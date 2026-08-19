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ODI ક્રિકેટમાં ત્રિકોણીય શ્રેણીની વાપસી, પાકિસ્તાન કરશે શ્રીલંકા અને ઇંગ્લેન્ડની મેજબાની

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે જાહેરાત કરી છે કે તે, ઓક્ટોબર-નવેમ્બરમાં શ્રીલંકા અને ઇંગ્લેન્ડની મેજબાની કરશે અને ત્રણેય ટીમો વચ્ચે એક ODI ત્રિકોણીય શ્રેણી રમાશે.

પાકિસ્તાન કરશે શ્રીલંકા અને ઇંગ્લેન્ડની મેજબાની
પાકિસ્તાન કરશે શ્રીલંકા અને ઇંગ્લેન્ડની મેજબાની (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2026 at 8:13 PM IST

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PAKISTAN HOST ODI TRI SERIES: પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે એક મોટી જાહેરાત કરી છે જે ક્રિકેટ ચાહકોને ખુશ કરશે. ODI ત્રિકોણીય શ્રેણી ફરી શરૂ થવાની તૈયારીમાં છે. PCB એ જાહેરાત કરી છે કે તે 9 ઓક્ટોબરથી 21 નવેમ્બર સુધી શ્રીલંકા અને ઇંગ્લેન્ડની મેજબાની કરશે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ત્રણેય દેશો વચ્ચે દ્વિપક્ષીય શ્રેણી અને ODI ત્રિકોણીય શ્રેણી રમાશે. આ ત્રિકોણીય શ્રેણી આવતા વર્ષે યોજાનાર ICC ODI વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓમાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.

પાકિસ્તાન, ઈંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાશે વનડે ત્રિકોણીય શ્રેણી

શ્રીલંકાની ટીમ પહેલા પાકિસ્તાનનો પ્રવાસ કરશે, જ્યાં બંને ટીમો વચ્ચે ત્રણ મેચની T20I શ્રેણી રમાશે. આ T20 મેચ 9 ઓક્ટોબરથી 13 ઓક્ટોબર દરમિયાન રાવલપિંડી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાવાની છે. ત્યારબાદ, ઈંગ્લેન્ડની ટીમ પાકિસ્તાન પહોંચશે, ત્યારબાદ પાકિસ્તાન, ઈંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા વચ્ચે ત્રિકોણીય શ્રેણી યોજાશે. 2027ના ODI વર્લ્ડ કપની તૈયારીઓ માટે આ શ્રેણી મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આ ફોર્મેટ હેઠળ, બધી ટીમો એકબીજા સામે બે મેચ રમશે, અને ટોચની બે ટીમો ફાઇનલમાં ટકરાશે.

પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ શ્રીલંકા T20I શ્રેણીનો કાર્યક્રમ

  • 9 ઓક્ટોબર - રાવલપિંડી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, રાવલપિંડી ખાતે પહેલી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ
  • 11 ઓક્ટોબર - રાવલપિંડી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, રાવલપિંડી ખાતે બીજી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ
  • 13 ઓક્ટોબર - રાવલપિંડી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, રાવલપિંડી ખાતે ત્રીજી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ

પાકિસ્તાન-ઇંગ્લેન્ડ-શ્રીલંકા ત્રિકોણીય વનડે શ્રેણીનો કાર્યક્રમ

  • 18 ઓક્ટોબર - પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, રાવલપિંડી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, રાવલપિંડી
  • 20 ઓક્ટોબર - પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ, રાવલપિંડી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, રાવલપિંડી
  • 22 ઓક્ટોબર - શ્રીલંકા વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ, રાવલપિંડી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, રાવલપિંડી
  • 25 ઓક્ટોબર - પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ, ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ, લાહોર
  • 27 ઓક્ટોબર - પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ, લાહોર
  • 29 ઓક્ટોબર - શ્રીલંકા વિરુદ્ધ ઇંગ્લેન્ડ, ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ, લાહોર
  • 31 ઓક્ટોબર - ત્રિકોણીય શ્રેણીનો ફાઇનલ, ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ, લાહોર

પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ શ્રીલંકા ટેસ્ટ શ્રેણી

વનડે ત્રિકોણીય શ્રેણીના સમાપન પછી, શ્રીલંકાની ટીમ બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમવા માટે પાકિસ્તાનમાં રહેશે. આ શ્રેણી વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપનો ભાગ છે. ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા, શ્રીલંકાની ટીમ 4 થી 6 નવેમ્બર દરમિયાન ઇસ્લામાબાદમાં ત્રણ દિવસીય પ્રેક્ટિસ મેચ રમશે. પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચેનો પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ 9 થી 13 નવેમ્બર દરમિયાન રાવલપિંડી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાશે, જ્યારે બીજો ટેસ્ટ મેચ 17 થી 21 નવેમ્બર દરમિયાન લાહોરના ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.

પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ શ્રીલંકા ટેસ્ટ શ્રેણીનો કાર્યક્રમ

  • 9-13 નવેમ્બર - રાવલપિંડી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, રાવલપિંડી ખાતે પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ
  • 17-21 નવેમ્બર - લાહોરના ગદ્દાફી સ્ટેડિયમ ખાતે બીજી ટેસ્ટ મેચ

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