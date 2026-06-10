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એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે પાકિસ્તાન ટીમની જાહેરાત, બાબર અને શાહીન બહાર, સાહિબજાદા ફરહાન કેપ્ટન

એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે પાકિસ્તાન ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. સાહિબજાદા ફરહાનને ટીમના કેપ્ટન તરીકે પસંદગી કરવામાં આવી છે.

pakistan announced squad for asian games 2026
pakistan announced squad for asian games 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 10, 2026 at 1:35 PM IST

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PAKISTAN SQUAD ASIAN GAMES 2026: પાકિસ્તાને આગામી એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે તેની 15 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે. ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને, પસંદગીકારોએ યુવા પ્રતિભા પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે. ટીમમાં ઘણા નવા અને અનકેપ્ડ ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે જે આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર પોતાની છાપ છોડવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે.

નવા ખેલાડીઓને મળી તક

આ 15 સભ્યોની ટીમમાં આકીફ જાવેદ, અલી રઝા, માઝ સદકત અને સાદ મસૂદ જેવા નવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ચાર યુવા ખેલાડીઓ આ મોટી ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન પાકિસ્તાન માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પદાર્પણ કરવા માટે સૌથી આગળ છે. સ્થાનિક ક્રિકેટમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યા પછી, આ યુવાનો માટે પોતાને સાબિત કરવાની આ એક સુવર્ણ તક હશે.

સાહિબજાદા ફરહાનને કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો

આ 10 ટીમોની ટુર્નામેન્ટ માટે અનુભવી બેટ્સમેન સાહિબજાદા ફરહાનને પાકિસ્તાન ટીમના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે આક્રમક જમણા હાથના બેટ્સમેન અબ્દુલ સમદને ઉપ-કેપ્ટનની ભૂમિકા સોંપવામાં આવી છે. આ બે સિનિયર ખેલાડીઓ યુવા પ્રતિભાઓથી ભરેલી આ ટીમનું માર્ગદર્શન કરવાની અને ટાઇટલ માટેનું નેતૃત્વ કરવાની મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી નિભાવશે.

5 સ્ટાર ખેલાડીઓને કરાયા બહાર

બાબર આઝમ

બાબર આઝમ છેલ્લા કેટલાક સમયથી T20 ટીમથી દૂર છે, પરંતુ PSLમાં તેના પ્રદર્શનને પગલે એવું લાગતું હતું કે તે એશિયન ગેમ્સમાં રમતા જોવા મળશે. જોકે, PCB એ તેને સંપૂર્ણપણે અવગણી દીધો છે.

શાદાબ ખાન

પાકિસ્તાનનો સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર શાદાબ ખાન 2025 એશિયા કપ ટીમનો ભાગ હતો. જોકે, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે તેને 2026 એશિયન ગેમ્સ માટે ટીમમાં સામેલ કર્યો નથી. શાદાબના અનુભવથી પાકિસ્તાન ટીમને ફાયદો થઈ શક્યો હોત, પરંતુ પસંદગીકારોએ તેની અવગણના કરી.

શાહીન શાહ આફ્રિદી

પાકિસ્તાનના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર અને ODI કેપ્ટન શાહીન શાહ આફ્રિદી તેની અસાધારણ બોલિંગ માટે પ્રખ્યાત છે. આ ડાબોડી ઝડપી બોલર એશિયન ગેમ્સમાં રમશે તે લગભગ નિશ્ચિત માનવામાં આવતું હતું, છતાં તેને પણ સંપૂર્ણપણે અવગણવામાં આવ્યો છે.

મોહમ્મદ રિઝવાન

મોહમ્મદ રિઝવાન પાકિસ્તાન ટીમના સૌથી અનુભવી ખેલાડીઓમાંના એક છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, બાબર આઝમની જેમ, મોહમ્મદ રિઝવાનને એશિયન ગેમ્સની ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નથી.

સલમાન અલી આગા

પાકિસ્તાનના T20 કેપ્ટન સલમાન અલી આગાની એશિયન ગેમ્સ માટે પસંદગી કરવામાં આવી નથી. તેમના સ્થાને સાહિબજાદા ફરહાન ટીમની કેપ્ટનશીપ સંભાળશે. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડનો સલમાન અલીને બહાર રાખવાનો નિર્ણય આશ્ચર્યજનક છે.

24 સપ્ટેમ્બરથી રમાશે ટુર્નામેન્ટ

એશિયન ગેમ્સ 2026 માં પુરુષોની ક્રિકેટ ઇવેન્ટ સંપૂર્ણપણે T20 ફોર્મેટમાં રમાશે. આ હાઇ-પ્રોફાઇલ ટુર્નામેન્ટ 24 સપ્ટેમ્બરથી 3 ઓક્ટોબર દરમિયાન યોજાવાની છે. કુલ 10 ટીમો ગોલ્ડ મેડલ માટે સ્પર્ધા કરશે.

એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે પાકિસ્તાન ટીમ: સાહિબજાદા ફરહાન (કેપ્ટન), અબ્દુલ સમદ (વાઈસ-કેપ્ટન), અબરાર અહેમદ, અહમદ દાનિયાલ, અકીફ જાવેદ, અલી રઝા, અરાફાત મિન્હાસ, હૈદર અલી, હસન નવાઝ, માઝ સદાકત, મોહમ્મદ સલમાન મિર્ઝા, સાદ મસૂદ, સૈમ અયુબ, સુફીયાન મુકીમ અને ઉસ્માન ખાન.

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