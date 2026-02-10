ભારત-પાકિસ્તાન મેચ પર પાકિસ્તાન સરકારનો યૂ-ટર્ન, ભારત સામે મેચ રમવાનું બતાવ્યું કારણ
પાકિસ્તાન સરકારે તેની ટીમને ભારત સામે T20 વર્લ્ડ કપ મેચ રમવાની પરવાનગી આપી દીધી છે.
Published : February 10, 2026 at 10:55 AM IST
IND vs PAK match: પાકિસ્તાન સરકારે પોતાના અગાઉના નિર્ણય પર યુ-ટર્ન લીધો છે અને હવે તેની ક્રિકેટ ટીમને 15 ફેબ્રુઆરીએ ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારત સામે તેની નિર્ધારિત મેચ રમવાની મંજૂરી આપી છે.
પાકિસ્તાન સરકારે શરૂઆતમાં બાંગ્લાદેશના સમર્થનમાં ભારત સામેની મેચનો બહિષ્કાર કરવાની જાહેરાત કરી હતી. જોકે, ICC અને અન્ય ઘણા ક્રિકેટ બોર્ડ અને શ્રીલંકાની સરકાર સાથેની બેઠકો બાદ પાકિસ્તાનને તેના નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરવાની વિનંતી કર્યા બાદ, વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફે પાકિસ્તાનની પુરુષ ટીમને મેચ રમવા માટે લીલીઝંડી આપી છે.
The International Cricket Council, Pakistan Cricket Board and Bangladesh Cricket Board have concluded an open, constructive and congenial dialogue.— ICC (@ICC) February 9, 2026
Media Release: https://t.co/gLDIjB3JOp
પાકિસ્તાન સરકારે શું કહ્યું?
પાકિસ્તાન સરકારે જણાવ્યું હતું કે, તેણે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB), UAE ક્રિકેટ બોર્ડ અને શ્રીલંકાની વિનંતી પર તેની ટીમને 15 ફેબ્રુઆરીની મેચ રમવાની પરવાનગી આપી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "પાકિસ્તાન સરકારે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ દ્વારા PCBને કરવામાં આવેલી ઔપચારિક વિનંતી તેમજ શ્રીલંકા, સંયુક્ત આરબ અમીરાત અને અન્ય સભ્ય દેશોની વિનંતીઓની સમીક્ષા કરી છે, જેમણે પાકિસ્તાનને આ મડાગાંઠનો વાજબી ઉકેલ શોધવા માટે અપીલ કરી છે."
પાકિસ્તાન સરકારે BCBના પ્રમુખ શ્રી અમીનુલ ઇસ્લામના નિવેદનની પણ નોંધ લીધી છે. અમારા ભાઈચારાની ભાવનાવાળા દેશ દ્વારા વ્યક્ત કરાયેલી ઊંડી કૃતજ્ઞતાનો ખૂબ જ પ્રેમથી આભાર વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો તેને ખુબજ પ્રેમથી આવકારવામાં આવ્યો છે. પાકિસ્તાને ફરી એક વખત કહ્યું કે, પાકિસ્તાન બાંગ્લાદેશ સાથે ખભેથી ખભો મિલાવીને ઉભું છે.પાકિસ્તાન તેના સમર્થનનો પુનરોચ્ચાર કરે છે અને બાંગ્લાદેશ સાથે ખભે ખભો મિલાવીને ઉભું છે. વધુમાં, આજે સાંજે, વડા પ્રધાને શ્રીલંકાના રાષ્ટ્રપતિ અનુરા કુમારા દિસાનાયકે સાથે ફોન પર વાત કરી. તેમની મૈત્રીપૂર્ણ વાતચીત દરમિયાન, તેમણે યાદ કર્યું કે પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા હંમેશા ખભા મિલાવીને ઉભા રહ્યા છે, ખાસ કરીને મુશ્કેલીના સમયમાં. શ્રીલંકાના રાષ્ટ્રપતિએ વડા પ્રધાનને પરસ્પર સંમતિ દ્વારા વર્તમાન મડાગાંઠને ઉકેલવા માટે ગંભીરતાથી વિચાર કરવા વિનંતી કરી
સોમવારે રાત્રે પાકિસ્તાન સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, "ઘણા દેશો સાથેની ચર્ચાઓ અને મિત્ર દેશોની વિનંતીઓને ધ્યાનમાં રાખીને, પાકિસ્તાન સરકાર પાકિસ્તાનની રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટીમને 15 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપમાં તેના નિર્ધારિત મેચ માટે મેદાનમાં ઉતરવાનો નિર્દેશ આપે છે." પાકિસ્તાન ટીમ હાલમાં શ્રીલંકામાં છે અને મંગળવારે (આજે) યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સામે તેનો બીજો ગ્રુપ A મેચ રમશે.
