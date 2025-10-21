પાકિસ્તાને મોહમ્મદ રિઝવાનની જગ્યાએ આ ફાસ્ટ બોલરને વન ડે ટીમનો કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યો
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ ત્રણ ફોર્મેટ માટે ત્રણ કેપ્ટન રાખવાની યોજના સાથે આગળ વધી રહ્યું છે.
Pakistan New ODI captain: પાકિસ્તાન અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ચાલી રહેલી બીજી ટેસ્ટ મેચની મધ્યમાં, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ એક મોટો નિર્ણય લઈને બધાને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધા. બોર્ડે વિકેટકીપર-બેટ્સમેન મોહમ્મદ રિઝવાનની જગ્યાએ ફાસ્ટ બોલર શાહીન શાહ આફ્રિદીને નવા ODI કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યો છે.
કેપ્ટન તરીકે શાહીન આફ્રિદીની પહેલી શ્રેણી
શાહીન આફ્રિદી દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ત્રણ ODI મેચમાં ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. આ શ્રેણી આવતા મહિને 4 થી 8 નવેમ્બર દરમિયાન ફૈસલાબાદના ઇકબાલ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. PCB એ જણાવ્યું હતું કે શાહીન આફ્રિદીની નિમણૂક કરવાનો નિર્ણય ઇસ્લામાબાદમાં યોજાયેલી બેઠકમાં લેવામાં આવ્યો હતો જેમાં વ્હાઇટ-બોલના મુખ્ય કોચ માઇક હેસન, હાઇ પર્ફોર્મન્સ ડિરેક્ટર આકિબ જાવેદ અને પસંદગી સમિતિના સભ્યો હાજર રહ્યા હતા.
શાહીન આફ્રિદીની ODI કારકિર્દી
25 વર્ષીય ડાબોડી ફાસ્ટ બોલર 66 ODI અને 92 T20I માં પાકિસ્તાનનું પ્રતિનિધિત્વ કરી ચૂક્યો છે, જેમાં કુલ 249 વિકેટો લીધી છે. આફ્રિદીએ 32 ટેસ્ટમાં 120 વિકેટો લીધી છે. શાહીન અગાઉ 2024 માં ન્યુઝીલેન્ડ સામે પાંચ T20I માં પાકિસ્તાનનું નેતૃત્વ કરી ચૂક્યો હતો. જોકે, બાદમાં તેને કેપ્ટનશીપ પરથી હટાવી દેવામાં આવ્યો હતો અને તેના સ્થાને સલમાન અલી આગાને કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી હતી. ત્યારથી, પાકિસ્તાનમાં ત્રણેય ફોર્મેટમાં ત્રણ અલગ અલગ કેપ્ટન રહ્યા છે: ટેસ્ટમાં શાન મસૂદ, T20I માં સલમાન આગા અને ODI માં શાહીન આફ્રિદી.
રિઝવાનનો કેપ્ટનશીપ રેકોર્ડ
જ્યારે PCB એ બાબર આઝમ પાસેથી કેપ્ટનશીપ છીનવી લીધી, ત્યારે રિઝવાનને ODI ટીમની કમાન સોંપવામાં આવી. કેપ્ટન તરીકે, રિઝવાને ટીમને તેના ૨૦ ODI માં નવ જીત અને 11 હારનો સામનો કરવો પડ્યો, જેના પરિણામે જીતનો ટકાવારી 45 ટકા રહી.
આ નવું પગલું 2027 વર્લ્ડ કપ માટે પાકિસ્તાનની તૈયારીઓમાં પરિવર્તનનો સંકેત આપે છે, જે સંભવિત રીતે શાહીનને મુખ્ય ટુર્નામેન્ટ પહેલા કેપ્ટન તરીકે સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપે છે. દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની શ્રેણી થોડા અઠવાડિયા દૂર હોવાથી, બધાની નજર શાહીન તેની નવી ભૂમિકામાં કેવી રીતે અનુકૂલન સાધે છે તેના પર રહેશે.
