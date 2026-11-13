PAK VS SL: પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ ડ્રો, શાકિબ ખાન પ્લેયર ઓફ ધ મેચ
પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચેની ટેસ્ટ મેચ રોમાંચક ડ્રો સાથે સમાપ્ત થઈ. પ્રથમ ઇનિંગમાં 12 રનથી પાછળ રહેલા પાકિસ્તાને અંતિમ દિવસે 84.5 ઓવરમાં 284/8 રન બનાવ્યા.
Published : November 13, 2026 at 7:15 PM IST
PAK VS SL: પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાયેલી ખૂબ જ રોમાંચક ટેસ્ટ મેચ આખરે ડ્રો રહી. મેચના છેલ્લા દિવસે, હારના ભયનો સામનો કરી રહેલી પાકિસ્તાની ટીમને મધ્યમ ક્રમના બેટ્સમેન સઈદ શકીલે પોતાની ધીરજ અને મેરેથોન બેટિંગથી સંકટમાંથી બચાવી લીધી. પ્રથમ ઇનિંગમાં, પાકિસ્તાને 106.3 ઓવરમાં 434/9 ના સ્કોર પર ઇનિંગ ડિકલેર કરી, જેના જવાબમાં શ્રીલંકાએ 117.2 ઓવરમાં 446 રન બનાવીને 12 રનની થોડી લીડ મેળવી. પાંચમા અને અંતિમ દિવસે, પાકિસ્તાને 8 વિકેટ ગુમાવીને 84.5 ઓવરમાં 284 રન બનાવીને શ્રીલંકાની જીતની આશા પર પાણી ફેરવી દીધું અને મેચ ડ્રો કરી. આ મેચમાં 7 વિકેટ લઈ શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર પાકિસ્તાનના શાકિબ ખાનને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરાયો.
અંતિમ દિવસે, પાકિસ્તાને શ્રીલંકાના બોલરો સામે આખો દિવસ બેટિંગ કરવાનો મુશ્કેલ પડકારનો સામનો કરવો પડ્યો. પાકિસ્તાને 33મી ઓવરમાં 100 રનનો આંકડો પાર કર્યો, પરંતુ શ્રીલંકાએ નિયમિત અંતરાલે વિકેટો લઈને દબાણ જાળવી રાખ્યું. પ્રથમ ડ્રિંક્સ બ્રેક પર, પાકિસ્તાનનો સ્કોર 104/3 હતો, જેમાં બાબર આઝમ 33 અને સઉદ શકીલ ક્રીઝ પર પોતાને સ્થાપિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. બાબર આઝમ અને સઉદ શકીલ વચ્ચે 50 રનની ભાગીદારીએ ટીમને કંઈક અંશે સ્થિર કરી. જોકે, શ્રીલંકાના બોલરોએ પછી જોરદાર વાપસી કરી, પાકિસ્તાનને લંચ સુધીમાં 151/5 પર ઘટાડી દીધું. પાંચ વિકેટ ગુમાવ્યા બાદ, શ્રીલંકાને મેચ જીતવાની સુવર્ણ તક મળી.
The first #WTC27 Test between Pakistan and Sri Lanka ends in a draw in Rawalpindi 🤝 📝: https://t.co/gCTbicB831 https://t.co/jzkUB01O71— ICC (@ICC) November 13, 2026
મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓમાં, સઉદ શકીલે યુવાન બેટ્સમેન ગાઝી ઘોરી સાથે મળીને ઇનિંગ્સને પુનર્જીવિત કરી. બંને બેટ્સમેનોએ માત્ર 70 બોલમાં 50 રનની મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી નોંધાવી, ટીમનો સ્કોર 200 થી વધુ કરી દીધો. ડાબોડી બેટ્સમેન સઉદ શકીલે 126 બોલમાં ત્રણ ચોગ્ગાની મદદથી પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી અને બપોરના સત્ર દરમિયાન શ્રીલંકાના બોલરોને મુશ્કેલીમાં મુક્યા. બીજા ડ્રિંક્સ બ્રેક સુધીમાં, પાકિસ્તાન 203/5 સુધી પહોંચી ગયું હતું, જેમાં શકીલ 55 અને ઘોરી 25 રન પર અણનમ હતા. ચા પહેલા, શ્રીલંકાએ બે વાર પ્રહાર કર્યા, જેના કારણે પાકિસ્તાન 79.4 ઓવરમાં 261/7 પર પહોંચી ગયું. જોકે, સઉદ શકીલે એક છેડે મજબૂતીથી 81 રન બનાવ્યા, જેનાથી ટીમની ડ્રોની આશા જીવંત રહી.
- Debut match. - Against Sri Lanka. - At home. - On a green-top pitch. - 7/130. - 4th-best bowling figures by a Pakistani on Test debut. - Won the Player of the Match award. SAQIB KHAN – A DREAM TEST DEBUT... The future of Pakistan Test Cricket! 🙇🌟 #PAKvSL https://t.co/j19wgafz4G— Rana Ahmad. (@AhmadRana056) November 13, 2026
મેચની અંતિમ ક્ષણોમાં સઉદ શકીલ પોતાની સદીની ખૂબ નજીક પહોંચી ગયો હતો, પરંતુ કમનસીબે, તે ફક્ત ત્રણ રનથી તે ચૂકી ગયો. ફાસ્ટ બોલર લાહિરુ કુમારાએ તેને 97 રનમાં બોલ્ડ આઉટ કર્યો. શકીલે 210 બોલનો સામનો કર્યો અને તેની મેચ બચાવતી ઇનિંગમાં સાત ચોગ્ગા ફટકાર્યા. શ્રીલંકાએ અંતિમ દિવસે પાકિસ્તાનની આઠ વિકેટ લીધી હોવા છતાં, ટેઇલએન્ડર્સે સંયમ બતાવ્યો અને પાકિસ્તાન મેચના અંત સુધી ક્રીઝ પર ટકી રહેવામાં સફળ રહ્યું, 84.5 ઓવરમાં 284/8 નો સ્કોર કર્યો. દબાણ હેઠળ રમાયેલી સઉદ શકીલની 97 રનની ઇનિંગ મેચમાં ટર્નિંગ પોઇન્ટ સાબિત થઈ, જેના કારણે શ્રીલંકાને જીત મળી નહીં.
પ્રથમ ટેસ્ટમાં પાકિસ્તાને પ્રથમ બેટીંગ કરતા પહેલી ઈનિંગ્સમાં 9 વિકેટે 434 રન બનાવ્યા હતા, જેના જવાબમાં શ્રીલંકાએ 446 રન બનાવ્યા હતા અને 12 લીડ મેળવી હતી. પાંચમા દિવસના રમતના અંતે પાકિસ્તાને બીજી ઈનિંગ્સમાં 8 વિકેટે 284 રન બનાવ્યા પરિણામે મેચ ડ્રો રહી.
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