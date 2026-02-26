શ્રીલંકા 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર, હવે પાકિસ્તાનનો વારો, બની રહ્યા છે આ સમીકરણ
શ્રીલંકા હવે T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગયું છે, જેના કારણે પાકિસ્તાનના સેમિફાઇનલમાં પહોચવાના સમીકરણ બદલાઈ ગયા છે.
PAKISTAN SEMIFINAL SCENARIOS: શ્રીલંકાની ક્રિકેટ ટીમ આખરે 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. ટીમને હજુ પણ તેની છેલ્લી સુપર 8 મેચ રમવાની બાકી છે, પરંતુ તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. ન્યુઝીલેન્ડે શ્રીલંકાને શાનદાર રીતે હરાવીને સેમિફાઇનલમાં પહોંચવાની પોતાની શક્યતાઓને મજબૂત બનાવી દીધી છે. દરમિયાન, પાકિસ્તાનની વાર્તા પણ લગભગ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે, જોકે પાકિસ્તાન હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે બહાર થયું નથી. ચાલો તમને જણાવીએ કે 2026 T20 વર્લ્ડ કપની સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ શું કરી શકે છે.
હવે ન્યુઝીલેન્ડ અને પાકિસ્તાનમાંથી એક ટીમ આગળ પહોચશે
ICC T20 વર્લ્ડ કપના ગ્રુપ 2 માંથી બે ટીમો મોટાભાગે નક્કી થઈ ગઈ છે. આ ગ્રુપના તાજેતરના પોઈન્ટ ટેબલ પર નજર કરીએ તો ખબર પડે છે કે ઈંગ્લેન્ડે બેમાંથી બે મેચ જીતીને અને ચાર પોઈન્ટ મેળવીને સેમિફાઈનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. દરમિયાન, શ્રીલંકાએ તેની બંને બે મેચ હારી ગઈ છે, જેના કારણે તે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ છે. આ ગ્રુપમાં બે મેચ બાકી છે. એક મેચ ઈંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાશે, જ્યારે બીજી મેચ પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાશે.
ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ મેચ પાકિસ્તાનનું ભાગ્ય નક્કી કરશે
હવે ચાલો સમજાવીએ કે પાકિસ્તાની ટીમ 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપની સેમિફાઇનલમાં કેવી રીતે પહોંચશે. આ ગ્રુપમાં, પાકિસ્તાન બે મેચમાંથી ફક્ત એક પોઈન્ટ ધરાવે છે અને ત્રીજા ક્રમે છે. પાકિસ્તાન હવે તેની અંતિમ મેચમાં શ્રીલંકા સામે ટકરાશે, પરંતુ તે પહેલાં પાકિસ્તાનનું ભાગ્ય સીલ થઈ જશે. ન્યુઝીલેન્ડના ત્રણ પોઈન્ટ છે. જો ન્યુઝીલેન્ડ ઇંગ્લેન્ડ સામે તેની આગામી મેચ હારી જાય છે, તો પાકિસ્તાન માટે આશાનું કિરણ દેખાશે. જોકે, જો ન્યુઝીલેન્ડ ઇંગ્લેન્ડને હરાવે છે, તો તેના પણ પાંચ પોઈન્ટ થશે, જેનાથી પાકિસ્તાનની વાર્તાનો અંત આવશે. અંતિમ મેચ જીતીને પણ પાકિસ્તાન પાંચ પોઈન્ટ સુધી પહોંચી શકશે નહીં.
પાકિસ્તાને નેટ રન રેટ પર ધ્યાન આપવું પડશે
ઈંગ્લેન્ડ અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચેની મેચ 27 ફેબ્રુઆરીએ પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમમાં રમાશે. પાકિસ્તાન આ મેચ પર નજીકથી નજર રાખશે, કારણ કે તે તેમનું ભાગ્ય નક્કી કરશે. પાકિસ્તાનનો અંતિમ મુકાબલો 28 ફેબ્રુઆરીએ શ્રીલંકા સામે થશે. જો ઈંગ્લેન્ડ ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવે છે, તો તેમની પાસે ફક્ત ત્રણ પોઈન્ટ બચશે, એટલે કે પાકિસ્તાન પાસે તક રહેશે. જોકે, પાકિસ્તાનને શ્રીલંકા સામે મોટી જીત નોંધાવવાની જરૂર પડશે, કારણ કે આ મુદ્દો નેટ રન રેટ પર આધારિત હશે. ન્યૂઝીલેન્ડનો નેટ રન રેટ હાલમાં પ્લસ 3.050 છે, જ્યારે પાકિસ્તાનનો નેટ રન રેટ માઈનસ 0.461 છે. એક અંદાજ મુજબ, જો પાકિસ્તાન ન્યૂઝીલેન્ડના નેટ રન રેટને વટાવવું માંગે છે, તો તેમને ઓછામાં ઓછા 70 રનથી જીતવાની જરૂર પડશે. આ શક્ય છે, પરંતુ ચોક્કસપણે મુશ્કેલ કાર્ય છે.
