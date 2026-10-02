લવલીના પછી, પરવીન હૂડાએ બોક્સિંગમાં કરી કમાલ, ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો
ભારતીય ટીમ એશિયન ગેમ્સમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહી છે. પરવીન હુડ્ડાએ હવે બોક્સિંગમાં ગોલ્ડ જીતીને ઈતિહાસ રચ્યો છે. તેણે ફાઈનલ મેચમાં ચીનના ખેલાડીને હરાવી હતી.
Published : October 2, 2026 at 3:32 PM IST
ASIAN GAMES 2026: એશિયન ગેમ્સમાં ભારતીય ટીમનું જબરદસ્ત પ્રદર્શન ચાલુ છે. ભારતે બોક્સિંગમાં તેનો બીજો ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. ભારતની પરવીન હુડ્ડાએ મહિલાઓની 65 કિગ્રા વર્ગની ફાઇનલમાં પોતાના શાનદાર પ્રદર્શનથી બધાના દિલ જીતી લીધા છે. તેણીએ ફાઇનલમાં 3-2 થી ચાઇનીઝ તાઇપેની ચેન નિએન-ચીનને હરાવીને ગોલ્ડ જીત્યો હતો. પરવીને પ્રથમ રાઉન્ડ જીતીને ચીનની ખેલાડી પર દબાણ બનાવ્યું હતું. ચેન નિએન-ચિને બીજા રાઉન્ડમાં પુનરાગમન કર્યું અને જીત મેળવી. ત્રીજા રાઉન્ડમાં પરવીને પોતાની તાકાત બતાવી અને ભારત માટે ગોલ્ડ જીત્યો.
બંને વચ્ચે રોમાંચક સ્પર્ધા જોવા મળી હતી
મેચની શરૂઆત જોરદાર રહી હતી. બંને ખેલાડીઓએ ખૂબ જ આક્રમક વલણ અપનાવ્યું હતું. પરવીન હુડ્ડાએ ચીનના ખેલાડીને કોઈ તક આપી ન હતી. તેણે શાનદાર કાઉન્ટર પંચ સાથે લીડ મેળવી હતી. ચેન નીએન-ચિને કેટલાક જોરદાર જોબ્સ ઉતાર્યા પણ તેનાથી કોઈ ફરક પડ્યો નહીં. પરવીને વળતો પ્રહાર કરીને જોરદાર જવાબ આપ્યો હતો. પરવીને અદભૂત ફેશનમાં પ્રથમ રાઉન્ડ જીત્યો હતો. પરવીને બીજા રાઉન્ડની શરૂઆત યોગ્ય શૈલીમાં કરી હતી. તેણે પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપિત કર્યું. પરવીને ચેન નિએન-ચીનને કેટલાક બોડી શોટથી આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. જોકે, આ રાઉન્ડમાં ચેન નિએન-ચિને જોરદાર વાપસી કરી હતી. તેણે બીજા રાઉન્ડમાં 10-9થી જીત મેળવી હતી.
PARVEEN HOODA WINS BOXING GOLD AT THE ASIAN GAMES 2026! 🥇🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) October 2, 2026
- 3rd Indian Women’s Boxer ever to win the Asian Games boxing Gold Medal!!!!
13TH GOLD FOR INDIA AT ASIAN GAMES! pic.twitter.com/icpive8h8d
હવે નિર્ણાયક રાઉન્ડનો વારો હતો. ચેન નિએન-ચિને ખૂબ જ આક્રમક રમત બતાવી હતી. તેણે ઝડપી મુક્કો માર્યો. પરવીને હિંમતથી કામ કર્યું. તે ચેન સામે બિલકુલ ઝૂકી ન હતી. તેણે વળતો મુક્કાથી જવાબ આપ્યો. પરવીને ત્રીજા રાઉન્ડની અંતિમ ક્ષણોમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેણે ચેનને વાપસી કરવાની તક આપી ન હતી અને ગોલ્ડ જીત્યો હતો.
લવલીના બોર્ગોહેને પણ ગોલ્ડ જીત્યો હતો
પરવીન હુડા પહેલા, સ્ટાર બોક્સર લોવલિના બોર્ગોહેને એશિયન ગેમ્સ 2026માં ગોલ્ડ જીત્યો હતો. તેણે મહિલાઓની 75 કિગ્રા વર્ગમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. લોવલીનાએ ફાઇનલમાં સર્વસંમતિથી નિર્ણય લઈને ચીનની ખેલાડી બાઓ ઝીયીને 5-0થી હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. સમગ્ર મેચમાં લવલીનાનો દબદબો જોવા મળ્યો હતો.
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