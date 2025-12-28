T20 વર્લ્ડ કપ માટે પાકિસ્તાન ટીમની ઘોષણા, સલમાન અલી આઘા કરશે કપ્તાની
પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમવા જઈ રહ્યા છે.
Published : December 28, 2025 at 3:32 PM IST
હૈદરાબાદ: પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ આગામી વર્ષે ભારત અને શ્રીલંકામાં યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપ માટે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. બોર્ડે શ્રીલંકા સામે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી રમવાનો નિર્ણય લીધો છે, અને પાકિસ્તાનની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
શાદાબ ખાનની વાપસી
સલમાન અલી આઘાને ટીમના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, જેનાથી સ્પષ્ટ થયું છે કે તે T20 વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાની ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ખ્વાજા નાફેને પહેલીવાર T20 ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે, જે સૂચવે છે કે મોહમ્મદ રિઝવાનનું T20 ટીમમાં વાપસી મુશ્કેલ બની ગઈ છે. ટીમના સ્ટાર સ્પિનર શાદાબ ખાન ખભાની સર્જરી પછી ટીમમાં પરત ફરી રહ્યા છે.
A few surprises as Pakistan reveal their squad for the upcoming T20I series with Sri Lanka 👀https://t.co/jo7y27PpnK— ICC (@ICC) December 28, 2025
બાબર, શાહીન અને રૌફ બહાર
પાછલી T20 શ્રેણીમાં રમનારા ઘણા ખેલાડીઓને શ્રીલંકા સામેની મહત્વપૂર્ણ શ્રેણી માટે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા નથી કારણ કે તેઓ ઓસ્ટ્રેલિયન બિગ બેશ લીગમાં રમી રહ્યા છે, જેમાં બાબર આઝમ, શાહીન આફ્રિદી અને હરિસ રૌફનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, તેમના નામ વર્લ્ડ કપ ટીમમાં સામેલ થવાનું નિશ્ચિત છે.
Pakistan cricket team for SL T 20 I,s. Shahdab khan back after surgery. Babar Azam, Shaheen not included. Khawaja Nafay selected first time @TheRealPCB pic.twitter.com/QQGSYWkioj— Abdul Majid Bhatti (@bhattimajid) December 28, 2025
શ્રીલંકા સામે પાકિસ્તાનની T20 ટીમ:
સલમાન અલી આગા (કેપ્ટન), અબ્દુલ સમદ, અબરાર અહેમદ, ફહીમ અશરફ, ફખર ઝમાન, ખ્વાજા મુહમ્મદ નાફે (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ નવાઝ, મોહમ્મદ સલમાન મિર્ઝા, મુહમ્મદ વસીમ જુનિયર, નસીમ શાહ, સાહિબઝાદા ફરહાન, સૈમ અયુબ, શાદાબ ખાન, ઉસ્માન ખાન (વિકેટકીપર) અને ઉસ્માન તારિક.
પાકિસ્તાની ટીમ ક્યારે રવાના થશે?
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ 4 અને 5 જાન્યુઆરી, 2026 ના રોજ અલગ-અલગ તબક્કામાં શ્રીલંકા માટે રવાના થશે. પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા 7, 9 અને 11 જાન્યુઆરીએ દામ્બુલામાં ત્રણ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમશે. આ શ્રેણી વર્લ્ડ કપ ટીમની પસંદગીમાં મદદ કરશે.
પાકિસ્તાનનો સ્પોર્ટ્સ સ્ટાફ
પીસીબીએ શ્રીલંકા સામેની શ્રેણી માટે ટીમ મેનેજમેન્ટની પણ જાહેરાત કરી છે, જેમાં નવીદ અકરમ ચીમા ટીમ મેનેજર, માઈક હેસન હેડ વ્હાઇટ-બોલ કોચ, એશ્લે નોફકે બોલિંગ કોચ, મોહમ્મદ હનીફ મલિક બેટિંગ કોચ અને શેન મેકડર્મોટ ફિલ્ડિંગ કોચ તરીકે રહેશે.
આ પણ વાંચો: