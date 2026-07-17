પાકિસ્તાની ખેલાડીએ ડોપિંગ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું, ICC એ 3 મહિનાનો પ્રતિબંધ મૂક્યો
પાકિસ્તાનના મોહમ્મદ નવાઝે ડોપિંગ વિરોધી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ICC એ તેને દંડ ફટકાર્યો છે.
Published : July 17, 2026 at 4:11 PM IST
પાકિસ્તાનમાં અપેક્ષિત અને વારંવાર બનતી ઘટના ફરી એકવાર પ્રકાશમાં આવી છે. પાકિસ્તાની ઓલરાઉન્ડર મોહમ્મદ નવાઝને ડોપિંગ વિરોધી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો છે, તેમ છતાં તેણે પ્રદર્શન વધારતી દવાઓ લીધી ન હતી. ICC એ આ બાબતની નોંધ લીધી છે અને જણાવ્યું છે કે નવાઝ લગભગ ત્રણ મહિના સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં રમ્યો હોવા છતાં, તેનું નામ રેકોર્ડ બુકમાંથી દૂર કરવામાં આવશે.
હકીકતમાં, આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં, ICC T20 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન, પાકિસ્તાન અને નેધરલેન્ડ્સ વચ્ચે એક મેચ યોજાઈ હતી. તે દરમિયાન મોહમ્મદ નવાઝે ડોપ ટેસ્ટ કરાવ્યો હતો. હવે એવું બહાર આવ્યું છે કે તેના નમૂનામાં કાર્બોક્સી-THC મળી આવ્યું હતું. આને માદક પદાર્થ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યું છે. આ રિપોર્ટ મળતાં, નવાઝે પોતાની ભૂલ સ્વીકારી. તેણે એમ પણ કહ્યું કે તેણે આ પદાર્થનો ઉપયોગ રમત દરમિયાન ફાયદો મેળવવા માટે કર્યો ન હતો, પરંતુ તે મેચની બહાર થયો હતો.
Pakistan spin-bowling all-rounder has been sanctioned under the ICC Anti-Doping Code.https://t.co/GzjhKhKOWa— ICC (@ICC) July 17, 2026
આ સજાની જાહેરાત કરતા, ICC એ મોહમ્મદ નવાઝને ત્રણ મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરી દીધો. આ સજા 1 મે, 2026 થી અમલમાં આવશે. જોકે, નવાઝે આ સમયગાળા દરમિયાન ડ્રગ રિહેબિલિટેશન પ્રોગ્રામ પણ પૂર્ણ કર્યો છે. ICC ના નિયમો અનુસાર, જો કોઈ ખેલાડી આવું કરે છે, તો તેની સજા ઘટાડીને ફક્ત એક મહિના કરવામાં આવે છે. જો 1 મે થી આ સમયગાળો ઉમેરવામાં આવે, તો તેણે લગભગ અઢી મહિનાની સજા ભોગવી લીધી છે. આનો અર્થ એ થયો કે તેની પાસે હવે કોઈ બાકીની સજા નથી, તેથી તેને વધુ મેચ રમવા માટે મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
🚨Mohammad Nawaz handed a three-month ban after testing positive for Carboxy-THC, a prohibited substance, during the 2026 T20 World Cup pic.twitter.com/cPCpKkGUPb— Cricbuzz (@cricbuzz) July 17, 2026
દરમિયાન, મહત્વની વાત એ છે કે 7 ફેબ્રુઆરી, 2026 થી 1 મે, 2026 વચ્ચે રમાયેલી બધી મેચોમાં મોહમ્મદ નવાઝનું પ્રદર્શન તેમના આંકડામાંથી દૂર કરવામાં આવશે. તે મેચોમાં બનાવેલા રન અને વિકેટો દૂર કરવામાં આવશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, નવાઝે સાત આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે, જેમાં 15 રન બનાવ્યા છે અને સાત વિકેટ લીધી છે, અને ચાર કેચ પણ લીધા છે. આ કદાચ પહેલી વાર હશે જ્યારે કોઈ ખેલાડીના આંતરરાષ્ટ્રીય આંકડા તેના રેકોર્ડમાંથી દૂર કરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો: