પાકિસ્તાને લોર્ડ્સ ટેસ્ટનો બહિષ્કાર કરવાની ધમકી આપી, મેચ દરમિયાન મચ્યો હોબાળો
લોર્ડ્સમાં પાકિસ્તાન અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાઈ રહેલી બીજી ટેસ્ટ મેચના પહેલા દિવસે ઈમરાન ખાનના પુત્રો સાથેના ઇન્ટરવ્યુ પર વિવાદ થયો હતો.
Published : August 28, 2026 at 4:20 PM IST
ENG VS PAK: પાકિસ્તાન અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી મેચ લંડનના ઐતિહાસિક લોર્ડ્સ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર ચાલી રહી છે. મેચના પહેલા દિવસે પાકિસ્તાને રમતનો બહિષ્કાર કરવાની ધમકી આપતાં મોટો વિવાદ ઉભો થયો. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ અંગ્રેજી પ્રસારણકર્તા સ્કાય (SKY) દ્વારા પ્રસારિત થયેલા એક શો સામે સત્તાવાર રીતે વાંધો ઉઠાવ્યો અને મેચ અટકાવવાની ધમકી પણ આપી. આ મુદ્દો ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની વડા પ્રધાન અને કેપ્ટન ઇમરાન ખાનના પુત્રો સાથેના એક ખાસ ઇન્ટરવ્યુથી ઉભો થયો. ચાલો ઘટનાની વિગતો જોઈએ.
લોર્ડ્સ ટેસ્ટના પહેલા દિવસે લંચ બ્રેક દરમિયાન, પ્રસારણકર્તા સ્કાય સ્પોર્ટ્સે ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની વડા પ્રધાન અને કેપ્ટન ઇમરાન ખાનના પુત્રો સુલેમાન અને કાસિમ ખાન સાથે એક ખાસ ઇન્ટરવ્યુ પ્રસારિત કર્યો. ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને પ્રખ્યાત કોમેન્ટેટર માઇકલ એથર્ટને આ 18 મિનિટનો ઇન્ટરવ્યુ હાથ ધર્યો. ઇન્ટરવ્યુમાં, બંને પુત્રોએ પાકિસ્તાન સરકાર દ્વારા ઇમરાન ખાન સાથે થઈ રહેલા વર્તન અંગે ગંભીર આરોપો લગાવ્યા. PCB એ આ પ્રસારણ પર મેચનો બહિષ્કાર કરવાની ધમકી પણ આપી.
The PCB made a formal complaint to Sky Sports after the broadcaster aired an interview with the sons of former prime minister and captain Imran Khan during the lunch interval on the first day at Lord's— Cricinfo (@cricinfo) August 27, 2026
Cricinfo understands the PCB considered the option of Pakistan not taking the… pic.twitter.com/G1Os5NsTSX
પાકિસ્તાને મેચનો બહિષ્કાર કરવાની ધમકી આપી
ક્રિકઇન્ફોના અહેવાલ મુજબ, પીસીબીએ લંચ બ્રેક પહેલાં સ્કાયનો સંપર્ક કરીને ઇન્ટરવ્યૂના પ્રસારણ સામે વાંધો ઉઠાવ્યો અને ઔપચારિક ફરિયાદ નોંધાવી. બોર્ડે અહેવાલ મુજબ ચેતવણી પણ આપી હતી કે જો ઇન્ટરવ્યૂ પ્રસારિત કરવામાં આવશે, તો પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ લંચ પછી બીજા સત્ર માટે મેદાનમાં ઉતરશે નહીં. આમ છતાં, બ્રોડકાસ્ટરે આગળ વધીને ઇન્ટરવ્યૂ પ્રસારિત કર્યો.
🚨 PAKISTAN THREATENED TO BOYCOTT LORDS TEST MATCH 🚨— Vikas (@Vikas662005) August 28, 2026
- PCB lodged a formal complaint with Sky Sports after Mike Atherton interview with Imran Khan son's was aired during the Lord's test match.
