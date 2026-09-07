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'પાકિસ્તાન ક્રિકેટ વેન્ટિલેટર પર છે...' શોએબ અખ્તરે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ અંગે આપ્યું મોટું નિવેદન

પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલર શોએબ અખ્તરે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. ચાલો જાણીએ તેમણે શું કહ્યું.

શોએબ અખ્તર
શોએબ અખ્તર (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 7, 2026 at 2:03 PM IST

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પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમનું પ્રદર્શન સતત ઘટી રહ્યું છે, અને ટીમ જીત માટે ઉત્સુક છે. ટીમ હાલમાં ઇંગ્લેન્ડમાં ખૂબ જ ખરાબ પ્રદર્શન કરી રહી છે, જ્યાં તેઓ ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમી રહી છે. પાકિસ્તાન ઇંગ્લેન્ડ સામેની પહેલી બે મેચ હારી ગયું છે, અને શ્રેણીની ત્રીજી મેચ 9 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થવાની છે. ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી ટેસ્ટ મેચ પહેલા પાકિસ્તાને પોતાની ટીમમાં સાત ફેરફાર કર્યા છે. ટીમમાંથી સાત ખેલાડીઓને બહાર કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે કોચ સરફરાઝ અને સ્ટાફ સભ્યોને પાકિસ્તાન પાછા મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. આનાથી પાકિસ્તાન ક્રિકેટમાં ઉથલપાથલ મચી ગઈ છે.

ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર અને ફાસ્ટ બોલર શોએબ અખ્તરે 'આઉટસાઇડ એજ' શોમાં બોલતા પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના તાજેતરના પ્રદર્શન અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. સંક્રમણના આ તબક્કા વચ્ચે, અખ્તર શાહીન આફ્રિદી, નસીમ શાહ અને હરિસ રૌફ જેવા ખેલાડીઓના બચાવમાં આવ્યા છે. તેમણે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) અંગે પણ એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે. ચાલો જાણીએ કે તેમનું શું કહેવું હતું.

શોએબ અખ્તરે પીસીબીનું સમર્થન કર્યું

શોએબ અખ્તરે કહ્યું, "પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) પોતે આ ખેલાડીઓથી ખૂબ નિરાશ છે અને તેમને વર્તમાન પાકિસ્તાન ટીમ પાસેથી કોઈ અપેક્ષા નથી. તેમની યોજના આ ટીમને બદલવાની અને નવા ખેલાડીઓ લાવવાની છે. તેઓ એવા લોકોને તક આપવા માંગે છે જેઓ ખરેખર પાકિસ્તાન માટે રમવા માંગે છે. તેઓ હવે ભવિષ્ય તરફ જોઈ રહ્યા છે, અને મારા મતે, પીસીબી યોગ્ય દિશામાં આગળ વધી રહ્યું છે."

આ ખેલાડીઓના બચાવમાં ઉતર્યા શોએબ અખ્તર

શોએબ અખ્તરે આગળ કહ્યું, "સંક્રમણના આ તબક્કામાં, હું ઇચ્છું છું કે શાહીન શાહ આફ્રિદી, નસીમ શાહ અને હરિસ રૌફની કારકિર્દી સુરક્ષિત રહે. આ ખેલાડીઓમાં હજુ ઘણું ક્રિકેટ બાકી છે. આગામી પેઢી પર આશાઓ બંધાયેલી છે, જેમને મોટા તબક્કા માટે તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. પીસીબીના એક અધિકારીએ ટિપ્પણી કરી છે કે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ હાલમાં 'વેન્ટિલેટર' સપોર્ટ પર છે અને રાષ્ટ્રીય સેટઅપને પુનર્જીવિત કરવામાં ઓછામાં ઓછા બે વર્ષ લાગશે."

ઇંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ત્રીજી ટેસ્ટ મેચ ક્યારે રમાશે?

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ 9 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થનારી ત્રણ ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ મેચ રમવા માટે તૈયાર છે. ઇંગ્લેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની આ મેચ એજબેસ્ટન, બર્મિંગહામ ખાતે બપોરે 3:30 વાગ્યે શરૂ થવાની છે. પાકિસ્તાનના કેપ્ટન બાબર આઝમ પર વિજય મેળવવાનું દબાણ રહેશે, કારણ કે તેમના નેતૃત્વમાં ટીમે સતત હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. લોર્ડ્સ ખાતે રમાયેલી બીજી ટેસ્ટ મેચમાં પાકિસ્તાનને ઇંગ્લેન્ડ સામે 194 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. દરમિયાન, હેડિંગ્લી ટેસ્ટમાં, ઇંગ્લેન્ડે પાકિસ્તાનને એક ઇનિંગ્સ અને 103 રનથી હરાવ્યું હતું. આ શ્રેણીની બંને ટેસ્ટ મેચમાં પાકિસ્તાનના બેટ્સમેનોનું પ્રદર્શન અત્યંત નિરાશાજનક રહ્યું છે.

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