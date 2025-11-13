ETV Bharat / sports

આતંકવાદ! પાકિસ્તાન-શ્રીલંકા સિરીઝ પર સંકટના વાદળો, બોમ્બ વિસ્ફોટ પછી ખેલાડીઓ પાછા ફરવા માટે તૈયાર

બોમ્બ વિસ્ફોટોએ પાકિસ્તાન-શ્રીલંકા ODI શ્રેણીને જોખમમાં મૂકી દીધી છે. ખેલાડીઓ ઘરે પાછા ફરવા માટે ઉત્સુક છે.

પાકિસ્તાન-શ્રીલંકા સિરીઝ પર સંકટના વાદળો
પાકિસ્તાન-શ્રીલંકા સિરીઝ પર સંકટના વાદળો (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2025 at 1:10 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: પાકિસ્તાન આતંકવાદના મુખ્ય કેન્દ્ર તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. તેના ડરથી પ્રેરિત પાકિસ્તાન ભારત સહિત અન્ય દેશોમાં આતંક ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરે છે, પરંતુ ભૂલી જાય છે કે આતંકવાદ તેના પોતાના દેશને પણ સતાવી રહ્યો છે. પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે ચાલી રહેલી ODI શ્રેણીમાં પણ આવું જ દૃશ્ય જોવા મળ્યું હતું. તાજેતરમાં પાકિસ્તાનની રાજધાની ઇસ્લામાબાદમાં એક આત્મઘાતી હુમલો થયો હતો, જેના કારણે શ્રેણીની બાકીની મેચો મુલતવી રાખવામાં આવી હતી.

હકીકતમાં, ઇસ્લામાબાદમાં જ્યાં આત્મઘાતી હુમલો થયો હતો ત્યાં શ્રીલંકાના ખેલાડીઓ નજીકમાં જ રોકાયા હતા. બોમ્બ વિસ્ફોટ બાદ, શ્રીલંકાના ખેલાડીઓ અને રમતગમત સ્ટાફ ભયભીત છે અને પાકિસ્તાનથી ઘરે પાછા ફરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. 16 સભ્યોની ટીમના આઠ ખેલાડીઓએ પોતાની સુરક્ષા માટે ઘરે પાછા ફરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

પાકિસ્તાનની ટીમ
પાકિસ્તાનની ટીમ (IANS)

ટેલિકોમ એશિયા સ્પોર્ટના અહેવાલ મુજબ, ખેલાડીઓએ બીજી વનડે મેચના થોડા કલાકો પહેલા ગુરુવારે ઘરે પાછા ફરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. જોકે, શ્રીલંકન બોર્ડ તરફથી કોઈ ઔપચારિક નિવેદન આવ્યું નથી, કારણ કે પાકિસ્તાની અધિકારીઓએ તેમને તેમની સલામતીની ખાતરી આપી હતી.

શ્રીલંકા ક્રિકેટે ખેલાડીઓને પ્રવાસમાંથી પાછા હટવા પર બે વર્ષનો પ્રતિબંધ લગાવવાની ધમકી પણ આપી છે. આ દરમિયાન, PCBના ચેરમેન મોહસીન નકવીએ ઇસ્લામાબાદમાં તેમની હોટલમાં શ્રીલંકાના ખેલાડીઓ સાથે મુલાકાત કરી અને તેમને સંપૂર્ણ સુરક્ષાની ખાતરી આપી. ક્રિકઇન્ફો અનુસાર, PCBના ચેરમેન મોહસીન નકવીએ જાહેરાત કરી કે મેચ હવે 13 અને 15 નવેમ્બરને બદલે 14 અને 16 નવેમ્બરે રમાશે.

શ્રીલંકાની ટીમ
શ્રીલંકાની ટીમ (IANS)

એ નોંધવું જોઈએ કે, પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચેની ODI શ્રેણી પછી, શ્રીલંકા અને ઝિમ્બાબ્વે 19 નવેમ્બરથી પાકિસ્તાનમાં T20 ત્રિકોણીય શ્રેણી રમશે, જે આગામી T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ને ધ્યાનમાં રાખીને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ શ્રેણીનો પહેલો ODI 11 નવેમ્બરના રોજ રમાયો હતો, જેમાં પાકિસ્તાને શ્રીલંકા પર 6 વિકેટથી જીત મેળવી હતી.

મંગળવારે, ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતના વાનામાં એક કેડેટ એકેડેમીમાં આતંકવાદી હુમલો થયો હતો, જેમાં 12 લોકો માર્યા ગયા હોવાના અહેવાલ છે. શ્રીલંકાની ટીમને પાકિસ્તાનમાં આ પહેલા પણ નિશાન બનાવવામાં આવી છે. 3 માર્ચ, 2009 ના રોજ, ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ નજીક બંદૂકધારીઓએ તેમની ટીમ બસ પર હુમલો કર્યો હતો. તે હુમલામાં શ્રીલંકાના સાત ખેલાડીઓ ઘાયલ થયા હતા અને આઠ પોલીસકર્મીઓ માર્યા ગયા હતા.

