T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાને મોટો ઝટકો, પેટ કમિન્સ T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર

ઓસ્ટ્રેલિયા 11 ફેબ્રુઆરીએ આયર્લેન્ડ સામે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે.

પેટ કમિન્સ
પેટ કમિન્સ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 1, 2026 at 10:20 AM IST

2 Min Read
Australia Squad: T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થવામાં થોડા જ દિવસો બાકી છે. ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ફાસ્ટ બોલર પેટ કમિન્સ ઈજાને કારણે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે પણ તેની ટીમમાં બે મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો કર્યા છે. કમિન્સ તેની ક્રોનિક પીઠની સમસ્યામાંથી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયો નથી, તેના સ્થાને બેન દ્વાર્શિયસને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.

ટીમમાં વધુ એક ફેરફાર કર્યો કરાયો

ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટીમમાં વધુ એક ફેરફાર કર્યો છે. મેથ્યુ શોર્ટને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે અને તેના સ્થાને ઇન-ફોર્મ ખેલાડી મેટ રેનશોને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. સ્ટીવ સ્મિથને પણ આ વર્લ્ડ કપ માટે ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યો છે. જોશ હેઝલવુડ, ટિમ ડેવિડ અને નાથન એલિસને વર્લ્ડ કપ માટે ફિટ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. એશિઝ પહેલા હેઝલવુડને હેમસ્ટ્રિંગ ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તે લાંબા સમય સુધી ટીમમાંથી બહાર રહ્યો હતો. આ દરમિયાન, ડેવિડ હેમસ્ટ્રિંગ ઈજાને કારણે BBL મેચો અને પાકિસ્તાન શ્રેણી ગુમાવી શક્યો હતો. આ દરમિયાન, એલિસ હેમસ્ટ્રિંગ ઈજાને કારણે BBL ફાઇનલ અને પાકિસ્તાન પ્રવાસ ગુમાવી શક્યો હતો.

ઓસ્ટ્રેલિયાનો પહેલો મુકાબલો 11 ફેબ્રુઆરીએ થશે

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 7 ફેબ્રુઆરીએ શરૂ થશે. ઓસ્ટ્રેલિયા 11 ફેબ્રુઆરીએ આયર્લેન્ડ સામે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. કાંગારૂઓની આગામી મેચ 13 ફેબ્રુઆરીએ ઝિમ્બાબ્વે સામે થશે. ઓસ્ટ્રેલિયા કોલંબોમાં પોતાની બંને શરૂઆતની મેચ રમશે. ત્યારબાદ ઓસ્ટ્રેલિયા 16 ફેબ્રુઆરીએ પલ્લેકેલે સ્ટેડિયમમાં શ્રીલંકા સામે ટકરાશે. ઓસ્ટ્રેલિયા 20 ફેબ્રુઆરીએ ઓમાન સામે પોતાની અંતિમ મેચ રમશે. આ વર્લ્ડ કપ માટે ઓસ્ટ્રેલિયાને ગ્રુપ Bમાં રાખવામાં આવ્યું છે.

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ઓસ્ટ્રેલિયાની ટીમ

મિશેલ માર્શ (કેપ્ટન), ઝેવિયર બાર્ટલેટ, કૂપર કોનોલી, ટિમ ડેવિડ, બેન દ્વારશુઇસ, કેમેરોન ગ્રીન, નાથન એલિસ, જોશ હેઝલવુડ, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ, મેથ્યુ કુહનેમેન, ગ્લેન મેક્સવેલ, મેટ રેનશો, માર્કસ સ્ટોઇનિસ, એડમ ઝમ્પા

