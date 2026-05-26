અર્શદીપે આખરે ઇન્સ્ટાગ્રામ પરથી 200 પોસ્ટ્સ કેમ ડિલીટ કરી? જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

પંજાબ કિંગ્સના ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહે પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પરથી 200 થી વધુ પોસ્ટ ડિલીટ કરી દીધી છે.

Published : May 26, 2026 at 8:12 PM IST

Choose ETV Bharat

નવી દિલ્હી: ભારતીય રાષ્ટ્રીય ટીમ અને પંજાબ કિંગ્સ બંને માટે ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહ છેલ્લા કેટલાક સમયથી સતત હેડલાઇન્સમાં છે. જોકે, સોશિયલ મીડિયા પરના તેમના વિવાદોએ તેમના મેદાન પરના પ્રદર્શન કરતાં પણ વધુ ચર્ચા જગાવી છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના બેટ્સમેન તિલક વર્મા વિશે વાંધાજનક ટિપ્પણી કરવાથી લઈને ચાહકો સાથે ઓનલાઈન દલીલો કરવા સુધી, અર્શદીપ તાજેતરના અઠવાડિયામાં સતત ટ્રોલનો નિશાનો રહ્યો છે.

અર્શદીપ સિંહે એક ચોંકાવનારું પગલું ભર્યું

ભારે ટીકા અને વિવાદના આ મોજા વચ્ચે, અર્શદીપ સિંહે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. તેણે તેના સત્તાવાર ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટમાંથી 200 થી વધુ પોસ્ટ્સ કાઢી નાખી છે. આ દૂર કરેલી સામગ્રીમાં ટીમ ઇન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીનો 2025 ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી સંબંધિત એક ખૂબ જ પ્રખ્યાત અને વાયરલ રીલ વિડિયો શામેલ છે. તેણે આ બધી સામગ્રી દૂર કરી દીધી છે.

ઇન્સ્ટાગ્રામ પ્રોફાઇલમાંથી 200 પોસ્ટ ગાયબ

અર્શદીપના આ પગલાથી સોશિયલ મીડિયા પર બધાને આશ્ચર્ય થયું છે. જ્યારે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટમાં અગાઉ સેંકડો પોસ્ટ હતી, હાલમાં ફક્ત 44 જ દેખાય છે. સામાન્ય રીતે, સેલિબ્રિટીઓ બ્રાન્ડ મેકઓવરના ભાગ રૂપે અથવા વિવાદ પછી તેમની સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઇલ સાફ કરે છે; જો કે, અર્શદીપના કિસ્સામાં, આ કાર્યવાહીને તેણે તાજેતરમાં સામનો કરેલા વિરોધ સાથે જોડવામાં આવી રહી છે. હાલમાં, અર્શદીપ સિંહ કે તેની પીઆર ટીમે આ પગલા અંગે કોઈ સત્તાવાર સ્પષ્ટતા જારી કરી નથી.

તિલક વર્મા વિવાદ શું હતો?

આ મહિનાની શરૂઆતમાં, અર્શદીપ સિંહે તેના ભારતીય સાથી ખેલાડીઓ વચ્ચે હળવાશથી રમુજી ફિલ્માંકન કરાયેલ એક વિડિઓ શેર કર્યો હતો. જો કે, ક્લિપમાં અર્શદીપ દ્વારા કરવામાં આવેલી કેટલીક ટિપ્પણીઓએ સોશિયલ મીડિયા પર હોબાળો મચાવ્યો હતો. વિડિઓમાં, અર્શદીપ સિંહે મજાકમાં મુંબઈ ઇન્ડિયન્સના સ્ટાર બેટ્સમેન તિલક વર્માનો ઉલ્લેખ "અંધેરા" તરીકે કર્યો હતો. તેણે તિલકને પૂછ્યું કે શું તેણે કોઈ સનસ્ક્રીન લગાવ્યું છે. ત્યારબાદ, નમન ધીર તરફ ઈશારો કરીને, તેણે તેને "પંજાબનો અસલી ગ્લો" ગણાવ્યો. આ વીડિયો સામે આવતાની સાથે જ સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે અર્શદીપ પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા, જેમાં તેમણે રંગભેદને પ્રોત્સાહન આપવાનો આરોપ લગાવ્યો અને તેમની આકરી ટીકા કરી. તેમ છતાં, અર્શદીપ અને તિલક વર્મા બંનેએ અત્યાર સુધી આ સમગ્ર વિવાદ અંગે મૌન જાળવી રાખ્યું છે.

