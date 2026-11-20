પાકિસ્તાને બે વર્ષમાં પહેલી વાર ટેસ્ટ શ્રેણી જીતી, શ્રીલંકાને આઠ વિકેટથી હરાવ્યું
PAK vs SL: રાવલપિંડીમાં રમાયેલી બીજી ટેસ્ટ મેચમાં પાકિસ્તાને શ્રીલંકાને આઠ વિકેટથી હરાવ્યું. આ રીતે પાકિસ્તાને બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 1-0થી જીતી લીધી.
Published : November 20, 2026 at 4:03 PM IST
PAK vs SL: પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમે આખરે લગભગ બે વર્ષ પછી ટેસ્ટ શ્રેણી જીતી. કેપ્ટન બાબર આઝમે બેટિંગમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું ન હતું, પરંતુ ટીમે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીમાં શ્રીલંકાને 1-0થી હરાવ્યું. શ્રેણીની પહેલી મેચ ડ્રો રહી. દરમિયાન, પાકિસ્તાનની જીતનો તેમને ખાસ ફાયદો થયો નહીં. ટીમ હજુ પણ ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ પોઈન્ટ ટેબલમાં છેલ્લા સ્થાને છે. જોકે, આ હારથી શ્રીલંકાને ચોક્કસ થોડો આઘાત લાગ્યો છે.
પાકિસ્તાને આઠ વિકેટથી જીત મેળવી
પાકિસ્તાને શ્રીલંકા સામે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી મેચ આઠ વિકેટથી જીતી અને શ્રેણી પર કબજો જમાવ્યો. પ્રથમ ઇનિંગમાં શ્રીલંકા ફક્ત 98 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. ત્યારબાદ, પાકિસ્તાને તેમની પ્રથમ ઇનિંગમાં 325 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો. બીજા ઇનિંગમાં, શ્રીલંકા વાપસી કરવામાં નિષ્ફળ ગયું અને ફક્ત 316 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. ત્યારબાદ, પાકિસ્તાનને અંતિમ ઇનિંગમાં ફક્ત 90 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યો, જે ટીમે બે વિકેટ ગુમાવીને પ્રાપ્ત કર્યો.
A dominant display from Pakistan seals a 1-0 Test series win over Sri Lanka 👊 #WTC27 | 📝: https://t.co/A5oSCPhPSd https://t.co/qm428Fve6E— ICC (@ICC) November 20, 2026
બાબરનું નબળું પ્રદર્શન: પાકિસ્તાને ફરી એકવાર ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં બાબર આઝમને કેપ્ટનશીપની જવાબદારી સોંપી છે. તેણે પ્રથમ ઇનિંગમાં ફક્ત આઠ રન બનાવ્યા અને બીજી ઇનિંગમાં બિલકુલ બેટિંગ કરવા ઉતર્યો નહીં. પ્રથમ ઇનિંગમાં, તે ત્રીજા નંબરે બેટિંગ કરવા ઉતર્યો. પાકિસ્તાને બીજી ઇનિંગમાં બે વિકેટ ગુમાવી દીધી, તેથી જો તે રમવા માંગતો હોત, તો તે આવી શક્યો હોત, પરંતુ તેણે ના પાડી. આ શ્રેણીની પહેલી મેચમાં, તેણે પહેલી ઇનિંગમાં 50 રન બનાવ્યા હતા અને બીજી ઇનિંગમાં 34 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. આનો અર્થ એ થયો કે બાબર આઝમે બેટિંગમાં પાકિસ્તાનની આશા મુજબ સારું પ્રદર્શન કર્યું ન હતું.
પાકિસ્તાને બે વર્ષ પછી ટેસ્ટ શ્રેણી જીતી
પાકિસ્તાને લગભગ બે વર્ષ પછી ટેસ્ટ શ્રેણી જીતી છે. ટીમે અગાઉ ઓક્ટોબર 2024 માં ઘરઆંગણે ઇંગ્લેન્ડ સામે ટેસ્ટ શ્રેણી જીતી હતી, પરંતુ ત્યારબાદનો હારનો સિલસિલો હવે સમાપ્ત થઈ ગયો છે. જોકે, આ જીત પછી પણ, પાકિસ્તાન ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં વધુ ગતિ મેળવી શક્યું નથી. ટીમનો PCT સુધરીને 12.12 થયો છે.
A look at the latest #WTC27 table following Pakistan’s series win over Sri Lanka in Rawalpindi 👀 Try out the standings predictor to see where your favourite team could finish ➡️ https://t.co/T8iyDajWzL https://t.co/eKl2wJLgzd— ICC (@ICC) November 20, 2026
આ મેચ પહેલા ટીમનો PCT 3.33 હતો. PCT વધ્યો હોવા છતાં, તે તળિયે છે, એટલે કે નવમા સ્થાને છે. શ્રીલંકાને મોટો ફટકો પડ્યો છે, અને તેમનો PCT, જે આ મેચ પહેલા 15.48 હતો, તે હવે ઘટીને 13.54 પર આવી ગયો છે. શ્રીલંકા આઠમા સ્થાને યથાવત છે. આ ટુર્નામેન્ટના ફાઇનલમાં પહોંચવાની બંને ટીમોની આશા હવે ખતમ થઈ ગઈ છે. દક્ષિણ આફ્રિકા હાલમાં 75 ના PCT સાથે ટોચ પર છે.
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