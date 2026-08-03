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પાકિસ્તાન ક્રિકેટમાં મોટો ફેરફાર, ખરાબ બેટિંગ પ્રદર્શન વચ્ચે PCB એ મોટો નિર્ણય લીધો

વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં નબળી બેટિંગથી ઝઝૂમી રહેલી પાકિસ્તાન ટીમમાં એક મોટો ફેરફાર થયો છે.

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 3, 2026 at 8:42 PM IST

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પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમમાં વધુ એક મોટો ફેરફાર થયો છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પ્રવાસ દરમિયાન ખરાબ પ્રદર્શનથી ઝઝૂમી રહેલી ટીમને બીજી ટેસ્ટમાં પણ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, કારણ કે તે પહેલી મેચ હારી ગઈ છે. સતત ખરાબ બેટિંગ પ્રદર્શન વચ્ચે, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ નવા બેટિંગ કોચની નિમણૂક કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. દક્ષિણ આફ્રિકાના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર માઈક સ્મિથને પાકિસ્તાન ટીમના નવા બેટિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.

પાકિસ્તાનના નવા બેટિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ દક્ષિણ આફ્રિકાના ભૂતપૂર્વ ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટર માઈક સ્મિથને રાષ્ટ્રીય ટીમના નવા બેટિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. સ્મિથે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમ્યું ન હોવા છતાં, ફ્રેન્ચાઇઝ ક્રિકેટમાં કોચ તરીકે તેમનો પ્રભાવશાળી ટ્રેક રેકોર્ડ છે. તેમણે ઘણી T20 ટીમો સાથે કામ કર્યું છે અને પાકિસ્તાન સુપર લીગ (PSL) માં વિવિધ ફ્રેન્ચાઇઝી સાથે પણ સંકળાયેલા છે.

PTIના અહેવાલ મુજબ, બેટિંગ કોચ પદ માટે અરજી કરનારા ઉમેદવારોમાંથી માઈક સ્મિથને શોર્ટલિસ્ટ કર્યા પછી પીસીબીએ તેમની સાથે મૌખિક કરાર કર્યો છે. પીસીબીના એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે બોર્ડ લાંબા ગાળા માટે બેટિંગ કોચની નિમણૂક કરવા માંગે છે અને તેણે જાહેર જાહેરાત દ્વારા રસ ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ મંગાવી છે.

ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસથી જવાબદારી સંભાળશે

નોંધનીય છે કે માઇક સ્મિથ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ પ્રવાસ દરમિયાન ટીમમાં જોડાશે નહીં. તેઓ 19 ઓગસ્ટથી શરૂ થતી ઇંગ્લેન્ડ સામેની ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે પાકિસ્તાન ટીમના બેટિંગ કોચ તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળશે. તેઓ અસદ શફીકનું સ્થાન લેશે, જે હાલમાં વચગાળાના બેટિંગ કોચ તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે અને પાકિસ્તાનની પસંદગી સમિતિના સભ્ય પણ છે.

બાબર આઝમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ પાકિસ્તાનનું નબળું પ્રદર્શન

પાકિસ્તાનની બેટિંગનું સ્તર છેલ્લા કેટલાક સમયથી સતત ઘટી રહ્યું છે. ટીમે પહેલા બાંગ્લાદેશ સામે ઘરઆંગણે ટેસ્ટ શ્રેણી ગુમાવી હતી અને ત્યારબાદ બાંગ્લાદેશમાં પણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ બંને શ્રેણીમાં હારનું એક મુખ્ય કારણ પાકિસ્તાનની નબળી બેટિંગ હતી.

વધુમાં, બાબર આઝમની કેપ્ટનશીપ હેઠળ બેટિંગ લાઇનઅપમાં ઘટાડો થયો છે. ત્રિનિદાદમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની પ્રથમ ટેસ્ટમાં પણ, પાકિસ્તાની બેટ્સમેન અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરી શક્યા ન હતા. આ ખરાબ પ્રદર્શન બાદ, PCB એ બેટિંગ વિભાગને મજબૂત બનાવવાનો નિર્ણય લીધો છે; માઇક સ્મિથ ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસથી શરૂ થતા પાકિસ્તાન ટીમના નવા બેટિંગ કોચ તરીકે સેવા આપશે.

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