મેચમાં રમી શકશે નહીં.
Published : April 27, 2026 at 5:12 PM IST
RCB vs DC: IPL 2026 ની વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ મેચ પહેલા રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરને મોટો ફટકો પડ્યો છે. ટીમના સ્ટાર ઓપનર ફિલ સોલ્ટ હજુ સુધી તેની ઈજામાંથી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયા નથી; પરિણામે, તે દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની મેચમાં રમી શકશે નહીં. સોલ્ટ એમ. ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની પાછલી મેચ પણ ચૂકી ગયો હતો, અને હવે તે સ્પષ્ટ થઈ ગયું છે કે તેના પાછા ફરવામાં થોડો વધુ સમય લાગશે. RCB ના માર્ગદર્શક અને બેટિંગ કોચ, દિનેશ કાર્તિકે વ્યક્તિગત રીતે આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે.
કાર્તિકે ફિટનેસ અપડેટ આપી
દિલ્હી કેપિટલ્સ સામેની મેચ પહેલા યોજાયેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન, દિનેશ કાર્તિકે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે ફિલ સોલ્ટ હાલમાં ઘાયલ છે. પાછલી મેચમાં, જેકબ બેથેલને સોલ્ટની જગ્યાએ તક આપવામાં આવી હતી; જોકે, તે નોંધપાત્ર અસર કરવામાં નિષ્ફળ ગયો અને 10 બોલમાં 14 રન બનાવ્યા બાદ આઉટ થયો. પરિણામે, સોલ્ટની ગેરહાજરીને કારણે, બેથેલને બીજી તક મળે તેવી શક્યતા છે.
કાર્તિકે કોહલીની પ્રશંસા કરી
આ વાતચીત દરમિયાન, દિનેશ કાર્તિકે વિરાટ કોહલીની ભરપૂર પ્રશંસા કરી. તેમણે ટિપ્પણી કરી કે વાસ્તવિકતા એ છે કે દર વર્ષે કોહલી પોતાના પ્રદર્શનનું મૂલ્યાંકન કરવા અને તેણે શું સિદ્ધ કર્યું છે તેનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે એક પગલું પાછળ હટે છે. તે રમતનો સંપર્ક ખૂબ જ નક્કર યોજના સાથે કરે છે કે તે કેવી રીતે રમવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. તે એક ચોક્કસ પદ્ધતિનું પાલન કરે છે જેના દ્વારા તે પ્રેક્ટિસ સત્રો દરમિયાન સતત પોતાની જાતનું પરીક્ષણ કરે છે.
કાર્તિકે વધુમાં ઉમેર્યું કે કોહલી પાસે પુષ્કળ અનુભવ છે, જે ખરેખર નોંધપાત્ર છે - એક એવો અનુભવ જેમાંથી કોઈપણ યુવા ખેલાડી શીખી શકે છે. તેમને ખાતરી છે કે વિહાન મલ્હોત્રા અને કનિષ્ક ચૌહાણ જેવા યુવા ખેલાડીઓએ તેમને જોઈને ચોક્કસપણે વિચારવું જોઈએ: "જુઓ વિરાટ *ભૈયા* કેવી રીતે પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યો છે; તે ખરેખર શું અલગ રીતે કરી રહ્યો છે?"
પોઈન્ટ ટેબલમાં મજબૂત સ્થિતિ
RCB હાલમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે, 7 મેચમાંથી 5 જીત સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા સ્થાને છે. જોકે, આ સિઝનમાં ટીમની બે હારમાંથી એક ખાસ કરીને દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે હોવાથી, બેંગલુરુ હવે દિલ્હીમાં તે હારનો બદલો લેવાનો પ્રયાસ કરશે. ફિલ સોલ્ટની ગેરહાજરી ચોક્કસપણે RCB માટે પડકાર ઉભો કરે છે, પરંતુ ટીમનો આત્મવિશ્વાસ ઊંચો રહે છે. હવે એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે RCB પોતાના સ્ટાર ઓપનર વિના પણ દિલ્હીમાં વિજય મેળવી શકે છે કે નહીં.
