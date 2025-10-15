ETV Bharat / sports

ઓસ્ટ્રેલિયન ચાહકો પાસે એક છેલ્લી તક છે, કમિન્સે રોહિત અને વિરાટ પર આપ્યું મોટું નિવેદન

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી 19 ઓક્ટોબરથી શરૂ થવા જઈ રહી છે.

રોહિત અને વિરાટ
રોહિત અને વિરાટ (ANI)
હૈદરાબાદ: આ વર્ષે દુબઈમાં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીત્યા પછી ભારતીય ટીમ પોતાની પહેલી વનડે રમવા માટે તૈયાર છે. આ મેચ વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ટકરાશે. આ મેચ ભારતીય ચાહકો માટે પણ એટલી જ મહત્વપૂર્ણ છે જેટલી ઓસ્ટ્રેલિયન ચાહકો માટે છે.

ભારતીય ચાહકોને લાંબા સમય પછી મેદાન પર તેમના મનપસંદ ખેલાડીઓ, વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માને વાદળી રંગમાં જોવાની તક મળશે, પરંતુ ઓસ્ટ્રેલિયન ચાહકો માટે રોહિત અને વિરાટને ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર રમતા જોવાની આ છેલ્લી તક હોઈ શકે છે.

રોહિતને આ શ્રેણી માટે બેટ્સમેન તરીકે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે, અને શુભમન ગિલને નવા ODI કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ કારણે, ક્રિકેટ પંડિતો માને છે કે જો રોહિત અને વિરાટ બેટથી સારું પ્રદર્શન નહીં કરે, તો ટીમમાં તેમની સતત હાજરી મુશ્કેલ બનશે.

કમિન્સનું રોહિત અને વિરાટ પર મોટું નિવેદન

ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર પેટ કમિન્સ માને છે કે આ શ્રેણી ઘરઆંગણાના ચાહકો માટે ભારતીય દિગ્ગજોને ઓસ્ટ્રેલિયામાં રમતા જોવાની છેલ્લી તક હોઈ શકે છે. કારણ કે બંને ખેલાડીઓ પહેલાથી જ ટેસ્ટ અને T20I માંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી ચૂક્યા છે, અને આ શ્રેણી પછી, આ દિગ્ગજ ખેલાડીઓ ઓસ્ટ્રેલિયાની ધરતી પર ક્યારે રમશે તે જાણી શકાયું નથી.

કમિન્સે જિયો હોટસ્ટાર પર કહ્યું, "વિરાટ અને રોહિત છેલ્લા 15 વર્ષથી લગભગ દરેક ભારતીય ટીમનો ભાગ રહ્યા છે, તેથી ઓસ્ટ્રેલિયન ચાહકો માટે તેમને અહીં રમતા જોવાની આ છેલ્લી તક હોઈ શકે છે. તેઓ ભારત માટે રમતના ચેમ્પિયન રહ્યા છે અને હંમેશા તેમને ખૂબ જ સારો ટેકો મળે છે. જ્યારે પણ અમે તેમની સામે રમીએ છીએ, ત્યારે દર્શકો જોરથી તાળીઓ પાડે છે."

ભારત સામે ન રમી શકવું દુઃખદ

એશિઝની તૈયારીમાં કમરના દુખાવાથી સ્વસ્થ થઈ રહેલા કમિન્સ ભારત સામેની શ્રેણીમાં રમશે નહીં, અને મિશેલ માર્શ તેમના સ્થાને ODI ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. ભારત સામેની શ્રેણીમાંથી બહાર રહેલા કમિન્સે કહ્યું, "ભારત સામે મર્યાદિત ઓવરની શ્રેણીમાં ન રમી શકવાનું દુઃખદ છે. મને લાગે છે કે ત્યાં મોટી ભીડ હશે. ઓસ્ટ્રેલિયામાં પહેલાથી જ ઘણો ઉત્સાહ છે. તેથી, જ્યારે પણ તમે કોઈ મેચ ચૂકી જાઓ છો, ત્યારે તે નિરાશાજનક હોય છે." પરંતુ આવી મોટી શ્રેણી ગુમાવવી હંમેશા થોડી મુશ્કેલ હોય છે. ભારતે છેલ્લી વખત જ્યારે દ્વિપક્ષીય ODI શ્રેણી માટે ઓસ્ટ્રેલિયાનો પ્રવાસ કર્યો હતો, ત્યારે મુલાકાતીઓ 2020/21માં 2-1ના માર્જિનથી હારી ગયા હતા, પરંતુ તે જ પ્રવાસ પર આગામી T20I શ્રેણી પણ એટલા જ માર્જિનથી જીતી હતી.

