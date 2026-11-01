પાકિસ્તાને શ્રીલંકાને હરાવીને ત્રિકોણીય શ્રેણીની ફાઇનલ જીતી, ઐતિહાસિક રન ચેઝ સાથે ટીમ ઇન્ડિયાની બરાબરી કરી
PAK vs SL: શનિવારે (31 ઓક્ટોબર) રમાયેલી ફાઇનલ મેચમાં પાકિસ્તાને શ્રીલંકાને 3 વિકેટથી હરાવીને ત્રિકોણીય શ્રેણીનો ખિતાબ જીત્યો.
Published : November 1, 2026 at 1:47 PM IST
PAK VS SL TRI SERIES FINA: પાકિસ્તાન, ઈંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા વચ્ચે ત્રિકોણીય શ્રેણી રમાઈ હતી. પાકિસ્તાનમાં યોજાયેલી આ શ્રેણીમાં ઈંગ્લેન્ડનું પ્રદર્શન ખરાબ રહ્યું હતું અને તે ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થઈ શક્યું ન હતું. પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે ફાઇનલ 30 ઓક્ટોબરના રોજ લાહોરના ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. આ મેચમાં પાકિસ્તાને શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, રેકોર્ડ રન ચેઝ સાથે જીત મેળવી અને ટ્રોફી પર કબજો કર્યો. ફાઇનલમાં આ જીત સાથે, પાકિસ્તાને ટીમ ઈન્ડિયાના નોંધપાત્ર રેકોર્ડની બરાબરી કરી.
પાકિસ્તાને ફાઇનલમાં શ્રીલંકાને હરાવ્યું
ત્રિકોણીય શ્રેણીની ફાઇનલમાં શ્રીલંકાએ પ્રથમ બેટિંગ કરી. કમિન્ડુ મેન્ડિસે શાનદાર બેટિંગ કરી, 128 બોલમાં 131 રન બનાવ્યા. પવન રત્નાયકેએ પણ 77 રન અને અવિષ્કા ફર્નાન્ડોએ 38 રન બનાવ્યા. શ્રીલંકાએ 50 ઓવરમાં 8 વિકેટ ગુમાવીને 325 રન બનાવ્યા. પાકિસ્તાન તરફથી કેપ્ટન શાહીન આફ્રિદી, નસીમ શાહ, હરિસ રૌફ અને સલમાન અલી આઘાએ 2-2 વિકેટ લીધી.
Spectacular batting sees Pakistan secure victory in the tri-series final over Sri Lanka 💥 📝: https://t.co/hpiOYpz7O2 https://t.co/7md0rayV20— ICC (@ICC) October 31, 2026
પાકિસ્તાનને જીતવા માટે 326 રનની જરૂર હતી, અને તેમની શરૂઆત ખરાબ રહી. તેમણે માત્ર 14 રનમાં બે વિકેટ ગુમાવી દીધી. ફખર ઝમાન અને સાદ બેગે શાનદાર ભાગીદારી નોંધાવી. સાદ બેગે 75 બોલમાં 74 રન બનાવ્યા, જ્યારે ફખર ઝમાને 99 બોલમાં 126 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી.
નીચલા ક્રમમાં બેટિંગ કરતા અરાફત મિન્હાસે 31 બોલમાં 61 રન બનાવ્યા, જ્યારે હસન નવાઝે 37 રન બનાવ્યા. આનાથી પાકિસ્તાને 48.3 ઓવરમાં લક્ષ્યનો સફળતાપૂર્વક પીછો કર્યો અને 3 વિકેટથી જીત મેળવી. આ સાથે, પાકિસ્તાને ત્રિકોણીય શ્રેણી 2026 ની ફાઇનલ જીતી અને ટ્રોફી પર કબજો કર્યો.
ટીમ ઈન્ડિયાના રેકોર્ડની બરાબરી
13 જુલાઈ, 2002ના રોજ, ભારતે નેટવેસ્ટ સિરીઝની ફાઈનલમાં ઈંગ્લેન્ડને પરાજય આપ્યો હતો. ભારતીય ક્રિકેટના ઈતિહાસમાં આ એક અત્યંત ઐતિહાસિક વિજય ગણાય છે. લોર્ડ્સના મેદાન પર રમાયેલી આ ફાઈનલમાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ ઈંગ્લેન્ડને હરાવવા માટે ૩૨૬ રનના લક્ષ્યાંકને સફળતાપૂર્વક પાર કર્યો હતો. આ મેચ દરમિયાન યુવરાજ સિંહ અને મોહમ્મદ કૈફે એક યાદગાર ભાગીદારી નોંધાવી હતી.
પુરુષોની ODI ફાઇનલમાં આ અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો રન ચેઝ હતો. પાકિસ્તાને શ્રીલંકા સામે 326 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરીને ભારતના રેકોર્ડની બરાબરી કરી. હવે પાકિસ્તાન અને ભારત પુરુષોની ODI ફાઇનલમાં સૌથી વધુ રન ચેઝનો સંયુક્ત રેકોર્ડ ધરાવે છે.
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