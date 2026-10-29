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સૌરાષ્ટ્રના ખેલાડીએ રણજી ટ્રોફીમાં ઇતિહાસ રચી, ટીમને અપાવી મોટી જીત

સૌરાષ્ટ્રના સ્પિનર ​​પાર્થ ભુટ આસામ સામેની રણજી ટ્રોફી મેચમાં 17 રન આપીને આઠ વિકેટ લીધી હતી. રણજી ટ્રોફીમાં સૌરાષ્ટ્રના બોલર દ્વારા આ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
પ્રતિકાત્મક તસવીર (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 29, 2026 at 5:41 PM IST

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PARTH BHUT: રણજી ટ્રોફીમાં, સૌરાષ્ટ્રના ડાબા હાથના સ્પિનર ​​પાર્થ ભુટે પોતાની સ્પિનથી એવો જાદુ બતાવ્યો કે આસામના બેટ્સમેન એક પછી એક આઉટ થઈ ગયા. પાર્થે માત્ર 17 રન આપીને આઠ વિકેટ લીધી, અને રણજી ટ્રોફીમાં સૌરાષ્ટ્રના શ્રેષ્ઠ બોલિંગ પ્રદર્શનનો નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો. તેની ઘાતક બોલિંગે સૌરાષ્ટ્રને આસામને એક ઇનિંગ્સથી હરાવવામાં અને સાત પોઈન્ટ મેળવવામાં મદદ કરી.

ગુરુવારે આસામ સામે સૌરાષ્ટ્રની જીતમાં પાર્થ ભુટે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. ડાબા હાથના સ્પિનરની શાનદાર બોલિંગે વિરોધી બેટ્સમેનોને મુક્તપણે રમવાની તક ગુમાવી દીધી. તેની બોલિંગે આસામની બેટિંગ લાઇનઅપને સંપૂર્ણપણે તોડી નાખી. આ પ્રદર્શન સાથે, પાર્થે રણજી ટ્રોફી ઇનિંગમાં સૌરાષ્ટ્રના શ્રેષ્ઠ બોલિંગ આંકડાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો.

સતત બીજી મેચમાં પાંચ વિકેટ

આ સિદ્ધિ 29 વર્ષીય પાર્થ માટે પણ ખાસ છે કારણ કે તેણે તેની સતત બીજી મેચમાં પાંચ વિકેટ લીધી છે. તેણે કર્ણાટક સામેની પાછલી મેચની બીજી ઇનિંગમાં પણ પાંચ વિકેટ લીધી હતી. સતત બે મેચમાં શાનદાર બોલિંગ કરીને, પાર્થે પોતાનું ફોર્મ અને ક્ષમતા દર્શાવી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં પાર્થ ભુટનું પ્રદર્શન સતત સુધરી રહ્યું છે. તેની 25 કારકિર્દી મેચોમાં, તેણે હવે નવ વખત એક ઇનિંગમાં પાંચ કે તેથી વધુ વિકેટ લીધી છે. આસામ સામેની તેની આઠ વિકેટ તેની સૌથી યાદગાર સિદ્ધિઓમાંની એક છે.

પાર્થ ભુત જયદેવ ઉનડકટના એલીટ ક્લબમાં જોડાયો

પાર્થ ભુટ રણજી ટ્રોફીમાં એક ઇનિંગમાં આઠ વિકેટ લેનાર સૌરાષ્ટ્રનો બીજો બોલર બન્યો. અગાઉનો રેકોર્ડ ટીમના કેપ્ટન જયદેવ ઉનડકટના નામે હતો. જાન્યુઆરી 2023માં દિલ્હી સામે ઉનડકટનો 8/39 હતો. હવે, પાર્થ ભુતનો આ યાદીમાં 8/17 સાથે ઉમેરો થયો છે. તેના આંકડા ઉનડકટ કરતા પણ સારા હતા.

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PARTH BHUT
સ્પિનર ​​પાર્થ ભુટ
સૌરાષ્ટ્રના સ્પિનર ​​પાર્થ ભુટ
પાર્થ ભુટ રણજી ટ્રોફી મેચ

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