Thank you Prime Minister @CMShehbaz for ensuring the game we all love goes on. Delighted that the eagerly awaited India and Pakistan match at the ongoing T20 Cricket World Cup in Colombo will proceed as planned.— Anura Kumara Dissanayake (@anuradisanayake) February 9, 2026
As co-host of the tournament, Sri Lanka thanks the @ICC and all…
શ્રીલંકાએ પાકિસ્તાનના નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું
ટૂર્નામેન્ટના સહ-યજમાન શ્રીલંકાએ ભારત સામે રમવાના પાકિસ્તાનના નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટમાં, શ્રીલંકાના રાષ્ટ્રપતિ અનુરા કુમારા દિસાનાયકે આ નિર્ણય માટે પાકિસ્તાની વડા પ્રધાનનો આભાર માન્યો. તેમણે કહ્યું, "વડા પ્રધાન,આપનો આભાર કે આપે એ જોયું કે, આપણે બધાને ગમે છે તે રમતને પસંદ કરીએ છીએ, અને આ રમત ચાલતી રહે. મને આનંદ છે કે કોલંબોમાં ચાલી રહેલા T20 ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની આતુરતાથી રાહ જોવાતી મેચ યોજના મુજબ યોજાશે."
દિસાનાયકે આગળ ઉમેર્યુ કે, "ટૂર્નામેન્ટના સહ-યજમાન તરીકે, શ્રીલંકા ICC અને તેમના પ્રયાસો માટે સંબંધિત તમામનો આભાર માને છે. શ્રીલંકા 1996ના વર્લ્ડ કપ દરમિયાન ભારત અને પાકિસ્તાન બંને દ્વારા દર્શાવેલ એકતાને ભૂલી શક્યું નથી, જ્યારે તેઓ કોલંબોમાં રમ્યા હતા ત્યારે સુરક્ષા કારણોસર અન્ય ટીમો રમી શકી ન હતી."
આ સમગ્ર વિવાદ વિશે ICC એ શું કહ્યું?
આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) એ રવિવારે પાકિસ્તાનમાં પાકિસ્તાન અને બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ સાથે બેઠક યોજી હતી જેથી વિવાદ ઉકેલી શકાય. ત્યારબાદ, તેઓએ એક પ્રેસ રિલીઝ જારી કરીને જણાવ્યું હતું કે, "અમે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) અને બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) સાથે સારી ચર્ચા પૂર્ણ કરી છે." બેઠકમાં એમ પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે વર્તમાન મામલામાં બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ પર કોઈ નાણાકીય, રમતગમત અથવા વહીવટી દંડ લાદવામાં આવશે નહીં.
આ ચર્ચાઓ દરમિયાન, એ પણ સંમતિ થઈ હતી કે બાંગ્લાદેશ ICC મેન્સ ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2031 પહેલા ICC ઇવેન્ટનું આયોજન કરશે, જે ICC ની સામાન્ય હોસ્ટિંગ પ્રક્રિયા, સમયરેખા અને કાર્યકારી જરૂરિયાતો અનુસાર હશે. આ બાંગ્લાદેશની યજમાન તરીકેની ક્ષમતામાં વિશ્વાસ દર્શાવે છે અને દેશમાં ક્રિકેટના વિકાસ માટે યોગ્ય હોસ્ટિંગ તકો સાથે તેના સભ્યપદને પ્રદાન કરવાની ICCની પ્રતિબદ્ધતાને વધુ મજબૂત બનાવે છે.
ICC, PCB અને BCB, અન્ય સભ્યો સાથે, રમતના શ્રેષ્ઠ લાભ માટે સતત સંવાદ, સહયોગ અને રચનાત્મક જોડાણ માટે પ્રતિબદ્ધ છે. બધા હિતધારકો માને છે કે આ સમજૂતીનો હેતુ રમતની અખંડિતતાનું રક્ષણ કરવાનો અને ક્રિકેટ સમુદાયમાં એકતા જાળવવાનો છે.
ICC ના CEO સંજોગ ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "જ્યારે ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપમાંથી બાંગ્લાદેશની ગેરહાજરી દુ:ખદ છે, આ ICC ની બાંગ્લાદેશ પ્રત્યેની એક મહત્વપૂર્ણ ક્રિકેટ રાષ્ટ્ર તરીકેની પ્રતિબદ્ધતામાં કોઈ ફેરફાર કરતું નથી." "અમારું ધ્યાન બીસીબી સહિત મુખ્ય હિસ્સેદારો સાથે નજીકથી કામ કરવા પર છે, જેથી ખાતરી કરી શકાય કે રમત દેશમાં વિકાસ પામતી રહે અને તેના ખેલાડીઓ અને ચાહકો માટે ભવિષ્યની તકો મજબૂત બને. બાંગ્લાદેશ એક મહત્વપૂર્ણ ક્રિકેટ ઇકોસિસ્ટમ છે, જેને તેના વિકાસ, સ્પર્ધાત્મકતા અને વૈશ્વિક એકીકરણમાં લાંબા ગાળાના રોકાણની જરૂર છે, અને ટૂંકા ગાળાના વિક્ષેપો દ્વારા વ્યાખ્યાયિત નહીં."