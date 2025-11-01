ETV Bharat / sports

આ પાકિસ્તાની ખેલાડી ભારતીય ખેલાડીથી નીકળ્યો આગળ, વિસમ પરિસ્થિતિ છતાં પણ કરી કમાલ

પાકિસ્તાનનો ક્રિકેટરે ભારતના વિશ્વ ચેમ્પિયન કેપ્ટન કરતા ક્યાંય આગળ નીકળ્યો છે, જોકે, તેના છેલ્લા કેટલાંક વર્ષો ખરાબથી અતિખરાબ રહ્યાં.

વિસમ પરિસ્થિતિ છતાં પણ બાબર આઝમે કરી કમાલ
વિસમ પરિસ્થિતિ છતાં પણ બાબર આઝમે કરી કમાલ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 1, 2025 at 2:33 PM IST

હૈદરાબાદ: પાકિસ્તાન ક્રિકેટ તાજેતરના સમયમાં ઘણા ઉતાર-ચઢાવમાંથી પસાર થયું છે. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડમાં પણ ટૂંકા ગાળામાં નોંધપાત્ર ઉથલ-પાથલ થઈ છે. ઘણા ટોચના અધિકારીઓને બહાર કરીને બોર્ડમાં નવા સભ્યો ઉમેરવામાં આવ્યા છે, જેની અસર પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ પર સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહી છે.

બાબર આઝમ લાંબા સમયથી પાકિસ્તાનનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો હતો. ત્યારબાદ તેને કેપ્ટનશીપ પરથી દૂર કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, મોહમ્મદ રિઝવાન અને શાહીન આફ્રિદીને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે બંનેમાંથી કોઈ સફળ ન થયું, ત્યારે સલમાન અલી આગા અને શાન મસૂદને કેપ્ટન તરીકે અજમાવવામાં આવ્યા હતા. કેપ્ટનશીપ પરથી દૂર કર્યા પછી, બાબરને ફરીથી કેપ્ટનશીપમાં નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો.

આ ઘટનાક્રમ દરમિયાન, બાબર ખૂબ નારાજ અને નાખુશ દેખાયો. તેમણે કેપ્ટનશીપમાં ફરીથી નિયુક્તિ માટે શરતો મૂકી, પરંતુ જ્યારે તે આ હાંસલ કરવામાં નિષ્ફળ ગયો, ત્યારે તેમને ફરીથી કેપ્ટનશીપમાંથી દૂર કરવામાં આવ્યા અને T20 ટીમમાંથી પણ બહારનો રસ્તો દેખાડવામાં આવ્યો. એશિયા કપ 2025માં પાકિસ્તાનના નિરાશાજનક પ્રદર્શન બાદ, બાબર આઝમની T20 ટીમમાં વાપસી થઈ.

બાબર આઝમ હાલમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ઘરઆંગણે T20 શ્રેણી રમી રહ્યો છે. પોતાની કારકિર્દીમાં ઘણા ઉતાર-ચઢાવમાંથી નીકળેલા બાબકે કંઈક એવું પ્રાપ્ત કર્યું છે જેના કારણે તે પાકિસ્તાની ક્રિકેટર તરીકે એક સ્ટાર ભારતીય ખેલાડીને પાછળ છોડી શક્યો છે. હકીકતમાં, બાબર આઝમ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં વિશ્વનો સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બની ગયો છે.

પાકિસ્તાની ખેલાડી બાબર આઝમે ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્માને પાછળ છોડી દીધો છે, જેમના નામે અગાઉ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ હતો. આનું કારણ સ્પષ્ટ છે કે રોહિત શર્માએ 2024માં T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી.

રોહિત હવે T20 ક્રિકેટ રમતો નથી. એવામાં સ્વાભાવિક છે કે, બાબર આઝમ રોહિતને સરળતાથી પાછળ છોડી દે, અને તેણે આવું જ કરી બતાવ્યું છે. બાબરે હવે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 39.57ની સરેરાશ અને 128.77ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 4,234 રન બનાવ્યા છે, જેમાં ત્રણ સદી અને 36 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. રોહિત શર્માના T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 4,231 રન છે.

પાકિસ્તાન અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની બીજી T20 મેચમાં, પ્રથમ બેટિંગ કરતી મહેમાન ટીમ 19.4 ઓવરમાં 110 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. પાકિસ્તાને 13.1 ઓવરમાં 1 વિકેટ ગુમાવીને 121 રન બનાવીને મેચ 9 વિકેટથી જીતી લીધી. બાબર આઝમે 18 બોલમાં 1 ચોગ્ગાની મદદથી 11 રન બનાવ્યા.