- PCB lodged a formal complaint with Sky Sports and considering pulling its team… pic.twitter.com/RD39qIpEG9
અહેવાલો અનુસાર, સ્કાયએ શરૂઆતમાં PCB સાથે ચર્ચા કર્યા બાદ ઇન્ટરવ્યૂનું પ્રસારણ મુલતવી રાખ્યું હતું. જોકે, ઇન્ટરવ્યૂ - લગભગ 18 મિનિટ સુધી ચાલ્યો - પછીથી પ્રસારિત કરવામાં આવ્યો. ઇન્ટરવ્યૂ સમાપ્ત થયા પછી, પાકિસ્તાનના ખેલાડીઓ સ્થાનિક સમય મુજબ બપોરે 2:40 વાગ્યે બીજા સત્ર માટે મેદાનમાં પાછા ફર્યા, અને મેચ બહિષ્કાર જેવી કોઈ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ નહીં.
PCB threatened Lord’s Test boycott after Sky Sports telecast interview of Imran Khan’s two sons recorded at the Lord’s Cricket Ground— Ajay Jadeja (@AjayJadeja171) August 28, 2026
PCB wants SKY to not air the interview, or else they won't take the field post-lunch 🧐
Here's the full interview 👇🏻pic.twitter.com/vCy5ZVwDGQ
ઇમરાન ખાનના પુત્રોએ તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી
માઇકલ આથર્ટને બુધવારે સવારે લોર્ડ્સના મીડિયા સેન્ટરમાં ઇમરાન ખાનના પુત્રો સુલેમાન અને કાસિમ સાથેનો આ ઇન્ટરવ્યુ રેકોર્ડ કર્યો. સ્કાય સ્પોર્ટ્સે ટેસ્ટ મેચ શરૂ થાય તે પહેલાં ઇન્ટરવ્યુનો પ્રચાર કર્યો અને PCBના વાંધાઓ છતાં તેને પ્રસારિત કર્યો. જોકે, પાકિસ્તાનમાં મેચના પ્રસારણકર્તા PTV એ ઇન્ટરવ્યુ પ્રસારિત કર્યો ન હતો.
વાતચીત દરમિયાન, ઇમરાન ખાનના પુત્રોએ તેમના પિતાના સ્વાસ્થ્ય અને તેમના પર થઈ રહેલા દુર્વ્યવહાર અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી. કાસિમે આરોપ લગાવ્યો કે તેમના પિતાને દબાવવા અને ચૂપ કરવાના સતત પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે.
ઇમરાન ખાન ત્રણ વર્ષથી જેલમાં છે
નોંધનીય છે કે 71 વર્ષીય ઇમરાન ખાન છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી પાકિસ્તાનની જેલમાં કેદ છે. જોકે, તાજેતરમાં તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા વધી રહી છે. ગયા અઠવાડિયે, પાકિસ્તાનની સુપ્રીમ કોર્ટે તેમને તબીબી સારવાર માટે ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. તેના બદલે, તેમને સરકાર દ્વારા સંચાલિત પાકિસ્તાન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ (PIMS) લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તપાસ બાદ, તેમને તાત્કાલિક જેલમાં પાછા મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા.
દરમિયાન, ભૂતપૂર્વ આંતરરાષ્ટ્રીય કેપ્ટનોએ પણ તેમની તબીબી સ્થિતિ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. થોડા દિવસો પહેલા જ, 21 ભૂતપૂર્વ આંતરરાષ્ટ્રીય કેપ્ટનોએ પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શેહબાઝ શરીફને પત્ર લખીને ઇમરાન ખાન માટે યોગ્ય અને માનવીય તબીબી સંભાળ સુનિશ્ચિત કરવા વિનંતી કરી હતી. ભારત, ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇંગ્લેન્ડ, વેસ્ટ ઇન્ડીઝ અને ન્યુઝીલેન્ડના ઘણા દિગ્ગજ ક્રિકેટરોએ પણ આ અપીલને ટેકો આપ્યો છે.
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