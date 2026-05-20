મોહમ્મદ આમિરનું IPL રમવાનું સ્વપ્ન થઈ શકે સાકાર, પાકિસ્તાનની નાગરિકતા છોડી
પાકિસ્તાનનો ફાસ્ટ બોલર આગામી સિઝનમાં IPLમાં રમતો જોવા મળી શકે છે. આ બોલર મોહમ્મદ આમિર છે, જેણે પાકિસ્તાની નાગરિકતા છોડી દિધી છે.
Published : May 20, 2026 at 5:13 PM IST
મોહમ્મદ આમિર: એક સમયે પોતાની ગતિ અને સ્વિંગથી વિશ્વના ટોચના બેટ્સમેનોને પરેશાન કરનાર મોહમ્મદ ફરી એકવાર હેડલાઇન્સમાં છે. આ વખતે, તેનું કારણ તેની બોલિંગ નહીં, પરંતુ તેની નવી નાગરિકતા છે. પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ આમિરે બ્રિટિશ નાગરિકતા મેળવી છે અને હવે તે સત્તાવાર રીતે બ્રિટિશ પાસપોર્ટ ધારક બની ગયો છે. આ સાથે, ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગમાં રમવાનું તેનું સ્વપ્ન પણ સાકાર થઈ શકે છે.
પાકિસ્તાની મીડિયામાં આવેલા અહેવાલો અનુસાર, ઘણા વર્ષો પહેલા દાખલ કરાયેલી અરજીના આધારે બ્રિટિશ સરકારે આમિરને યુકે પાસપોર્ટ જારી કર્યો છે. તેની પત્ની, નરગીસ ખાન, પહેલેથી જ બ્રિટિશ નાગરિક છે, જે હકીકતે આમિરની નાગરિકતા પ્રક્રિયામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. હવે જ્યારે તે બ્રિટિશ નાગરિક બની ગયો છે, ત્યારે આમિર આઈપીએલ સહિત વિવિધ ફ્રેન્ચાઇઝી લીગમાં વિદેશી ખેલાડી તરીકે રમવા માટે લાયક છે.
🚨 MUHAMMAD AMIR IN IPL. 🚨
- Mohammad Amir has officially received his British passport.
- He's now eligible to participate in IPL.
IPLમાં પ્રવેશનો રસ્તો થયો સાફ
અત્યાર સુધી, પાકિસ્તાની ખેલાડીઓના IPLમાં ભાગ લેવા પર પ્રતિબંધ હતો; જોકે, મોહમ્મદ આમિરે બ્રિટિશ નાગરિકતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ છે. તેને હવે પાકિસ્તાની નાગરિક તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવશે નહીં, પરંતુ બ્રિટિશ પાસપોર્ટ ધરાવતો વિદેશી ખેલાડી તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવશે. પરિણામે, IPL ફ્રેન્ચાઇઝી આગામી સિઝન માટે તેના પર નજર રાખી શકે છે. પાકિસ્તાની મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, જો આમિરને IPL તરફથી ઓફર મળે છે, તો તે આગામી સિઝનમાં રમી શકે છે.
36 વર્ષીય આમિરે ગયા વર્ષે બીજી વખત આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી. તેમ છતાં, રાષ્ટ્રીય ટીમમાંથી ગેરહાજરી હોવા છતાં, તે સતત ફ્રેન્ચાઇઝી ક્રિકેટ રમવાનું ચાલુ રાખ્યું છે અને T20 ફોર્મેટમાં તેની તીક્ષ્ણ બોલિંગથી પ્રભાવિત કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. આમિરે પાકિસ્તાન માટે 36 ટેસ્ટ, 61 ODI અને 62 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. તેની કારકિર્દીના શરૂઆતના તબક્કા દરમિયાન, તેને વિશ્વના સૌથી ખતરનાક યુવા બોલરોમાંના એક તરીકે ગણવામાં આવતો હતો. નવા બોલથી સ્વિંગ ઉત્પન્ન કરવાની અને વિકેટ લેવાની તેની ક્ષમતાએ તેને એક અલગ પ્રતિષ્ઠા અપાવી હતી.
સ્થાનિક ખેલાડી તરીકે કાઉન્ટી ક્રિકેટમાં રમશે
આમિર હાલમાં ઈંગ્લેન્ડમાં છે અને બ્રિટિશ પાસપોર્ટ મેળવ્યા પછી, આગામી કાઉન્ટી સીઝનમાં સ્થાનિક ખેલાડી તરીકે રમશે. તેનાથી વિપરીત, પાકિસ્તાન સુપર લીગ (PSL) માં, તે વિદેશી ખેલાડી તરીકે ભાગ લેશે. T20 ક્રિકેટમાં હંમેશા અનુભવી ડાબોડી ફાસ્ટ બોલરોની માંગ રહે છે. પરિણામે, મોહમ્મદ આમિરનો અનુભવ - ખાસ કરીને ડેથ ઓવરોમાં તેની બોલિંગ કુશળતા - તેને IPL ફ્રેન્ચાઇઝીઓ માટે એક આકર્ષક વિકલ્પ બનાવી શકે છે.
