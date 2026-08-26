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મહિલા એશિયા કપ પહેલા પાકિસ્તાનને મોટો ઝટકો, સ્ટાર ફાસ્ટ બોલરે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી

28 ઓગસ્ટથી એશિયા કપ 2026 શરૂ થવાનો છે. ટુર્નામેન્ટ પહેલા, એક પાકિસ્તાની ક્રિકેટરે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરીને ક્રિકેટ જગતને ચોંકાવી દીધું છે.

આઈમાન અનવર
આઈમાન અનવર (getty images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 7:08 PM IST

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AIMEN ANWAR: એશિયા કપ 2026 પહેલા પાકિસ્તાન ક્રિકેટમાંથી એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. પાકિસ્તાન મહિલા ક્રિકેટ ટીમની ફાસ્ટ બોલર આઈમાન અનવરે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેવાની જાહેરાત કરી છે. 28 ઓગસ્ટથી મહિલા એશિયા કપ શરૂ થાય તે પહેલા જ આ નિર્ણયે ક્રિકેટ ચાહકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. જોકે, આઈમાન રમતથી સંપૂર્ણપણે દૂર થઈ નથી અને હવે તે એક નવી ભૂમિકામાં જોવા મળશે.

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ અયમાનની નિવૃત્તિની પુષ્ટિ કરી છે. તેણીએ જુલાઈ 2016 થી ફેબ્રુઆરી 2023 દરમિયાન પાકિસ્તાનનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણીએ કુલ 45 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી, જેમાં આઠ ODI અને 37 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચનો સમાવેશ થાય છે. અયમાનએ ODI માં ચાર અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં 29 વિકેટ લીધી હતી.

4 મુખ્ય ICC ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લીધો

આઈમાનએ જુલાઈ 2016 માં સાઉથમ્પ્ટનમાં ઈંગ્લેન્ડ સામેની T20 મેચથી પોતાની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ત્યારબાદ, તેણીએ ફેબ્રુઆરી 2017 માં કોલંબોમાં બાંગ્લાદેશ સામે પોતાની પહેલી ODI રમી હતી. પાકિસ્તાન સાથેની તેની આંતરરાષ્ટ્રીય સફર લગભગ સાત વર્ષ સુધી ચાલી હતી. તે ઘણી મોટી ICC ટુર્નામેન્ટમાં દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર ખેલાડીઓમાંની એક હતી. આઈમાન 2018, 2020 અને 2022-23 માં મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ માટે પાકિસ્તાન ટીમનો ભાગ હતી. વધુમાં, તેણીએ ન્યુઝીલેન્ડમાં આયોજિત ICC મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2022 માં ભાગ લીધો હતો.

બ્રોડકાસ્ટર તરીકે નવી ભૂમિકામાં દેખાવા માટે

નિવૃત્તિ પછી પણ, 34 વર્ષીય આઈમાન ક્રિકેટ સાથે પોતાનું જોડાણ જાળવી રાખે છે. તાજેતરમાં, તે બ્રોડકાસ્ટર તરીકે કામ કરી રહી છે. આ વર્ષના જાન્યુઆરીમાં, તેણીએ સફળતાપૂર્વક ક્રિકેટ રેફરી ઇન્ડક્શન કોર્સ પૂર્ણ કર્યો. આ પછી, 24 ઓગસ્ટના રોજ, તેણીએ કરાચીમાં ચાલી રહેલી રાષ્ટ્રીય મહિલા અંડર-19 ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન મેચ રેફરી તરીકે કારકિર્દીનો નવો માર્ગ શરૂ કર્યો. આમ, પાકિસ્તાન માટે ખેલાડી તરીકેની પોતાની ઇનિંગ્સ પૂર્ણ કર્યા પછી, આઈમાન અનવરે ક્રિકેટમાં એક નવો અધ્યાય શરૂ કર્યો છે. પાકિસ્તાન મહિલા ક્રિકેટ ટીમની વાત કરીએ તો, તેઓ ટૂંક સમયમાં ACC મહિલા એશિયા કપમાં ભાગ લેતી જોવા મળશે; ટીમ 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભારતનો સામનો કરવાની છે.

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આઈમાન અનવર
AIMEN ANWAR RETIREMENT

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