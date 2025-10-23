પાકિસ્તાનને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે મળી કારમી હાર, WTC ટેબલમાં મોટો ફેરફાર થયો
પાકિસ્તાનની ટીમ પોતાના જ જાળામાં ફસાઈ ગઈ, જેના કારણે તે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે હારી ગઈ.
Published : October 23, 2025 at 7:58 PM IST
હૈદરાબાદ: બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી મેચમાં પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 8 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ મેચ રાવલપિંડી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાઈ હતી. પાકિસ્તાને સ્પિનનું જાળું બિછાવ્યું હતું અને વિદેશી ટીમને ફસાવવા માટે સ્પિન ટ્રેક તૈયાર કર્યો હતો. જોકે, પાકિસ્તાન પોતાના જ જાળમાં ફસાઈ ગયું હતું, અને દક્ષિણ આફ્રિકાના સ્પિનરોએ તેમના સ્પિનરો સામે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, ટીમની જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી.
દક્ષિણ આફ્રિકાના હાથે પાકિસ્તાનનો પરાજય
આ મેચમાં, પાકિસ્તાને પ્રથમ બેટિંગ કરી અને પ્રથમ ઇનિંગમાં 333 રન બનાવ્યા. દક્ષિણ આફ્રિકાએ પ્રથમ ઇનિંગમાં 404 રન બનાવ્યા. પાકિસ્તાન બીજા ઇનિંગમાં 138 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. દક્ષિણ આફ્રિકાને ચોથી ઇનિંગમાં 68 રનનો લક્ષ્યાંક આપવામાં આવ્યો હતો, જે તેમણે ફક્ત બે વિકેટ ગુમાવીને પ્રાપ્ત કર્યો.
આ મેચમાં, સ્પિનર સિમોન હાર્મરે ટેસ્ટમાં પોતાની પહેલી પાંચ વિકેટ લીધી, 50 રનમાં 6 વિકેટ લઈને દક્ષિણ આફ્રિકાની જીતનો પાયો નાખ્યો. આ જીત સાથે, દક્ષિણ આફ્રિકાએ શ્રેણી 1-1 થી બરાબર કરી લીધી છે. પાકિસ્તાન શ્રેણીની પહેલી મેચ જીતીને ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા સ્થાને પહોંચી ગયું હતું. હવે, આ હાર સાથે, તેઓ ચોથા સ્થાને આવી ગયા છે.
પોઈન્ટ્સ ટેબલમાં પાકિસ્તાનને થયું નુકશાન
પાકિસ્તાન હાલમાં બે મેચમાં 12 પોઈન્ટ, 1 જીત અને 1 હાર સાથે, અને 50.00 ટકાવારી સાથે ચોથા સ્થાને છે. દક્ષિણ આફ્રિકા, બે મેચમાં 12 પોઈન્ટ, 1 જીત અને 1 હાર સાથે, 50.00 ટકાવારી સાથે પાંચમા સ્થાને છે. ઓસ્ટ્રેલિયા 36 પોઈન્ટ સાથે પ્રથમ સ્થાને છે, જ્યારે શ્રીલંકા 16 પોઈન્ટ સાથે બીજા સ્થાને છે. ભારત 25 પોઈન્ટ અને 61.90 ટકાવારી સાથે ત્રીજા સ્થાને છે.
હાર્મર અને ડાબોડી સ્પિનર કેશવ મહારાજે આ ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ચક્રમાં દક્ષિણ આફ્રિકાની પ્રથમ જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, તેમની વચ્ચે 17 વિકેટો વહેંચી હતી કારણ કે તેઓએ બીજી ઇનિંગમાં પાકિસ્તાનને 138 રનમાં ઓલઆઉટ કર્યું હતું. સિમોન હાર્મરે 20 ઓવરમાં 50 રન આપીને 6 વિકેટ લીધી, જેમાં 5 મેઇડન ઓવરનો પણ સમાવેશ થાય છે.
ફક્ત 68 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા, એડન માર્કરામે પાકિસ્તાની સ્પિનરો પર સ્વીપ અને રિવર્સ સ્વીપ વડે હુમલો કર્યો, પરંતુ 42 રનમાં LBW આઉટ થઈ ગયા, જેના કારણે જીત માટે ચાર રનની જરૂર હતી. ટ્રિસ્ટન સ્ટબ્સ ટૂંક સમયમાં શૂન્ય રને આઉટ થયા હોવા છતાં, રાયન રિકેલ્ટને શાનદાર છગ્ગો મારીને વિજય મેળવ્યો અને 25 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો.
