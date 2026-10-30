3.5 ઓવરમાં જ પાકિસ્તાન મેચ જીત્યું, ભારતની 4 વિકેટથી હાર
IND VS PAK: હોંગકોંગ સિક્સીસ સામેની મેચમાં, પાકિસ્તાને ભારત દ્વારા આપવામાં આવેલા 89 રનના લક્ષ્યાંકને 3.5 ઓવરમાં માત્ર 2 વિકેટ ગુમાવીને સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી લીધો.
Published : October 30, 2026 at 1:53 PM IST
HONG KONG SIXES 2026: પાકિસ્તાને હાઈ-વોલ્ટેજ હોંગકોંગ સિક્સેસ મેચમાં ભારતને 6 વિકેટથી હરાવ્યું. પાકિસ્તાને ભારતના 89 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો માત્ર 3.5 ઓવરમાં જ કરી લીધો, જેમાં તેણે ફક્ત 2 વિકેટ ગુમાવી દીધી. શશાંક સિંહની આક્રમક ઇનિંગ્સ સિવાય, ભારતના બેટ્સમેન અને બોલરોએ નિરાશાજનક પ્રદર્શન કર્યું, જેના કારણે એકતરફી હાર થઈ.
શશાંક સિંહની વિસ્ફોટક બેટિંગ
પહેલા બેટિંગ કરતા, ભારતે નિર્ધારિત 6 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 88 રન બનાવ્યા. શશાંક સિંહે એકલા હાથે ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું, 363.64 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 2 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગાની મદદથી માત્ર 11 બોલમાં 40 રન બનાવ્યા. અંતે, ટી નટરાજને 6 બોલમાં 2 ચોગ્ગાની મદદથી અણનમ 12 રનનું યોગદાન આપીને ભારતને 88 રનના સ્કોર સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરી.
Pakistan stamp their authority on the game! 🏏 #TurnItUpToSix #HongKongSixes #M品牌活動#大型體育活動事務委員會#政府資助計劃 #MMarkEvents #MajorSportsEventsCommittee https://t.co/IAy4hIuRQv— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) October 30, 2026
નીતિશ રાણાની ધીમી ઇનિંગ્સ
જ્યારે શશાંક ઝડપી ગતિએ રન બનાવી રહ્યો હતો, ત્યારે નીતિશ રાણા આ ફોર્મેટ માટે ખૂબ ધીમો રમી રહ્યો હતો. નીતિશ રાણાએ 14 બોલમાં ફક્ત 19 રન (એક ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા સહિત) બનાવ્યા. આ દરમિયાન રાહુલ ત્રિપાઠીએ પાંચ બોલમાં 9 રન બનાવ્યા. મધ્યમ ક્રમમાં, રાહુલ તેવતિયા અને કેપ્ટન કૃણાલ પંડ્યાએ નિરાશાજનક પ્રદર્શન કર્યું હતું.
40(11): Shashank's grit on full display! 💪🔥 #TurnItUpToSix #HongKongSixes #M品牌活動#大型體育活動事務委員會#政府資助計劃 #MMarkEvents #MajorSportsEventsCommittee https://t.co/WYSOOchPlm— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) October 30, 2026
પાકિસ્તાન શાનદાર બોલિંગ
ઓલરાઉન્ડર અબ્દુલ સમદ પાકિસ્તાન તરફથી સૌથી સફળ બોલર રહ્યો, તેણે એક ઓવરમાં 10 રન આપીને બે મહત્વપૂર્ણ વિકેટ લીધી. અહેમદ દાનિયાલે બે ઓવરમાં 21 રન આપીને એક વિકેટ લીધી, જ્યારે મોહમ્મદ શહઝાદે એક ઓવરમાં 22 રન આપીને એક વિકેટ લીધી. ઇરફાન ખાન ખૂબ મોંઘો સાબિત થયો, તેણે પોતાની એકમાત્ર ઓવરમાં 24 રન આપીને કોઈ વિકેટ લીધી નહીં.
પાકિસ્તાનની શાનદાર બેટીંગ
89 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા પાકિસ્તાનના ખ્વાજા નાફેએ 12 બોલમાં 41 રન (2 ચોગ્ગા, 5 છગ્ગા) અને કેપ્ટન અબ્બાસ આફ્રિદીએ 8 બોલમાં 35 રન (1 ચોગ્ગા, 5 છગ્ગા) બનાવ્યા. ભારતીય બોલરોમાં કેપ્ટન કૃણાલ પંડ્યા સૌથી મોંઘા સાબિત થયો જેણે 1 ઓવરમાં 31 રન આપ્યા અને તેને કોઈ સફળતા મળી નહીં. ટી નટરાજન પણ 1 ઓવરમાં 28 રન આપીને ખૂબ મોંઘો રહ્યો. શશાંક સિંહ (14 રનમાં 1 વિકેટ) અને રાહુલ તેવતિયા (18 રનમાં 1 વિકેટ) ને 1-1 સફળતા મળી પરંતુ તેઓ પાકિસ્તાનના તોફાનને રોકી શક્યા નહીં.
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