ENG VS PAK: પાકિસ્તાનનો ફ્લોપ શો ચાલું, ઇંગ્લેન્ડ સામે પહેલી ઇનિંગમાં સસ્તામાં ઓલઆઉટ થયું
ઇંગ્લેન્ડ સામેની ત્રીજી ટેસ્ટ મેચમાં પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમનું નિરાશાજનક પ્રદર્શન ચાલુ છે. કેપ્ટન બાબર આઝમ, શાન મસૂદ અને સૈમ અયુબ સહિતના મોટા ખેલાડીઓ ફ્લોપ રહ્યા.
Published : September 9, 2026 at 8:34 PM IST
ENG vs PAK: ઇંગ્લેન્ડ સામેની બીજી ટેસ્ટમાં હાર બાદ, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) એ એક હાઇ-વોલ્ટેજ ડ્રામાનું આયોજન કર્યું હતું. શ્રેણીની વચ્ચે સાત ખેલાડીઓને પડતા મૂક્યા અને કોચિંગ સ્ટાફને બરતરફ કર્યા પછી, PCB એ ત્રીજી ટેસ્ટ જીતીને પોતાની પ્રતિષ્ઠા બચાવવા અને ક્લીન સ્વીપ ટાળવાની આશા રાખી હતી; જોકે, તે પરિણામ ખૂબ જ અશક્ય લાગે છે. બર્મિંગહામના એજબેસ્ટન ખાતે હાલમાં ચાલી રહેલી ટેસ્ટ મેચમાં પાકિસ્તાનનું નિરાશાજનક પ્રદર્શન ચાલુ રહ્યું છે. ઇંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો; વાદળછાયું વાતાવરણનો લાભ ઉઠાવતા, તેમના ઝડપી બોલરોએ શરૂઆતના દિવસના બીજા સત્રમાં પાકિસ્તાનને ફક્ત 133 રનમાં ઓલઆઉટ કરી દીધું. કેપ્ટન બાબર આઝમ, શાન મસૂદ અને સૈમ અયુબ સહિતના મોટા ખેલાડીઓ ફ્લોપ રહ્યા.
બર્મિંગહામ ટેસ્ટમાં ઈંગ્લેન્ડ સામે ટોસ હારીને પહેલા બેટિંગ કરવા ઉતરેલા પાકિસ્તાનની શરૂઆત ખરાબ રહી. ટીમે પોતાની પહેલી વિકેટ ઓપનર સૈમ અયુબ (0) ગુમાવી દીધી, જ્યારે ટીમનો સ્કોર ફક્ત 8 રન પર હતો. તેને આઉટ કરીને ઈંગ્લેન્ડના ફાસ્ટ બોલર ઓલી રોબિન્સને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પોતાની 100મી વિકેટ પૂર્ણ કરી. તેના થોડા સમય પછી, અવૈસ પણ માત્ર 9 રન બનાવીને જોફ્રા આર્ચરની બોલિંગમાં જોશ ટોંગે કેચ આઉટ થયો.
Pakistan’s nightmare tour of England continues to go from bad to worse 😱 pic.twitter.com/BoygLLE6SN— Cricinfo (@cricinfo) September 9, 2026
પાકિસ્તાન આ નિષ્ફળતાઓમાંથી માંડ માંડ બહાર આવ્યું હતું ત્યારે ઓલી રોબિન્સને અબ્દુલ્લા શફીક (3) ને પેવેલિયનમાં પાછો મોકલી દીધો. ત્યારબાદ, કેપ્ટન શાન મસૂદ પણ ખાતું ખોલ્યા વિના જોફ્રા આર્ચરનો શિકાર બન્યો (0 રન). આમ, પાકિસ્તાને ટીમના સ્કોર માત્ર 26 પર 4 મહત્વપૂર્ણ વિકેટ ગુમાવી દીધી.
બાબર આઝમનો ફ્લોપ શો
પાકિસ્તાનના કેપ્ટન બાબર આઝમ પાસેથી મોટી ઇનિંગ્સ રમવાની અપેક્ષા હતી, પરંતુ માત્ર 7 રન બનાવ્યા બાદ તે જોશ ટોંગે બોલ્ડ થયો. પોતાનો ઘાતક સ્પેલ ચાલુ રાખતા, જોશ ટોંગે ડેબ્યુટન્ટ વિકેટકીપર ગાઝી ઘોરી (4 રન) અને મોહમ્મદ ઇમરાન રંધાવા (11 રન) ને આઉટ કર્યા, જેનાથી પાકિસ્તાન મજબૂત રીતે બેકફૂટ પર ધકેલાઈ ગયું.
સઈદ શકીલે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા
લંચ બ્રેક સમયે, પાકિસ્તાનનો સ્કોર 7 વિકેટે 100 રન હતો, જેમાં સઉદ શકીલ (37*) અને રઝાઉલ્લાહ (11*) ક્રીઝ પર હતા; જોકે, બીજા સત્રમાં રમત ફરી શરૂ થયાના થોડા સમય પછી, રઝાઉલ્લાહ 11 રન બનાવીને આઉટ થયો. ઓલી રોબિન્સને તેને પેવેલિયન પાછો મોકલી દીધો, જેનાથી પાકિસ્તાનને આઠમો ઝટકો લાગ્યો. ત્યારબાદ, આખી પાકિસ્તાની ટીમ ફક્ત 133 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. સઉદ શકીલ પાકિસ્તાન તરફથી સૌથી વધુ 43 રન બનાવીને સૌથી વધુ રન બનાવ્યા, જ્યારે ફક્ત ત્રણ પાકિસ્તાની બેટ્સમેન બે આંકડા સુધી પહોંચી શક્યા.
Trademark Ollie Robinson for his 100th Test wicket ☝️ #ENGvPAK— Cricinfo (@cricinfo) September 9, 2026
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જોશ ટંગ, રોબિન્સન અને આર્ચરની ઘાતક બોલિંગ
ઈંગ્લેન્ડ માટે, જોશ ટોંગે સૌથી ઘાતક સ્પેલ કર્યો, જેમાં તેણે ચાર વિકેટ લીધી, જ્યારે ઓલી રોબિન્સન અને જોફ્રા આર્ચરે પણ ભયાનક બોલિંગ કરી, બે-બે વિકેટ લીધી.
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