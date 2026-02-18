પાકિસ્તાને નામિબિયાને 102 રનથી હરાવીને સુપર 8માં પ્રવેશ કર્યો, સાહિબજાદા ફરહાનની સદી
પાકિસ્તાને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં નામિબિયાને 102 રનથી હરાવ્યું. આ સાથે, ટીમે સુપર 8 માં સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું.
Published : February 18, 2026 at 8:07 PM IST
PAK VS NAM: ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 મેચમાં નામિબિયા સામે 102 રનથી જીત મેળવીને પાકિસ્તાને સુપર 8 માં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું, આમ આગામી રાઉન્ડ માટે બધી ટીમોની પસંદગી થઈ ગઈ. પાકિસ્તાને મહત્વપૂર્ણ મેચમાં ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, જેમાં તેમની ટીમમાં બે ફેરફાર કરવામાં આવ્યા હતા. પ્લેઇંગ-11માં અબરાર અહેમદ અને શાહીન શાહ આફ્રિદીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો ન હતો . તેના સ્થાને સલમાન મિર્ઝા અને ખ્વાજા નાફેને તક આપવામાં આવી હતી.
પાકિસ્તાને પહેલા બેટિંગ કરતા 199 રન બનાવ્યા
આ મેચમાં પહેલા બેટિંગ કરતા પાકિસ્તાને 20 ઓવરમાં ત્રણ વિકેટ ગુમાવીને 199 રન બનાવ્યા. પાકિસ્તાન તરફથી સાહિબજાદા ફરહાને 100 રન બનાવ્યા, જ્યારે શાદાબ ખાને અણનમ 36 રન બનાવ્યા. આ ઉપરાંત, પાકિસ્તાની કેપ્ટન સલમાન આગાએ પણ 38 રન બનાવ્યા. નામિબિયા તરફથી જેક બ્રાસેલે બે વિકેટ લીધી જ્યારે કેપ્ટન ગેરહાર્ડ ઇરાસ્મસે એક વિકેટ લીધી.
Pakistan seal the final #T20WorldCup Super 8 spot with a solid victory over Namibia 👊— ICC (@ICC) February 18, 2026
📝: https://t.co/ig0UhhTcFP pic.twitter.com/XnqUAqOTvK
Sahibzada Farhan leads the way for Pakistan with a brilliant hundred against Namibia 💪— ICC (@ICC) February 18, 2026
It is one of the @MarriottBonvoy Milestones of the #T20WorldCup 👏
📝: https://t.co/ig0UhhTKvn pic.twitter.com/qHwJMZ3EqF
નામિબિયન ટીમ 97 રન પર ઓલ આઉટ
લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, નામિબિયન ટીમ સંપૂર્ણપણે દબાણમાં હતી અને નિયમિત સમયો તેની વિકેટો પડવા લાગી હતી. આ મેચમાં, નામિબિયન ટીમ 17.3 ઓવરમાં ફક્ત 97 રન પર સિમિત રહી હતી, જેમાં લોરેન સ્ટીનકેમ્પે તેમના માટે સૌથી વધુ 23 રનની ઇનિંગ રમી હતી. બીજી તરફ, પાકિસ્તાન માટે ઉસ્માન તારીકે સૌથી વધુ 4 વિકેટ લીધી, આ સિવાય શાદાબ ખાને 3 વિકેટ લીધી, જ્યારે સલમાન મિર્ઝા અને મોહમ્મદ નવાઝે 1-1 વિકેટ લીધી. હવે સુપર-8 માં, પાકિસ્તાન ટીમ 21 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોના આર પ્રેમદાસા સ્ટેડિયમ ખાતે ન્યુઝીલેન્ડ ટીમ સામે તેની પહેલી મેચ રમશે.
The eight teams have checked in for the #T20WorldCup Super 8 stage ✅— ICC (@ICC) February 18, 2026
‘Created with Nano Banana on Google Gemini’ pic.twitter.com/RMKjzFBikP
પાકિસ્તાન અને નામિબિયા પ્લેઈંગ-11
પાકિસ્તાન: સાહિબજાદા ફરહાન, સૈમ અયુબ, સલમાન આગા (કેપ્ટન), બાબર આઝમ, ઉસ્માન ખાન (વિકેટકીપર), ખ્વાજા નાફે, શાદાબ ખાન, મોહમ્મદ નવાઝ, ફહીમ અશરફ, સલમાન મિર્ઝા, ઉસ્માન તારિક.
નામિબિયા: લોરેન સ્ટીનકેમ્પ, જાન ફ્રાયલિંક, જેન નિકોલ લોફ્ટી-ઇટોન, ગેરહાર્ડ ઇરાસ્મસ (કેપ્ટન), એલેક્ઝાન્ડર વોલ્શેન્ક, જેજે સ્મિત, ઝેન ગ્રીન (વિકેટકીપર), રુબેન ટ્રમ્પેલમેન, વિલેમ માયબર્ગ, બર્નાર્ડ શોલ્ટ્ઝ, જેક બ્રાસેલ.
