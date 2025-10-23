ETV Bharat / sports

પાકિસ્તાન ટીમમાં બાબર આઝમ વાપસી, એશિયા કપ રમેલા ઘણા ખેલાડીઓની બાદબાકી

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે આગામી સફેદ બોલ શ્રેણી માટે ટીમની જાહેરાત કરી છે.

બાબર આઝમ
બાબર આઝમ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 23, 2025 at 4:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ દક્ષિણ આફ્રિકા અને શ્રીલંકા સામેની આગામી વ્હાઇટ-બોલ શ્રેણી તેમજ શ્રીલંકા અને ઝિમ્બાબ્વે સાથેની ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે 15 સભ્યોની T20I અને 16 સભ્યોની ODI ટીમની જાહેરાત કરી છે.

બાબર આઝમ, અબ્દુલ સમદ અને નસીમ શાહ શ્રેણી માટે ટીમમાં પાછા ફરશે. ફૈઝલ અકરમ, હરિસ રૌફ અને હસીબુલ્લાહ પણ ODI માટે ટીમમાં પાછા ફર્યા છે. વધુમાં, T20I ટીમમાં ઉસ્માન તારિક એકમાત્ર અનકેપ્ડ ખેલાડી છે.

ફખર ઝમાન, હરિસ રૌફ અને સુફિયાન મોકીમ, જેઓ એશિયા કપ 2025નો ભાગ હતા, તેમને T20I ટીમમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે અને રિઝર્વ યાદીમાં મૂકવામાં આવ્યા છે.

ડિસેમ્બર 2024 માં સેન્ચુરિયનમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે છેલ્લી T20I મેચ રમનાર બાબરને બાંગ્લાદેશ, વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને એશિયા કપ 2025 શ્રેણી માટે ટીમમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યો હતો.

દરમિયાન, સલમાન અલી આગાને T20I કેપ્ટન તરીકે જાળવી રાખવામાં આવ્યો છે અને શાહીન શાહ આફ્રિદી પહેલીવાર ODI માં રાષ્ટ્રીય ટીમનું નેતૃત્વ કરશે.

પાકિસ્તાનની આગામી શ્રેણી

પાકિસ્તાન હાલમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે બે ટેસ્ટ મેચની ઘરઆંગણે શ્રેણી રમી રહ્યું છે. પ્રથમ ટેસ્ટ જીત્યા બાદ, તેઓ બીજી ટેસ્ટ 8 વિકેટથી હારી ગયા. તેઓ આગામી ત્રણ મેચની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય અને ODI શ્રેણીમાં એક જ ટીમનો સામનો કરશે, ત્યારબાદ તેઓ શ્રીલંકા સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં યજમાન બનશે.

આગળ, 2026 T20 વર્લ્ડ કપની તૈયારીમાં પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને ઝિમ્બાબ્વે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં એકબીજાનો સામનો કરશે. મૂળ રીતે અફઘાનિસ્તાન આ ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા સાથે ત્રીજી ટીમ બનવાનું હતું. જો કે, તેઓ તેમના યજમાન દેશ સાથે ચાલી રહેલા રાજકીય તણાવને કારણે શ્રેણીમાંથી ખસી ગયા.

પાકિસ્તાન અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી 28 ઓક્ટોબરથી 1 નવેમ્બર દરમિયાન રાવલપિંડી અને લાહોરમાં રમાશે, જ્યારે ODI શ્રેણી 4 થી 8 નવેમ્બર દરમિયાન ફૈસલાબાદના ઇકબાલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.

ODI શ્રેણી પછી, શ્રીલંકા સામે 11 થી 15 નવેમ્બર દરમિયાન રાવલપિંડી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે ત્રણ વધારાના ODI મેચ રમાશે. આ પછી 17 થી 29 નવેમ્બર દરમિયાન T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ત્રિકોણીય શ્રેણી રમાશે, જેમાં રાવલપિંડી અને લાહોરના વિવિધ સ્થળોએ મેચ રમાશે.

પાકિસ્તાનની ODI અને T20 ટીમ

T20 ટીમઃ સલમાન અલી આગા (કેપ્ટન), અબ્દુલ સમદ, અબરાર અહેમદ, બાબર આઝમ, ફહીમ અશરફ, હસન નવાઝ, મોહમ્મદ નવાઝ, મોહમ્મદ વસીમ જુનિયર, મોહમ્મદ સલમાન મિર્ઝા, નસીમ શાહ, સાહિબજાદા ફરહાન, સૈમ અયુબ, શાહીન શાહ આફ્રિદી, ઉસ્માન ખાન (વિકેટકીપર), ઉસ્માન તરીક

રિઝર્વ ખેલાડી: ફખર જમાન, હરિસ રઉફ, સુફિયાન મોકિમ

ODI ટીમઃ શાહીન શાહ આફ્રિદી (કેપ્ટન), અબરાર અહેમદ, બાબર આઝમ, ફહીમ અશરફ, ફૈઝલ અકરમ, ફખર ઝમાન, હરિસ રઉફ, હસીબુલ્લાહ, હસન નવાઝ, હુસૈન તલત, મોહમ્મદ નવાઝ, મોહમ્મદ રિઝવાન (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ વસીમ જુનિયર, નસીમ શાહ, સૈમ અલી અયુબ, સલમાન અલી આગા

આ પણ વાંચો:

  1. પાકિસ્તાને મોહમ્મદ રિઝવાનની જગ્યાએ આ ફાસ્ટ બોલરને વન ડે ટીમનો કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યો

TAGGED:

PAKISTAN ODI SQUAD
PAKISTAN WHITE BALL SERIES
BABAR AZAM IN T20 SQUAD
PAKISTAN T20 SQUAD

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.