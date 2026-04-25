પંજાબે તોડ્યો પોતાનો જ રેકોર્ડ, IPL ઈતિહાસનો સૌથી મોટ રનચેઝ કરી દિલ્હીને હરાવ્યું
દિલ્હીએ આપેલા 265 રનના ટાર્ગેટને પંજાબે સાત બોલ બાકી રહેતા જ 4 વિકેટ ગુમાવી હાંસલ કરી લીધો
Published : April 25, 2026 at 9:37 PM IST
Highest Successful Runchase In IPL: ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026માં પંજાબ કિંગ્સે દિલ્હી કેપિટલ્સ વિરુદ્ધ ટુર્નામેન્ટનો સૌથી મોટો રનચેઝ (265) કરીને નવો રેકોર્ડ સ્થાપિત કરી દીધો. આ ઉપરાંત આ ટી20 ઈતિહાસનો સૌથી મોટો રનચેઝ પણ બની ગયો છે.
દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા દિલ્હીએ કેએલ રાહુલના 152 અને નીતીશ રાણાના 91 રનની મદદથી 2 વિકેટના નુકસાને 264 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં પંજાબે આ વિશાળ ટાર્ગેટને પ્રિયાંશ આર્યના 17 બોલમાં 43, પ્રભસિમરનના 26 બોલમાં 76 અને કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરના 36 બોલમાં 71 રનની મદદથી 18.5 ઓવરમાં જ 4 વિકેટ ગુમાવી હાંસલ કરી લીધો હતો.
પ્રિયાંશ અને પ્રભસિમરને નાંખ્યો જીતનો પાયો
ટુર્નામેન્ટના ઈતિહાસના સૌથી મોટો સ્કોરને ચેઝ કરવા માટે પંજાબને ખૂબ જ ઝડપી શરૂઆતની જરૂર હતી. આ કામ પ્રિયાંશ અને પ્રભસિમરનની જોડીએ બખૂબી કર્યું હતું અને 6 ઓવરમાં જ 116 રન ઝૂડી નાખ્યા હતા. બંને વચ્ચે પ્રથમ વિકેટ માટે 6.5 ઓવરમાં જ 126 રનની ભાગીદારી નોંધાઈ હતી. પ્રિયાંશ 17 બોલમાં 2 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગાની મદદથી જ્યારે પ્રભસિમરને 265 બોલમાં 76 રન બનાવ્યા જેમાં 9 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગા લગાવ્યા.
Punjab Kings break their own record of the highest successful run chase in TATA IPL! 🔥
કરુણની ભૂલ દિલ્હીની ભારે પડી
મેચ જ્યારે સૌથી મહત્વના તબક્કે હતી ત્યારે શ્રેયસ ઐયરના 28 અને 36ના અંગત સ્કોરે બે વખત આસાન કેચ છોડી દીધા હતા જે દિલ્હીને ભારે પડી ગયું હતું. કારણ કે, ત્યારબાદ ઐયરે 36 બોલમાં 71 રનની નિર્ણાયક ઈનિંગ રમી પોતાની ટીમને 7 બોલ બાકી રહેતા જીત અપાવી દીધી હતી. આના પહેલા દિલ્હીને મોટો ઝટકો ત્યારે લાગ્યો જ્યારે ઈનિંગની ત્રીજી ઓવરમાં જ બોલર લુંગી એન્ગિડી ઈજાગ્રસ્ત થઈને મેદાન બહાર જતો રહ્યો. તેનું બોલિંગ ન કરી શકવું પણ દિલ્હીને ભારે પડી ગયું.
Highest successful chase in T20 history! ✅
Unbeaten after 7 games in #TATAIPL ✅
2nd highest match aggregate in #TATAIPL (529 runs)
A record 11th 200 plus chase! ✅#LungiNgidi, #KarunNair, #IndianPremierLeague, #PunjabKings,… pic.twitter.com/ZFz9cEyiUk
પંજાબે તોડ્યો પોતાનો જ રેકોર્ડ
આ સફળ ચેઝ સાથે જ પંજાબે 2024માં તેણે જ બનાવેલા સફળતમ રનચેઝના રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો. એ સમયે તેણે કોલકાત્તા નાઈટ રાઈડર્સ વિરુદ્ધ 262 રન બનાવ્યા હતા. જુઓ સફળ રનચેઝની સમગ્ર લિસ્ટ
- 265 રન - PBKS vs DC, દિલ્હી, 2026
- 262 રન - PBKS Vs KKR, કોલકાતા 2024
- 246 રન - SRH Vs PBKS, હૈદરાબાદ 2025
- 228 રન - RCB vs LSG, લખનઉ, 2025
- 224 રન - RR vs PBKS, શારજાહ, 2020
- 224 રન - RR vs KKR, કોલકાતા, 2024
