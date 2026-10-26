પાકિસ્તાને હારના જડબામાંથી જીત છીનવી! શાદાબ ખાને ઇંગ્લિશ બોલરોની મહેનત પર પાણી ફેરવી દીધું
શાદાબ ખાને લાહોરમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે 96 બોલમાં અણનમ 113 રન ફટકારીને પાકિસ્તાનને એક વિકેટથી રોમાંચક જીત અપાવી, આ રોમાંચક મેચમાં અનેક રેકોર્ડ બન્યા.
Published : October 26, 2026 at 3:12 PM IST
ક્રિકેટમાં, ક્યારેક એક ખેલાડી આખી મેચનો રસ્તો બદલી શકે છે. શાદાબ ખાને લાહોરમાં આવું જ કર્યું. પાકિસ્તાન હાર તરફ આગળ વધી રહ્યું હતું, પરંતુ 8મા ક્રમે બેટિંગ કરી રહેલા શાદાબે ઇંગ્લિશ બોલરોની બધી મહેનત પર પાણી ફેરવી દીધું. તેણે 96 બોલમાં અણનમ 113 રન બનાવ્યા, જેનાથી પાકિસ્તાન એક રોમાંચક એક વિકેટથી જીત્યું અને ત્રિકોણીય શ્રેણીની ફાઇનલમાં પહોંચ્યું. આ હાર ઇંગ્લેન્ડની સતત ત્રીજી હાર હતી.
શાદાબની ઇનિંગ્સ પણ ખાસ હતી કારણ કે, એક સમયે, તે 28 બોલમાં 19 રન બનાવીને બેટિંગ કરી રહ્યો હતો. ત્યારબાદ તેણે ગતિ પકડી અને લગભગ દરેક ઓવરમાં બાઉન્ડ્રી ફટકારીને મેચનો માર્ગ બદલી નાખ્યો. આઠ વિકેટ ગુમાવ્યા પછી પણ પાકિસ્તાન મજબૂત રહ્યું, છેલ્લી બે ભાગીદારીને કારણે લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કર્યું. આ મેચમાં ઘણા રેકોર્ડ બન્યા, જે તેને સૌથી યાદગાર ODI મેચોમાંની એક બનાવે છે.
PURE DRAMA. ABSOLUTE MADNESS! 🇵🇰🏏 Shadab Khan was on 97 when Gus Atkinson trapped him LBW. Players began shaking hands — England thought they had sealed it! BUT SHADAB REVIEWED! 😱 The replay exposed an inside edge. NOT OUT! And Shadab turned that escape into a MATCH-WINNING 113! Pakistan pulled off a sensational victory over England after a stunning fightback. What a comeback! 🔥🇵🇰 #ShadabKhan #PAKvsENG #PakistanCricket #CricketDrama— Sajjad Tarakzai (@SajjadTarakzai) October 25, 2026
10મી વિકેટની ભાગીદારીએ નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો
આઠમી વિકેટ પડ્યા પછી પાકિસ્તાને 112 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં શાદાબ ખાને એકલા 100 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. શાદાબ ખાન અને હરિસ રૌફે 10મી વિકેટ માટે અણનમ 89 રન જોડીને પાકિસ્તાનને જીત અપાવી હતી. આ મેચમાં બંને ટીમો વચ્ચેની 10મી વિકેટની ભાગીદારી પણ ચર્ચાનો વિષય બની હતી. ઇંગ્લેન્ડે તેમની ઇનિંગ્સમાં 10મી વિકેટ માટે 40 રન ઉમેર્યા હતા, જ્યારે શાદાબ અને રૌફે પાકિસ્તાન માટે અણનમ 89 રન ઉમેર્યા હતા. બંને ટીમો વચ્ચે દસમી વિકેટની ભાગીદારીમાં આ કુલ 129 રન ઉમેરવામાં આવ્યા હતા, જે ODI ક્રિકેટમાં એક નવો રેકોર્ડ છે. અગાઉ, આ રેકોર્ડ 2009 માં પાકિસ્તાન અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની મેચમાં સ્થાપિત થયો હતો, જ્યારે 10મી વિકેટની ભાગીદારીમાં કુલ 116 રન ઉમેરાયા હતા.
Shadab Khan plays an innings of his lifetime to fire Pakistan to an improbable victory over England in the ODI tri-series 👊 📝: https://t.co/XQSIKimJLn https://t.co/jd4iktXlZD— ICC (@ICC) October 25, 2026
A monumental hundred under pressure from Shadab Khan sends Pakistan into the ODI tri-series final 🤯 📝: https://t.co/XQSIKimJLn https://t.co/78LMS9vj8c— ICC (@ICC) October 25, 2026
ઇંગ્લેન્ડને સતત બીજી વનડેમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો
ઇંગ્લેન્ડે અગાઉ ફક્ત બે વાર સતત બે ODI મેચ બે કે તેથી ઓછા વિકેટના માર્જિનથી હારી હતી. આ 1996 અને 2003 માં બન્યું હતું. આ વખતે ઇંગ્લેન્ડને સૌપ્રથમ શ્રીલંકા દ્વારા બે વિકેટથી અને પછી પાકિસ્તાન દ્વારા એક વિકેટથી હરાવવામાં આવ્યું હતું. આ રીતે, ઇંગ્લેન્ડ પણ એવી ટીમોની યાદીમાં જોડાયું છે જેમણે સતત બે વનડેમાં ખૂબ જ નજીકથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ભારત પણ 2014 ના એશિયા કપમાં આવી જ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થયું હતું. તે પહેલા શ્રીલંકા સામે બે વિકેટથી અને પછી પાકિસ્તાન સામે એક વિકેટથી હારી ગયું હતું. લાહોરમાં આ જીત પુરુષ વનડે ક્રિકેટમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે પાકિસ્તાનનો પ્રથમ એક વિકેટથી વિજય છે. વનડે ઇતિહાસમાં આ પાકિસ્તાનનો નવમો એક વિકેટથી વિજય છે. બીજી તરફ, ઇંગ્લેન્ડ અત્યાર સુધીમાં છ વખત આ માર્જિનથી હારનો સામનો કરી ચૂક્યું છે.
આ પણ વાંચોઃ