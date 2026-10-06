કેપ્ટનશીપ ગુમાવી, ટીમમાંથી પણ બહાર... આગામી શ્રેણી માટે પાકિસ્તાન ટીમમાં મોટા ફેરફાર
PCB એ પાકિસ્તાનમાં રમાનાર ત્રિકોણીય સિરીઝ અને શ્રીલંકા સામેની T20 શ્રેણીમાં માટે ટીમની જાહેરાત કરી છે.
Published : October 6, 2026 at 5:55 PM IST
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ એક મોટો નિર્ણય લીધો. બોર્ડે ઓપનર સાહિબજાદા ફરહાનને પાકિસ્તાનની T20 ટીમના નવા કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યો છે. તે સલમાન અલી આગાનું સ્થાન લેશે, જેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ટીમ એશિયા કપ અને T20 વર્લ્ડ કપમાં સારું પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ રહી હતી. સલમાન અલી આગાને માત્ર કેપ્ટનશીપ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યો નથી પરંતુ શ્રીલંકા સામેની આગામી શ્રેણી માટે ટીમમાંથી પણ બહાર કરવામાં આવ્યો છે.
બાબર અને શાહીન T20 ટીમમાંથી બહાર
બાબર આઝમ, શાહીન શાહ આફ્રિદી અને હરિસ રૌફને પાકિસ્તાનની T20 ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા છે. જોકે, ત્રણેય ખેલાડીઓને ઇંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા સામેની ODI ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે ODI ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. T20 ફોર્મેટમાં બાબર અને શાહીનનું પ્રદર્શન તાજેતરમાં સારું રહ્યું નથી, જેના કારણે તેને બહાર રાખવામાં આવ્યો હતો. બોર્ડે T20 ટીમમાં કેટલાક નવા ખેલાડીઓને તક આપી છે.
તાજેતરમાં, સાહિબજાદા ફરહાનની કેપ્ટનશીપમાં, પાકિસ્તાનની ટીમ એશિયન ગેમ્સની ફાઇનલમાં પહોંચી હતી, જ્યાં તે ભારત સામે હારી ગઈ હતી. જોકે ફાસ્ટ બોલર શાહીન શાહ આફ્રિદીને T20 ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે, તે ODI ટીમનો કેપ્ટન રહેશે. વધુમાં, ભારત સામે એશિયન ગેમ્સની ફાઇનલમાં વિકેટ પાછળ ખરાબ પ્રદર્શનને કારણે પાકિસ્તાનના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઉસ્માન ખાનને T20 ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે.
A new T20I captain for Pakistan as Sahibzada Farhan takes the reins in the series against Sri Lanka 👊 Read more 👉 https://t.co/Z1NslUklBT https://t.co/gugMqVTLhI— ICC (@ICC) October 6, 2026
ઈંગ્લેન્ડ સામેની ત્રીજી અને અંતિમ ટેસ્ટમાં નવ છગ્ગા ફટકારીને પાકિસ્તાનની જીતમાં આગેવાની લેનાર રઝાઉલ્લાહને પણ બંને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. પાકિસ્તાનની વ્હાઇટ-બોલ ટીમમાં પહેલીવાર પસંદગી પામ્યો છે.
પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ શ્રીલંકા T20 શ્રેણીનો કાર્યક્રમ
પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચેની T20 શ્રેણીની બધી મેચ રાવલપિંડી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. શ્રેણીની પહેલી મેચ 9 ઓક્ટોબરે રમાશે, જ્યારે બીજી અને ત્રીજી T20 મેચ 11 અને 13 ઓક્ટોબરે રમાશે. T20 શ્રેણી પછી, પાકિસ્તાન ઇંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા સામે સાત મેચની ODI ત્રિકોણીય શ્રેણી રમશે. ટુર્નામેન્ટની પહેલી ત્રણ મેચ રાવલપિંડીમાં રમાશે, ત્યારબાદ બાકીની મેચો અને ફાઇનલ લાહોરમાં રમાશે.
T20 શ્રેણી માટે પાકિસ્તાનની ટીમઃ સાહિબજાદા ફરહાન (કેપ્ટન), અબ્દુલ સમદ, અબરાર અહેમદ, અરાફાત મિન્હાસ, ફખર જમાન, હસન નવાઝ, ખ્વાજા નાફે (વિકેટકીપર), માઝ સદાકત, મોહમ્મદ સલમાન મિર્ઝા, મોહમ્મદ ઈમરાન રંધાવા, નસીમ શાહ, રઝાઉલ્લાહ, સૈમ અયુબ, શાદાબ ખાન અને સુફિયાન મોકિમ.
ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે પાકિસ્તાનની ટીમઃ 16 સભ્યોની ODI ટીમઃ શાહીન શાહ આફ્રિદી (કેપ્ટન), અબરાર અહેમદ, અરાફત મિન્હાસ, બાબર આઝમ, ફહીમ અશરફ, ફખર ઝમાન, હારીસ રઉફ, હસન નવાઝ, મોહમ્મદ ગાઝી ઘોરી (વિકેટકીપર), નસીમ શાહ, રજાઉલ્લાહ, સાદ બેગ (વિકેટકિપર), સૈમ અયુબ, સલમાન અલી આગા, શાદાબ ખાન અને સુફિયાન મોકિમ.
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