T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે પાકિસ્તાને ટીમની જાહેરાત કરી, બાબર અંદર-રિઝવાન બહાર
પાકિસ્તાને T20 વર્લ્ડ કપ માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે. પાકિસ્તાની ટીમ સલમાન અલી આગાના કેપ્ટનશીપ હેઠળ T20 વર્લ્ડ કપમાં રમશે.
Published : January 25, 2026 at 2:54 PM IST
Pakistan Squad T20 World Cup: પાકિસ્તાને ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે. સલમાન અલી આગાના નેતૃત્વમાં રમાનારી પાકિસ્તાન ટીમમાં 15 ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. સલમાન અલી આગા અને આકિબ જાવેદે સંયુક્ત રીતે પાકિસ્તાન ટીમની જાહેરાત કરી હતી, અને સૌથી આશ્ચર્યજનક પાસું હરિસ રૌફની બાદબાકી હતી. રૌફ ઉપરાંત, રિઝવાનને પણ ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યો હતો. દરમિયાન, ટીમ મેનેજમેન્ટે બાબર આઝમ પર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે.
બાબર અંદર- હરિસ રૌફ અને રિઝવાન બહાર
હરિસ રૌફ અને મોહમ્મદ રિઝવાનની બાદબાકી કરવામાં આવી છે. રિઝવાનની જગ્યાએ ઉસ્માન ખાનને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. મોહમ્મદ વસીમ જુનિયરને પણ પાકિસ્તાનની T20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે. બિગ બેશ લીગમાં સાધારણ પ્રદરણ કરનાર બાબર આઝમને પાકિસ્તાનના પસંદગીકારો દ્વારા T20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. તેણે BBL માં 104 કરતા ઓછા સ્ટ્રાઇક રેટથી 202 રન બનાવ્યા હતા. તેમ છતાં, તેને T20 વર્લ્ડ કપ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.
Pakistan bring back seasoned stars for the #T20WorldCup 🙌— ICC (@ICC) January 25, 2026
Squad details 👇https://t.co/nYJElrUaue
6 ખેલાડીઓ પહેલી વાર T20 વર્લ્ડ કપમાં રમશે
આગામી વર્લ્ડ કપ માટે પાકિસ્તાનની ટીમમાં આ મોટી ટુર્નામેન્ટમાં પહેલી વાર છ ખેલાડીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. કેપ્ટન સલમાન અલી આગા, ફહીમ અશરફ, ખ્વાજા મોહમ્મદ નાફે, મોહમ્મદ સલમાન મિર્ઝા, સાહિબઝાદા ફરહાન અને ઉસ્માન તારિક પહેલી વાર T20 વર્લ્ડ કપમાં રમશે. 2026 T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા, પાકિસ્તાન ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ઘરઆંગણે T20 શ્રેણી રમશે.
15 ફેબ્રુઆરીએ ભારત અને પાકિસ્તાનનો મુકાબલો
પાકિસ્તાન નેધરલેન્ડ સામેની મેચથી T20 વર્લ્ડ કપમાં તેના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. આ મેચ કોલંબોમાં રમાશે. ત્યારબાદ તેઓ 10 ફેબ્રુઆરીએ યુએસએ સામે ટકરાશે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેનો ગ્રાન્ડ ફિનાલે 15 ફેબ્રુઆરીએ કોલંબોમાં રમાશે. ગ્રુપ સ્ટેજમાં પાકિસ્તાનની છેલ્લી મેચ 18 ફેબ્રુઆરીએ નામિબિયા સામે હશે. પાકિસ્તાનને આ T20 વર્લ્ડ કપ માટે ગ્રુપ Aમાં રાખવામાં આવ્યું છે.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે પાકિસ્તાનની ટીમ
સલમાન અલી આગા (કેપ્ટન), અબરાર અહેમદ, બાબર આઝમ, ફહીમ અશરફ, ફખર જમાન, મોહમ્મદ ખ્વાજા (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ નવાઝ, મોહમ્મદ સલમાન મિર્ઝા, નસીમ શાહ, સાહિબજાદા ફરહાન (વિકેટકીપર), સૈમ અયુબ, શાહીન શાહ આફ્રિદી, શાદાબ ખાન, ઉસ્માન ખાન (વિકેટકીપર), ઉસ્માન ખાન અને ઉમર ખાન.
