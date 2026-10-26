વૈભવ સૂર્યવંશીની મઝાક ઉડાવનાર પાકિસ્તાની ખેલાડી ટીમમાંથી બહાર, T20I કેપ્ટનને સામેલ કર્યો
ત્રિકોણીય શ્રેણી દરમિયાન પાકિસ્તાની ક્રિકેટ ટીમમાં એક ફેરફાર થયો છે. સેમ અયુબને ટીમમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.
Published : October 26, 2026 at 4:52 PM IST
પાકિસ્તાનમાં હાલમાં ત્રિકોણીય શ્રેણી ચાલી રહી છે. પાકિસ્તાન ઉપરાંત શ્રીલંકા અને ઇંગ્લેન્ડની ટીમો પણ ભાગ લઈ રહી છે. અત્યાર સુધી, પાકિસ્તાની ટીમે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે, પરંતુ ઓપનર સેમ અયુબનું બેટ સંપૂર્ણપણે શાંત રહ્યું છે. આ દરમિયાન, સેમ અયુબ ટીમમાંથી બહાર થઈ ગયો છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે, સેમે પોતાની રીતે ટીમમાંથી ખસી જવાનો નિર્ણય લીધો છે. પીસીબીએ તેના સ્થાને T20I કેપ્ટન સાહિબજાદા ફરહાનને ટીમમાં સામેલ કર્યો છે.
સેમ અયુબનુંં નિરાશાજનક પ્રદર્શન
સેમ અયુબ ત્રિકોણીય શ્રેણી દરમિયાન પાકિસ્તાન માટે ઇનિંગ્સની શરૂઆત કરી રહ્યો છે. જોકે, તેના બેટથી રન આવ્યા નથી. ત્રિકોણીય શ્રેણીની પહેલી મેચમાં શ્રીલંકા સામે રમતા સેમ અયુબ માત્ર સાત રન બનાવી શક્યો. ત્યારબાદ, તેણે બીજી મેચમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે 8 રન અને ત્રીજી મેચમાં ફક્ત 6 રન બનાવ્યા. આના કારણે પાકિસ્તાને પોતાની પહેલી વિકેટ વહેલી ગુમાવી દીધી. જોકે, ત્યારબાદના બેટ્સમેનોએ સારું પ્રદર્શન કર્યું અને ટીમને સારી સ્થિતિમાં પાછી લાવી. સેમ અયુબ ત્રણ મેચમાં એક પણ વખત બે આંકડા સુધી પહોંચી શક્યો નથી. તેને બોલિંગ કરવાની તક પણ આપવામાં આવી હતી, પરંતુ ત્યાં પણ તે વિકેટ લેવામાં નિષ્ફળ રહ્યો.
Saim Ayub - OUT Sahibzada Farhan - IN Pakistan have released Saim Ayub from their ODI squad for the remainder of the tri-series. T20I skipper Sahibzada Farhan replaces him 👀 https://t.co/8rc3CyTU5K— Cricbuzz (@cricbuzz) October 26, 2026
સાહિબજાદા ફરહાન પાકિસ્તાનની ODI ટીમમાં જોડાયો
આ દરમિયાન, PCB એ જાહેરાત કરી છે કે, સેમ અયુબને ટુર્નામેન્ટના બાકીના મેચોમાંથી રિલીઝ કરવામાં આવ્યો છે. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે જણાવ્યું છે કે, સેમ પોતાની બેટિંગ પર કામ કરવા અને પોતાનો આત્મવિશ્વાસ પાછો મેળવવા માટે ઘરેલુ ક્રિકેટ રમવા માંગે છે. તેના નિર્ણયનો આદર કરીને, તેને મુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. તેના સ્થાને સાહિબજાદા ફરહાનને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે, જે ભવિષ્યની મેચોમાં ઇનિંગની શરૂઆત કરી શકે છે. થોડા દિવસ પહેલા જ ફરહાનને T20I ટીમનો નવો કેપ્ટન પણ બનાવવામાં આવ્યો હતો.
Pakistan's T20 captain Sahibzada Farhan joins their squad for the remainder of the ODI tri-series, replacing Saim Ayub. A PCB release said Ayub expressed a "desire to return to domestic cricket to work on his batting form and regain confidence" https://t.co/SKbLQ0CzBg— Cricinfo (@cricinfo) October 26, 2026
પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં પહોંચ્યું, 27 ઓક્ટોબરે શ્રીલંકા સામે ટકરાશે
પાકિસ્તાન ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં અત્યાર સુધી રમાયેલી ત્રણેય મેચ જીતી ચૂક્યું છે અને તેના છ પોઈન્ટ છે. ટીમ પહેલાથી જ ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી ચૂકી છે. શ્રીલંકાના બે મેચમાંથી બે પોઈન્ટ છે, જ્યારે ઇંગ્લેન્ડના ત્રણ મેચ પછી શૂન્ય પોઈન્ટ છે. પાકિસ્તાનનો આગામી મુકાબલો 27 ઓક્ટોબરે શ્રીલંકા સામે થશે. ત્યારબાદ શ્રીલંકા અને ઇંગ્લેન્ડ 29 ઓક્ટોબરે એકબીજા સામે ટકરાશે. ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલ મેચ 31 ઓક્ટોબરે લાહોરના ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
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