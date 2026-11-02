પાકિસ્તાને ઇતિહાસ રચ્યો તે મેચમાં ICC એ કડક કાર્યવાહી કરી, દંડ ફટકાર્યો
ત્રિકોણીય શ્રેણીની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાને શ્રીલંકાને હરાવીને ટ્રોફી જીતી હતી. જોકે, ICCએ હવે કડક કાર્યવાહી કરી છે અને દંડ ફટકાર્યો છે.
Published : November 2, 2026 at 4:24 PM IST
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમે ત્રિકોણીય શ્રેણીની ફાઇનલમાં રેકોર્ડ સ્કોરનો પીછો કરીને ઇતિહાસ રચ્યો હતો. ટીમ શ્રેણી જીતવામાં પણ સફળ રહી હતી, પરંતુ હવે ICC એ તે મેચમાં કડક કાર્યવાહી કરી છે. ICC એ પાકિસ્તાની ટીમને ધીમા ઓવર રેટ માટે દોષિત ઠેરવી છે અને તેમને પાંચ ટકા દંડ ફટકાર્યો છે. જોકે, આની બહુ અસર થશે નહીં. શ્રેણી હવે સમાપ્ત થઈ ગઈ છે.
શ્રીલંકાને હરાવીને પાકિસ્તાને ત્રિકોણીય શ્રેણી જીતી
તાજેતરમાં, પાકિસ્તાનમાં એક ODI ત્રિકોણીય શ્રેણી યોજાઈ હતી. પાકિસ્તાન ઉપરાંત, શ્રીલંકા અને ઇંગ્લેન્ડ ભાગ લઈ રહ્યા હતા. ઇંગ્લેન્ડ પહેલાથી જ બહાર થઈ ગયું હતું, જ્યારે પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા ફાઇનલમાં પહોંચ્યા હતા. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, શ્રીલંકાએ 50 ઓવરમાં 8 વિકેટે 325 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો. પ્રથમ ઇનિંગ પછી, એવી આશા ઓછી હતી કે પાકિસ્તાની ટીમ આટલા મોટા સ્કોરનો પીછો કરી શકશે, પરંતુ પાકિસ્તાને 48.3 ઓવરમાં 7 વિકેટે 331 રન બનાવીને મેચ અને શ્રેણી જીતી લીધી.
Pakistan have been penalised for a slow over-rate in their ODI tri-series final victory over Sri Lanka 👇 https://t.co/Rzqm7yj9S1— ICC (@ICC) November 2, 2026
ફખર ઝમાન અને અરાફત મિન્હાસે વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી
શ્રીલંકા માટે કામેન્દુ મેન્ડિસે 128 બોલમાં 131 રન બનાવ્યા, તો પાકિસ્તાન માટે પાકિસ્તાનના ઓપનર ફખર ઝમાનએ 99 બોલમાં 127 રન બનાવ્યા. નીચે ક્રમે આવતા અરાફત મિન્હાસે માત્ર 31 બોલમાં 61 રન બનાવ્યા, જેના કારણે ટીમે આટલો મોટો સ્કોર મેળવ્યો. દરમિયાન, ICC એ પાકિસ્તાનને તેમની મેચ ફીના 5 ટકા દંડ ફટકાર્યો છે, જે તેમને ધીમા ઓવર રેટ માટે જવાબદાર ઠેરવે છે.
પાકિસ્તાને નિર્ધારિત સમય કરતા એક ઓવર ઓછી ફેંકી હતી
ICC મેચ રેફરી જેફ ક્રોએ સ્વીકાર્યું કે પાકિસ્તાનની ટીમ નિર્ધારિત સમયમાં ઓવર પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ હતી અને તેમને એક ઓવર ઓછી ફેંકવામાં આવી હતી. ICC આચારસંહિતાના કલમ 2.22 મુજબ, નિર્ધારિત સમયમાં ન ફેંકાયેલી દરેક ઓવર માટે 5 ટકા દંડ લાદવામાં આવે છે. પાકિસ્તાનના કેપ્ટન શાહીન શાહ આફ્રિદીએ ઉલ્લંઘન સ્વીકાર્યું છે, તેથી આ મામલે આગળ કોઈ કાર્યવાહી કરવાની જરૂર નથી.
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