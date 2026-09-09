PAK અને ENG વચ્ચે ત્રીજી ટેસ્ટ મેચ આજથી શરૂ, જાણો લાઈવ મેચ ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે જોવી
પાકિસ્તાન ટીમ હાલમાં ઇંગ્લેન્ડના પ્રવાસે છે, જ્યાં તેને ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની પ્રથમ બે મેચમાં શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
Published : September 9, 2026 at 2:07 PM IST
ENG VS PAK 3RD TEST: પાકિસ્તાન અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ચાલી રહેલી ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ મેચ આજે, બુધવાર, 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ બર્મિંગહામના એજબેસ્ટન મેદાન પર શરૂ થઈ રહી છે. વિશ્વભરના ક્રિકેટ ચાહકોની નજર આ ટેસ્ટ મેચ પર ટકેલી છે. ઇંગ્લેન્ડ સામેની પ્રથમ બે ટેસ્ટમાં શરમજનક હાર બાદ, પાકિસ્તાન ટીમમાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો, જેમાં એક સાથે સાત ખેલાડીઓને બહાર કરવામાં આવ્યા. વધુમાં, મુખ્ય કોચ સરફરાઝ અહેમદ અને બોલિંગ કોચ ઉમર ગુલને દૂર હટાવ્યા છે.
શ્રેણી 0-2થી હારી ગયા પછી, બાબર આઝમની આગેવાની હેઠળની પાકિસ્તાની ટીમ ત્રીજી ટેસ્ટમાં લાજ બચાવવાના ઉદ્દેશ્યથી મેદાનમાં ઉતરશે, જ્યારે યજમાન ઇંગ્લેન્ડ ક્લીન સ્વીપ પૂર્ણ કરવા અને શ્રેણી જીતવા માટે પ્રયત્ન કરશે. બંને ટીમો વચ્ચે જોરદાર સ્પર્ધાની અપેક્ષા છે. પાકિસ્તાન અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી ટેસ્ટ મેચ તમે કેવી રીતે, ક્યારે અને ક્યાં લાઇવ જોઈ શકો છો તે અહીં છે.
Aiming for the clean sweep! 🧹 pic.twitter.com/pjAO56q5yb— England Cricket (@englandcricket) September 9, 2026
ત્રીજી ટેસ્ટ મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે?
પાકિસ્તાન અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી ટેસ્ટ મેચ આજે (બુધવાર), 9 સપ્ટેમ્બર થી 13 સપ્ટેમ્બર સુધી બર્મિંગહામના એજબેસ્ટન સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. બંને ટીમો વચ્ચે રોમાંચક મુકાબલો થવાની અપેક્ષા છે.
ત્રીજી ટેસ્ટ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
પાકિસ્તાન અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી ટેસ્ટ મેચ ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 3:30 વાગ્યે શરૂ થશે. મેચ દરરોજ આ સમયે શરૂ થશે, અને હવામાન અનુકૂળ રહેશે તો 90 ઓવર ફેંકાશે. પ્રથમ દિવસે, બંને ટીમોના કેપ્ટન મેચ શરૂ થવાના અડધા કલાક પહેલા, બપોરે 3:00 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.
Building up in Birmingham 🏏🦁💪 pic.twitter.com/GVxffYKQKm— England Cricket (@englandcricket) September 7, 2026
ભારતમાં આ ટેસ્ટ મેચ ક્યાં જોવી?
ભારતમાં, પાકિસ્તાન અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી ટેસ્ટ મેચનું લાઇવ પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર કરવામાં આવશે. ભારતીય ચાહકો સોની ટેન 5 ચેનલ પર મેચનું લાઇવ પ્રસારણ જોઈ શકે છે. વધુમાં, તમે સોનીલીવ એપ અને વેબસાઇટ પર મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ માણી શકો છો.
Pakistan Playing XI vs England for the 3rd Test match! 🇵🇰— Mian Ahmad (@aHmADmIaN150) September 8, 2026
ARAFAT MINHAS is on standby. If the final pitch tomorrow shows any assistance for the spinner before the toss, he could come into the XI.
Otherwise, this is the confirmed XI. pic.twitter.com/hDARC3V1G9
પાકિસ્તાન ટીમમાં સાત મોટા ફેરફારો
ઇંગ્લેન્ડ સામે સતત બે ટેસ્ટ હારનો સામનો કર્યા બાદ, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ પ્રવાસની વચ્ચેથી ટીમમાંથી સાત ખેલાડીઓને બહાર કરવાનો મોટો નિર્ણય લીધો. આ ખેલાડીઓમાં મોહમ્મદ રિઝવાન, ઇમામ-ઉલ-હક, સલમાન અલી આગા, અલી ઉસ્માન, આમિર જમાલ, મુહમ્મદ અવૈસ ઝફર અને ખુર્રમ શહઝાદનો સમાવેશ થાય છે. તેમના સ્થાને ટીમમાં લાવવામાં આવેલા સાત નવા ખેલાડીઓમાં સૈમ અયુબ, અબ્દુલ્લા ફઝલ, અરાફત મિન્હાસ, સાદ બેગ, મુહમ્મદ રંધાવા, રઝાઉલ્લાહ અને મુહમ્મદ ઇમરાન જુનિયરનો સમાવેશ થાય છે.
ઈંગ્લેન્ડ: જો રૂટ (કેપ્ટન), બેન ડકેટ, એમિલિયો ગે, જોર્ડન કોક્સ, હેરી બ્રુક, ડેન લોરેન્સ, જેમી સ્મિથ (વિકેટકીપર), ગુસ એટકિન્સન, ઓલી રોબિન્સન, જોફ્રા આર્ચર, જોશ ટંગ, શોએબ બશીર, સોની બેકર, સેમ કૂક, ઓલી પોપ.
પાકિસ્તાન: બાબર આઝમ (કેપ્ટન), અઝાન અવૈસ, અબ્દુલ્લા શફીક, શાન મસૂદ, સૈમ અયુબ, સઈદ શકીલ, ગાઝી ઘોરી (વિકેટકીપર), અરાફાત મિન્હાસ, ઉબેદ શાહ, મોહમ્મદ અબ્બાસ, મોહમ્મદ અલી, સાજિદ ખાન, મોહમ્મદ ઈમરાન રંધાવા, મોહમ્મદ ઈમરાન, સાદ બેગ, અબ્દુલ્લા ફઝલ, રઝાઉલ્લાહ.
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