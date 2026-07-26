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'ધ હન્ડ્રેડ'માં હાઇ-વોલ્ટેજ ડ્રામા, ઉસ્માન તારિકની બોલિંગ એક્શન પર ફરી હોબાળો

પાકિસ્તાની સ્પિનર ​​ઉસ્માન તારિકની બોલિંગ એક્શનને લઈને ફરી એકવાર વિવાદ ઉભો થયો છે.

usman tariq
usman tariq (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 26, 2026 at 3:20 PM IST

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THE HUNDRED 2026: પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના ખેલાડીઓ ઘણીવાર વિવાદોમાં ફસાયેલા જોવા મળે છે. હાલમાં ઈંગ્લેન્ડમાં રમાઈ રહેલી 'ધ હન્ડ્રેડ' ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન, પાકિસ્તાની ઓફ સ્પિનર ​​ઉસ્માન તારિકની બોલિંગ એક્શન ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવી છે. ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેન ટિમ ડેવિડે એક મેચ દરમિયાન તારિકની એક્શન પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા, જેના કારણે બોલર ફરીથી ચર્ચામાં આવ્યો હતો.

આઉટ થયા પછી, ડેવિડે અમ્પાયર સમક્ષ વાંધો વ્યક્ત કર્યો હતો, અને દલીલ કરી હતી કે તારિકની બોલિંગને નો-બોલ જાહેર કરવી જોઈતી હતી. જોકે, અમ્પાયર નિર્ણય પર અડગ રહ્યા અને ડેવિડને પેવેલિયન પરત ફરવું પડ્યું. આ પહેલી વાર નથી જ્યારે ઉસ્માન તારિકની બોલિંગ એક્શન પર સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા હોય; તેની એક્શન અગાઉ પાકિસ્તાન સુપર લીગ (PSL) અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં વિવાદનો વિષય રહી છે.

ટિમ ડેવિડે ઉસ્માન તારિકની બોલિંગ એક્શન પર સવાલ ઉઠાવ્યા

ધ હંડ્રેડમાં ટ્રેન્ટ રોકેટ્સ અને બર્મિંગહામ ફોનિક્સ વચ્ચેની મેચ દરમિયાન, પાકિસ્તાની સ્પિનર ​​ઉસ્માન તારિકની બોલિંગ પર ટિમ ડેવિડ વિકેટકીપર દ્વારા કેચ પકડાયો હતો. પેવેલિયન પરત ફરતા પહેલા, ડેવિડે નોન-સ્ટ્રાઈકર એન્ડ પર અમ્પાયર સમક્ષ પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી, ઈશારા દ્વારા સંકેત આપ્યો કે ડિલિવરીને નો-બોલ કહેવામાં આવવો જોઈતો હતો.

ડેવિડે શરૂઆતમાં રિવ્યૂ માંગ્યો હતો પરંતુ બાદમાં તેણે પોતાનો વિચાર બદલી નાખ્યો. જોકે, અમ્પાયરે તેનો વાંધો સ્વીકાર્યો નહીં અને નિર્ણય માન્ય રાખ્યો, જેના કારણે ડેવિડને પેવેલિયન પાછા ફરવાની ફરજ પડી.

પહેલા પણ ઉઠ્યા છે પ્રશ્નો

ઉસ્માન તારિકની બોલિંગ એક્શન અંગે ભૂતકાળમાં ઘણી વખત પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે, અને તેની એક્શન લાંબા સમયથી તપાસ હેઠળ છે. 2024 પાકિસ્તાન સુપર લીગ (PSL) દરમિયાન, અમ્પાયર આસિફ યાકુબ અને રિચાર્ડ ઇલિંગવર્થે મેચ રેફરીને તેની શંકાસ્પદ એક્શનની જાણ કરી હતી. ત્યારબાદ, 2025 PSL દરમિયાન, મેદાન પરના અમ્પાયરોએ ફરી એકવાર ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને તેની એક્શન અંગે રિપોર્ટ દાખલ કર્યો હતો.

આ વર્ષની શરૂઆતમાં, ઓસ્ટ્રેલિયા અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની બીજી T20 મેચ દરમિયાન, ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડર કેમેરોન ગ્રીને પણ તારિકની એક્શન સામે વાંધો વ્યક્ત કર્યો હતો. આઉટ થયા પછી, ગ્રીને મેદાન પર બેઝબોલ થ્રોની નકલ કરીને સંકેત આપ્યો હતો કે તારિકની એક્શન નિયમોનું પાલન કરતી નથી. હવે, ડેવિડની પ્રતિક્રિયા બાદ, આ વિવાદ ફરી એકવાર હેડલાઇન્સમાં આવ્યો છે.

MCC ના નિયમો શું કહે છે?

MCC (મેરીલેબોન ક્રિકેટ ક્લબ) ના કાયદા 21.2 મુજબ, જો બોલરનો હાથ ડિલિવરી એક્શન દરમિયાન કોણી ખભાની ઊંચાઈ સુધી પહોંચે પછી - સંપૂર્ણ અથવા આંશિક રીતે - સીધો થઈ જાય તો ડિલિવરીને 'થ્રો' ગણવામાં આવે છે. બોલ ફેંકવામાં આવ્યો છે કે નહીં તે અંગેનો નિર્ણય મુખ્યત્વે સ્ટ્રાઈકરના છેડે અમ્પાયર પાસે રહે છે, જોકે બોલરના છેડે અમ્પાયર જો જરૂરી હોય તો નો-બોલ પણ બોલાવી શકે છે.

ICC દ્વારા મંજૂરી

મેદાન પર સતત પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવ્યા હોવા છતાં, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) એ પહેલાથી જ ઉસ્માન તારિકની બોલિંગ એક્શનની તપાસ કરી છે. તપાસ બાદ, ICC એ તેની એક્શનને કાયદેસર જાહેર કરી અને તેને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં બોલિંગ ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપી. જોકે, વિરોધી બેટ્સમેન વાંધો ઉઠાવવાનું ચાલુ રાખે છે. ટિમ ડેવિડ દ્વારા તાજેતરમાં કરવામાં આવેલી ફરિયાદ બાદ ઉસ્માન તારિકની બોલિંગ એક્શન ફરી એકવાર ચર્ચાનો વિષય બની છે.

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