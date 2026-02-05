ETV Bharat / sports

અમે ભારત સામે મેચ....ભારત પાકિસ્તાન મેચને લઈને પાક પીએમ શાહબાઝ શરીફનું મોટું નિવેદન

ઇસ્લામાબાદમાં ફેડરલ કેબિનેટને સંબોધિત કરતી વખતે, પાકિસ્તાની પીએમએ કહ્યું, "અમે T20 વર્લ્ડ કપ અંગે સ્પષ્ટ વલણ અપનાવ્યું છે.

ભારત પાકિસ્તાન મેચને લઈને પાક પીએમ શાહબાઝ શરીફનું મોટું નિવેદન
ભારત પાકિસ્તાન મેચને લઈને પાક પીએમ શાહબાઝ શરીફનું મોટું નિવેદન (IANS)
IND vs PAK: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે T20 વર્લ્ડ કપ 2026નો મુકાબલો 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં રમાવાનો હતો. જોકે, પાકિસ્તાન સરકારે રવિવારે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટમાં ભારત સામે ગ્રુપ મેચ રમવાનો ઇનકાર કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા હતા. જોકે, તે સમયે પાકિસ્તાન દ્વારા કોઈ કારણ આપવામાં આવ્યું ન હતું.

પાકિસ્તાન સરકારના નિર્ણય પછી તરત જ, આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) એ એક નિવેદન બહાર પાડીને કહ્યું કે પસંદગીયુક્ત ભાગીદારી વૈશ્વિક રમતગમતના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો માટે અયોગ્ય છે અને તે આશા રાખે છે કે PCB પરસ્પર સ્વીકાર્ય ઉકેલ શોધશે જે તમામ હિસ્સેદારોના હિતોનું રક્ષણ કરે.

બહિષ્કારનું કારણ

પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શાહબાઝ શરીફે ફરી એકવાર આ વલણનો પુનરોચ્ચાર કર્યો છે, પરંતુ આ વખતે તેમણે તેમના નિર્ણયનું કારણ પણ આપ્યું છે. ઇસ્લામાબાદમાં મંત્રીમંડળને સંબોધતા, પાકિસ્તાની વડા પ્રધાને કહ્યું, "T20 વર્લ્ડ કપના કાળજીપૂર્વક મૂલ્યાંકન પછી, અમે સ્પષ્ટ વલણ અપનાવ્યું છે કે અમે ભારત સામે મેચ નહીં રમીએ." આ નિર્ણયનું કારણ સમજાવતા તેમણે કહ્યું, "રમતના મેદાનનો ઉપયોગ રાજકારણ માટે ન થવો જોઈએ. અમે બાંગ્લાદેશની સાથે છીએ અને આ એક ન્યાયી નિર્ણય છે."

PCB એ ICC ને જાણ કરી નથી

જોકે, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ હજુ સુધી ICC ને તેની સરકારના નિર્ણયની સત્તાવાર રીતે જાણ કરી નથી, જેના કારણે ભારત-પાકિસ્તાન મેચ અંગે મૂંઝવણ ઊભી થઈ છે. એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે PCB આ નિર્ણયને ICC ને સત્તાવાર રીતે સુપરત કરવાનો ઇનકાર કરી રહ્યું છે. જો PCB આમ નહીં કરે, તો ભારતીય ટીમ 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબો જશે.

સૂર્યકુમાર યાદવની ટીમ પણ મેચ પહેલા મેદાન પર પહોંચશે. જો પાકિસ્તાનના કેપ્ટન સલમાન અલી આગા ટોસ પર નહીં પહોંચે, તો મેચ રેફરી ભારતને વોકઓવર આપશે, જેનાથી ભારતને બે પોઈન્ટ મળશે. જો ભારતીય ટીમ કોલંબો નહીં જાય અને પાકિસ્તાન પણ મેદાન પર નહીં પહોંચે, તો બંને ટીમોને એક-એક પોઈન્ટ મળશે.

ભારત અને પાકિસ્તાન ગ્રુપ A માં

એ નોંધવું જોઈએ કે ભારત અને પાકિસ્તાનને ગ્રુપ A માં નામિબિયા, નેધરલેન્ડ અને યુએસએ સાથે રાખવામાં આવ્યા છે. ભારત 7 ફેબ્રુઆરીએ યુએસએ સામે મેચ સાથે તેમના ટુર્નામેન્ટ અભિયાનની શરૂઆત કરશે, જ્યારે પાકિસ્તાન 7 ફેબ્રુઆરીએ શ્રીલંકામાં નેધરલેન્ડ્સ સામે તેમની પહેલી મેચ રમશે.

T20 વર્લ્ડ કપ માટે ઈન્ડિયાની ટીમ

સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન, શિવમ દુબે, ઈશાન કિશન, હાર્દિક પંડ્યા, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રિત બુમરાહ, હર્ષિત રાણા, વરુણ ચક્રવર્તી, કુલદીપ યાદવ, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, રિંકુ સિંહ.

T20 વર્લ્ડ કપ માટે પાકિસ્તાનની ટીમ

સલમાન અલી આગા (કેપ્ટન), અબરાર અહમદ, બાબર આઝમ, ફહીમ અશરફ, ફખર જમાન, ખ્વાજા મોહમ્મદ નાફે (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ નવાઝ, મોહમ્મદ સલમાન મિર્ઝા, નસીમ શાહ, સાહિબજાદા ફરહાન (વિકેટકીપર), સૈમ અયુબ, શાહીન શાહ આફ્રિદી, શાદાબ ખાન, ઉસ્માન તરીક ખાન, ઉસ્માન ખાન.

