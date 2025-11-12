પ્રથમ વનડેમાં પાકિસ્તાને શ્રીલંકાને 6 રનથી હરાવ્યું, સલમાન આગાની શાનદાર સદી
પાકિસ્તાને શ્રીલંકાને એક રોમાંચક મેચમાં 6 રનથી હરાવ્યું. સલમાન આગાએ શાનદાર 105 રન બનાવ્યા.
હૈદરાબાદ: ફાસ્ટ બોલર શાહીન આફ્રિદીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમે ODI ક્રિકેટમાં જીતના માર્ગે પાછી ફરી છે. શાહીનની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, પાકિસ્તાને ઘરઆંગણે દક્ષિણ આફ્રિકાને 2-1થી હરાવ્યું હતું. હવે, તેમણે શ્રીલંકા સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચમાં રોમાંચક વિજય નોંધાવ્યો છે. આ જીત સાથે, શાહીને પાકિસ્તાન ટીમને જીતના માર્ગ પર પાછી લાવી દીધી છે.
ખરેખર, પાકિસ્તાને મંગળવારે રાવલપિંડી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે શ્રીલંકા સામે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની શરૂઆત 6 રનની સાંકડી જીત સાથે કરી હતી. પાકિસ્તાને શ્રીલંકાની જીતનો સિલસિલો તોડી નાખ્યો હતો, આ મેચમાં સતત ત્રણ જીત બાદ આવ્યો હતો. વધુમાં, આ વર્ષે રમાયેલી 11 ODI મેચોમાં શ્રીલંકાની આ માત્ર ચોથી હાર છે.
300 રનના સામાન્ય લક્ષ્યનો પીછો કરતા, શ્રીલંકાએ સારી શરૂઆત કરી, ઓપનર પથુમ નિસાન્કા (29) અને કામિલ મિશારા (38) એ પ્રથમ વિકેટ માટે 85 રન ઉમેર્યા. જોકે, બંને ઓપનરોના આઉટ થયા પછી, ટીમે નિયમિત અંતરાલે વિકેટ ગુમાવી દીધી, જેનો સ્કોર 191/6 થયો. વાનિન્દુ હસરંગાએ 52 બોલમાં 59 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, પરંતુ તેની અડધી સદી શ્રીલંકાની ટીમ માટે વિજય સુનિશ્ચિત કરવા માટે પૂરતી ન હતી. મહેશ થીકશનાએ 18 બોલમાં અણનમ 21 રન બનાવ્યા. પાકિસ્તાન તરફથી હરિસ રૌફે ચાર વિકેટ લીધી, જ્યારે ફહીમ અશરફ અને નસીમ શાહે બે-બે વિકેટ લીધી.
પહેલા બેટિંગ કરતા, પાકિસ્તાનને શરૂઆતમાં જ ફટકો પડ્યો જ્યારે સેમ અયુબ 6 રન બનાવીને આઉટ થયો. પાકિસ્તાન 95/4 પર સમેટાઈ ગયા પછી, સલમાન આઘાના નેતૃત્વમાં નીચલા ક્રમે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. પાકિસ્તાની કેપ્ટને 87 બોલમાં અણનમ 105 રન બનાવ્યા. હુસૈન તલાતે 62 રન બનાવ્યા, જ્યારે મોહમ્મદ નવાઝે 23 બોલમાં પાંચ ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાની મદદથી અણનમ 36 રન બનાવ્યા.
નીચલા ક્રમના શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે પાકિસ્તાને 299/5 નો સ્કોર બનાવ્યો. શ્રીલંકા માટે વાનિન્દુ હસરંગાએ ત્રણ વિકેટ લીધી. બંને ટીમો શ્રેણીની બીજી વનડેમાં ફરી એક જ સ્થળે એકબીજાનો સામનો કરશે. શ્રીલંકા માટે, શ્રેણીમાં રહેવું કરો યા મરો જેવું કાર્ય હશે, જ્યારે પાકિસ્તાન પાસે અંતિમ મેચ પહેલા શ્રેણી પર કબજો કરવાની તક છે.
