ટી20 વર્લ્ડકપ: પાકિસ્તાનનું મોટું એલાન, ભારત સામે કોલંબોમાં નહીં રમે

પાકિસ્તાન 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલમ્બોમાં ભારત સામે થનારી વર્લ્ડકપની મેચમાં રમવાનો ઈનકાર કર્યો છે.

પાકિસ્તાન સરકારના X હેન્ડલ પરથી જાહેરાત કરાઈ
પાકિસ્તાન સરકારના X હેન્ડલ પરથી જાહેરાત કરાઈ (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 1, 2026 at 9:11 PM IST

1 Min Read
હૈદરાબાદ: T20 વર્લ્ડ કપ શરૂ થવામાં હવે થોડા જ દિવસો બાકી છે, ત્યારે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે નિર્ણય લીધો છે કે, તેની ટીમ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ સામે વર્લ્ડકપમાં નહીં રમે. આ માહિતી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર શેર કરવામાં આવી હતી.

બંને ટીમો વચ્ચેની મેચ 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં રમાવાની હતી. હવે આ મામલો BCCI અને ICC પાસે જતો રહ્યો છે અને બધા તેમના નિર્ણયની રાહ જોઈ રહ્યા છે. પાકિસ્તાનના આ સરકારી આદેશ અંગે વાત કરીએ તો તેણે જણાવ્યું હતું કે, પાકિસ્તાન T20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેશે, પરંતુ કોલંબોમાં ભારત સામે રમશે નહીં. આ નિર્ણયથી ક્રિકેટ ચાહકો ખૂબ નિરાશ થયા છે. બંને દેશોના ક્રિકેટ ચાહકો લાંબા સમયથી આ હાઇ-પ્રોફાઇલ અને હાઇ-વોલ્ટેજ મેચની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. હવે, મૂંઝવણની સ્થિતિ ઊભી થઈ છે.

પાકિસ્તાન સરકારે X પર પોસ્ટ કરી
પાકિસ્તાન સરકારે X પર પોસ્ટ કરી (X/Government of Pakistan)

પાકિસ્તાન સરકારના ઑફિશિયલ X હેન્ડલ પરથી રજૂ કરવામાં આવેલા નિવેદનમાં લખવામાં આવ્યું છે કે, 'ઈસ્લામિક રિપલ્બિક ઑફ પાકિસ્તાનની સરકારે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમને આઈસીસી વર્લ્ડ ટી20માં ભાગ લેવાની પરવાનગી આપી દીધી છે પરંતુ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ 15 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ ભારત વિરુદ્ધ રમાનારી મેચ માટે મેદાન પર નહીં ઉતરે.'

ઉલ્લેખનીય છે કે, વર્તમાન સમયમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેના રાજકીય સંબંધોમાં ખૂબ તણાવ છે જેની અસર બંને દેશોની ક્રિકેટ પર પણ થઈ રહી છે. બંને ટીમો છેલ્લે એશિયા કપમાં એકબીજા સામે ટકરાઈ હતી જેમાં ભારતે પાકિસ્તાન સામે આસાન વિજય નોંધાવ્યો હતો.

સંપાદકની પસંદ

