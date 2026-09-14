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પાકિસ્તાનની ટીમ ભારત આવશે, એશિયન ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં થશે ટક્કર

પાકિસ્તાનની હોકી ટીમ ભારતના પ્રવાસે આવશે. હોકી એશિયન ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 27 ઓક્ટોબરથી શરૂ થઈ રહી છે.

પાકિસ્તાનની ટીમ ભારત આવશે
પાકિસ્તાનની ટીમ ભારત આવશે (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2026 at 5:39 PM IST

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ASIAN CHAMPIONS TROPHY: હોકી એશિયન ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી આવતા મહિને ભારત દ્વારા યોજાશે. તે 27 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે અને 5 નવેમ્બર સુધી રમાશે. પંજાબના જલંધર અને મોહાલી ટૂર્નામેન્ટનું આયોજન કરી રહ્યા છે. આ ટુર્નામેન્ટમાં 6 ટીમો ભાગ લઈ રહી છે અને એક ટીમ પાકિસ્તાનની પણ છે. પંજાબના મુખ્યમંત્રી ભગવંત માને આ માહિતી આપી હતી.

ભગવંત માને કેન્દ્ર સરકારની નીતિને ટાંકી હતી જેના હેઠળ આ બંને દેશોને બહુરાષ્ટ્રીય ટૂર્નામેન્ટમાં ભારતની ધરતી પર રમવાની છૂટ છે. એશિયન ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં ભારત, પાકિસ્તાન, ચીન, જાપાન, મલેશિયા અને કોરિયા ભાગ લેશે. જો કોઈ ટીમ ટૂર્નામેન્ટમાંથી ખસી જશે તો તેનું સ્થાન ઓમાન અથવા બાંગ્લાદેશને આપવામાં આવશે.

હોકી ઈન્ડિયાના જનરલ સેક્રેટરી ભોલાનાથ સિંહ એ શું કહ્યું

હું બધાને કહેવા માંગુ છું કે ભારત અને પાકિસ્તાનના હોકી એસોસિએશન વચ્ચે ખૂબ સારા સંબંધો છે. તમે જોયું હશે કે જ્યારે પણ હું જાઉં છું અને જો ભારતીય ટીમ પાકિસ્તાનને હરાવશે તો હું પાકિસ્તાની ટીમને સૌથી પહેલા મળું છું. ત્યાંના છોકરાઓ (ખેલાડીઓ) પણ તેને ખૂબ માન આપે છે.

2023માં પાકિસ્તાન ભારત સામે હારી ગયું હતું

પાકિસ્તાને ગયા વર્ષે તમિલનાડુમાં રમાયેલા જુનિયર હોકી વર્લ્ડ કપમાંથી પોતાનું નામ પાછું ખેંચી લીધું હતું. તેણે આનું કારણ ઓપરેશન સિંદૂર બાદ બંને દેશો વચ્ચે વધતા તણાવને જણાવ્યું હતું. એશિયન ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2023 માં ભારત દ્વારા યોજાવાની હતી. ત્યારબાદ ભારતે ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 4-0 થી હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું હતું. હોકીમાં ભારત સામે પાકિસ્તાનની જીતને 10 વર્ષથી વધુ સમય થઈ ગયો છે.

ભારત પાસે ટૂર્નામેન્ટની 5 ટ્રોફી છે

ભારત એશિયન ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં સૌથી સફળ રાષ્ટ્ર પણ છે, જે બે વખત ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે. તેની શરૂઆત 2011માં થઈ હતી અને ભારત પાસે કુલ 5 ટ્રોફી છે. જ્યારે પાકિસ્તાને ત્રણ વખત ખિતાબ જીત્યો છે. 2018માં ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમ સંયુક્ત વિજેતા રહી હતી.

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