સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી T20 ટુર્નામેન્ટ માટે સૌરાષ્ટ્રની ટીમ જાહેર, જૂનાગઢના પાર્થ ભૂતનો સમાવેશ
આ ટૂર્નામેન્ટની 19મી આવૃત્તિ (2026–27 સિઝન) 14 નવેમ્બર, 2026 થી શરૂ થઈ રહી છે અને તેની ફાઈનલ 6 ડિસેમ્બર, 2026 ના રોજ રમાશે
Published : November 13, 2026 at 8:30 PM IST
જૂનાગઢ: સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2026-27 T20 ટુર્નામેન્ટની શરુઆત આવતીકાલથી (14 નવેમ્બર) થાય છે. જેમાં ગુજરાતની 3 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે. 1.ગુજરાત 2.બરોડા અને 3. સૌરાષ્ટ્ર. આ ટુર્નામેન્ટમાં ગુજરાત અને બરોડાની ટીમ ગ્રુપ C માં છે, જ્યારે સૌરાષ્ટ્રની ટીમ D ગ્રુપમાં છે. સિનિયર મેન્સ સિલેક્શન કમિટીએ આગામી સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2026-27 T20 ટુર્નામેન્ટ માટે સૌરાષ્ટ્રની ટીમની પસંદગી કરી છે. સૌરાષ્ટ્રની ટીમની આગેવાની જયદેવ ઉનડકટ કરશે. જે તેની પ્રથમ મેચ બિહાર સામે 14 મી નવેમ્બરે રમશે.
આગળના મુકાબલાઓની વાત કરીએ તો, સૌરાષ્ટ્રની ટીમ 16 નવેમ્બરે બપોરે 1:30 વાગ્યે ડેલી કોલેજ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર હરિયાણા સામે ટકરાશે. ત્યારબાદ 18 નવેમ્બરે સાંજે 4:30 વાગ્યે હોલકર સ્ટેડિયમમાં જમ્મુ અને કાશ્મીર સામે મેચ યોજાશે. 22 નવેમ્બરે સવારે 9 વાગ્યે ડેલી કોલેજ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર રેલવે સામે મુકાબલો થશે. લીગ તબક્કાની છેલ્લી બે મેચો હોલકર સ્ટેડિયમમાં જ રમાશે, જેમાં 24 નવેમ્બરે પંજાબ સામે અને 26 નવેમ્બરે સાંજે 4:30 વાગ્યે તમિલનાડુ સામે સૌરાષ્ટ્રનો મુકાબલો થશે.
જૂનાગઢના પાર્થ ભૂતનો સમાવેશ
સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ ટીમના ભરોસાપાત્ર અને જૂનાગઢના ક્રિકેટ ખેલાડી પાર્થ ભૂતનો ફરી એક વખત સૌરાષ્ટ્રની ક્રિકેટ ટીમમાં ઓલરાઉન્ડર તરીકે સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. પાર્થ ભૂત સૌરાષ્ટની સાથે વેસ્ટ ઝોનની ક્રિકેટ ટીમમાં મહત્વના ખેલાડી તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. પાછલા ઘણા વર્ષથી તે સૌરાષ્ટ્રની ક્રિકેટ ટીમનો કાયમી સભ્ય પણ બની ચૂક્યો છે. ક્રિકેટની 2026/27 ની ડોમેસ્ટિક સિઝન માટે પણ પસંદગીકારોએ સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ ટીમના આધારભૂત ઓલ રાઉન્ડર તરીકે પાર્થ ભૂત પર ભરોસો બરકરાર રાખ્યો છે.
સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ ટીમનો આધારભૂત ઓલ રાઉન્ડર
જૂનાગઢનો યુવાન ક્રિકેટર પાર્થ રમેશભાઈ ભૂત સૌરાષ્ટ્રની ક્રિકેટ ટીમનો મહત્વનો ખેલાડી અને ઓલ્ડ રાઉન્ડર પ્લેયર તરીકે પોતાની કાયમી જગ્યા ક્રિકેટ ટીમમાં ઊભી કરવામાં સફળ રહ્યો છે, જ્યારે સૌરાષ્ટ્રની ક્રિકેટ ટીમમાં ચેમ્પિયન થઈ હતી તે ટીમમાં પણ ખેલાડી તરીકે પાર્થ ભૂત સૌરાષ્ટ્રના ટીમના વિજયમાં બેટિંગ અને બોલીંગ દ્વારા મહત્વનું યોગદાન આપ્યું હતું. પાર્થે બેટિંગ અને બોલિંગમાં સારું પ્રદર્શન કરવાને કારણે તે સૌરાષ્ટ્રની ક્રિકેટ ટીમની સાથે વેસ્ટ ઝોનમાં પણ એક ઓલરાઉન્ડર તરીકે ટીમમાં તેની જગ્યા પાકી કરવામાં પાછલા ઘણા વર્ષોથી સફળ રહ્યો છે.
સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2026-27 T20 ટુર્નામેન્ટ માટે ગુજરાતની ટીમો
સૌરાષ્ટ્રની ટીમઃ
જયદેવ ઉનડકટ (કેપ્ટન), હાર્વિક દેસાઈ, (વિકેટ કીપર), જય ગોહિલ, પ્રેરક માંકડ, વિશ્વરાજસિંહ જાડેજા, સમર ગજ્જર, રૂચિત આહિર, ચેતન સાકરીયા, પાર્થ ભૂત, હરવંશ સિંહ પંગાલિયા (વિકેટ કીપર), સિદ્ધાંત રાણા, ક્રેઇન્સ ફુલેત્રા, યુવરાજ ચુડાસમા, લકીરાજ વાઘેલા, દેવાંગ કરમતા, અંકુર પવાર.
બરોડાની ટીમ
કૃણાલ પંડ્યા (કેપ્ટન), અતિત શેઠ (ઉપ-કેપ્ટન), દીપક હુડા, શશાંક શર્મા, શાશ્વત રાવત, અમિત પાસી (વિકેટકીપર), જીતેશ શર્મા, ભાનુ પાનિયા, મહેશ પીઠિયા, પરીક્ષિત પાટીદાર, હેમંત પુંડે, રાજ લીંબાણી, રસિક દર, ધ્રુવ બી પટેલ, સફવાન પટેલ.
ગુજરાતની ટીમ
ઉર્વિલ પટેલ (કેપ્ટન), હર્ષલ પટેલ (ઉપ-કેપ્ટન), આર્ય દેસાઈ, સૌરભ ચૌહાણ, વિશાલ જયસ્વાલ, આશુતોષ શર્મા, પ્રિયેશ પટેલ (વિકેટકીપર), ખિલાન પટેલ, રવિ બિશ્નોઈ, અર્ઝન નાગવાસવાલા, તેજસ પટેલ, અમિત દેસાઈ, જાપગ્ન ભટ્ટ, યશ દોષી, ઉમંગ પટેલ, હેમાંગ પટેલ, સ્મિત પટેલ.
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