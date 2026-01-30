પ્રથમ T20Iમાં પાકિસ્તાને ઓસ્ટ્રેલિયાને 22 રનથી હરાવ્યું, ઓક્ટોબર 2018 પછી પહેલી જીત મેળવી
પાકિસ્તાને આઠ વર્ષ પછી સતત નવ હાર બાદ, ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની પોતાની પહેલી T20I મેચ જીતી હતી.
Published : January 30, 2026 at 4:04 PM IST
હૈદરાબાદ: પાકિસ્તાને લાહોરમાં ઇતિહાસ રચ્યો, ત્રણ મેચની શ્રેણીના પ્રથમ T20Iમાં ઓસ્ટ્રેલિયાને 22 રનથી હરાવ્યું. સાત વર્ષમાં પાકિસ્તાનનો આ પહેલો ત્રણ મેચની T20I શ્રેણીની પહેલી મેચમાં પાકિસ્તાને 22 રનથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો, જેમાં 1-0ની લીડ મેળવી. 168 રનના લક્ષ્યનો બચાવ કરતા, પાકિસ્તાનના સ્પિન બોલરોએ ઓસ્ટ્રેલિયન બેટ્સમેનોને અડગ રાખ્યા. ઓસ્ટ્રેલિયા 150 રનનો આંકડો પણ પાર કરી શક્યું નહીં. આમ, ઓક્ટોબર 2018 પછી પાકિસ્તાને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પહેલી T20I જીત મેળવી. સતત નવ હાર બાદ, પાકિસ્તાને ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું.
પાકિસ્તાનની શરૂઆત ખરાબ રહી, પહેલા જ બોલે સાહિબજાદા ફરહાનને ગુમાવી દીધો. ત્યારબાદ, સેમ અયુબ અને સલમાન અલી આઘાએ બીજી વિકેટ માટે 74 રનની મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી સાથે ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી. જોકે, એડમ ઝમ્પાએ સતત ઓવરમાં બંને સ્થાપિત બેટ્સમેનોને આઉટ કરીને પાકિસ્તાનને ફરીથી દબાણમાં મૂક્યું.
Despite the best efforts of Adam Zampa with the ball, the Aussies fell short in the run chase later in the evening #PAKvAUS.https://t.co/9wLUV7JjZt— cricket.com.au (@cricketcomau) January 29, 2026
આ મેચમાં બાબર આઝમ ચોથા નંબરે બેટિંગ કરવા આવ્યો હતો, જ્યારે ફખર ઝમાન પાંચમા નંબરે આવ્યો હતો, પરંતુ બંનેમાંથી કોઈ મોટી ઇનિંગ રમી શક્યું ન હતું. આમ છતાં, પાકિસ્તાન 20 ઓવરમાં 168 રન બનાવી શક્યું. ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ઝામ્પાએ શાનદાર બોલિંગ કરી, ચાર ઓવરમાં 24 રન આપીને ચાર વિકેટ લીધી.
ઓસ્ટ્રેલિયા આ મેચમાં કેપ્ટન મિશેલ માર્શ સહિત ઘણા મુખ્ય ખેલાડીઓ વિના પ્રવેશ્યું. ટ્રેવિસ હેડે 13 બોલમાં 23 રન બનાવીને ઝડપી શરૂઆત કરી, પરંતુ તેના આઉટ થવાથી ઓસ્ટ્રેલિયન ઇનિંગ્સ ખોરવાઈ ગઈ. કેમેરોન ગ્રીને થોડા સમય માટે 31 બોલમાં 36 રન બનાવીને થોડો સમય ટકી રહેવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ પાકિસ્તાની સ્પિનરોએ રન પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ રાખ્યું. શાદાબ ખાન, સેમ અયુબ, અબરાર અહેમદ અને મોહમ્મદ નવાઝે મળીને 11 ઓવરમાં માત્ર 60 રન આપીને ચાર વિકેટ લીધી, જેનાથી ઓસ્ટ્રેલિયા સતત દબાણમાં રહ્યું. નીચેના ક્રમમાં, ઝેવિયર બાર્ટલેટે 25 બોલમાં અણનમ 34 રન બનાવ્યા, પરંતુ તે ખૂબ મોડું થઈ ગયું હતું. ઓસ્ટ્રેલિયા 20 ઓવરમાં ફક્ત 146 રન જ બનાવી શક્યું, અને પહેલી મેચ 22 રનથી હારી ગયું.
આ પણ વાંચો: