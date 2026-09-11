PAK W VS SL W: આજે મહિલા એશિયા કપની બીજી સેમીફાઈનલ, જાણો મફતમાં ક્યાં જોઈ શકશો આ મેચ
મહિલા એશિયા કપની બીજી સેમીફાઈનલમાં આજે શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મુકાબલો થશે. વિજેતા ટીમને ફાઈનલમાં ભારત સામે રમવાની તક મળશે.
Published : September 11, 2026 at 3:25 PM IST
PAK W VS SL W: મહિલા એશિયા કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ અત્યાર સુધી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે અને 10મી વખત ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. પ્રથમ સેમીફાઇનલમાં ભારતે બાંગ્લાદેશને 40 રનથી હરાવ્યું હતું, જેમાં ટીમે બોલિંગ અને બેટિંગ બંને વિભાગોમાં શાનદાર રમત બતાવી હતી. હવે પ્રશ્ન એ છે કે ફાઇનલમાં ભારતનો સામનો કોની સાથે થશે? આજે (શુક્રવાર), 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાનારી બીજી સેમીફાઇનલ મેચ પર સૌની નજર છે. આ બંને ટીમો વચ્ચેનો મુકાબલો દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં યોજાશે. શ્રીલંકા આ મેચમાં મજબૂત દાવેદાર તરીકે ઉતરી રહ્યું છે, કારણ કે ભારતની જેમ જ તેઓ પણ લીગ તબક્કામાં અજેય રહ્યા છે. અહીં જાણો કે તમે શ્રીલંકા વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન સેમીફાઇનલ મેચ મફતમાં કેવી રીતે જોઈ શકો છો, જેમાં સમય અને સ્થળની વિગતો પણ સામેલ છે.
બીજી સેમીફાઇનલ ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકાય?
મહિલા એશિયા કપમાં શ્રીલંકા અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની બીજી સેમીફાઇનલ મેચ ભારતીય સમય અનુસાર રાત્રે 8:00 વાગ્યે શરૂ થશે. મેચ શરૂ થવાના અડધા કલાક પહેલા બંને ટીમોના કેપ્ટન ટોસ માટે મેદાનમાં આવશે. આ મેચનું જીવંત પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર કરવામાં આવશે; ચાહકો સોની ટેન 1 (Sony Ten 1) અને ટેન 3 (Ten 3) ચેનલો પર મેચનું જીવંત પ્રસારણ જોઈ શકે છે. મોબાઈલ અને લેપટોપ વપરાશકર્તાઓ માટે ઓનલાઈન લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ SonyLIV એપ અને વેબસાઈટ દ્વારા ઉપલબ્ધ રહેશે. દર્શકો DD સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર પણ મફતમાં મેચ જોઈ શકે છે. DD સ્પોર્ટ્સ જોવાનું કોઈ શુલ્ક નથી; જોકે, તમારી પાસે DD ફ્રી ડિશ (DD Free Dish) કનેક્શન હોવું જરૂરી છે.
The battle for the final gets fiercer!🏏 #SriLanka take on #Pakistan in a high-stakes #SemiFinal— Sony Pictures Networks UK (@SonyTVUK) September 11, 2026
Catch the Women’s Asia Cup 2026 clash LIVE today at 3:30 PM on #SonyMAX
📺 Sky 974 | Virgin Media 806 | BT TV 391#WomensAsiaCup2026 #AsiaCup2026 #DPWorldWomensAsiaCup2026 #Asia pic.twitter.com/dK0xLj62jC
લીગ સ્ટેજમાં બંને ટીમોનું પ્રદર્શન
શ્રીલંકાએ સેમીફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને 2024 એશિયા કપની ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. 2008 પછીની આ તેમની પ્રથમ ફાઇનલ છે. પાકિસ્તાન 2016 પછી એશિયા કપની ફાઇનલમાં પહોંચ્યું નથી અને આ વખતે બદલો લેવાના ઈરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. જોકે, લીગ તબક્કા દરમિયાન પાકિસ્તાની ટીમનું પ્રદર્શન ખાસ પ્રભાવશાળી રહ્યું ન હતું; તેઓ થાઈલેન્ડ અને હોંગકોંગ સામે જીત મેળવવામાં સફળ રહ્યા હતા, પરંતુ ભારત સામે તેમને સાત વિકેટથી કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તેની સરખામણીમાં, શ્રીલંકા અત્યાર સુધી અજેય રહ્યું છે અને તેણે UAE તથા ઈન્ડોનેશિયા સામે સરળ જીત મેળવી છે. ભલે તેમને બાંગ્લાદેશ તરફથી થોડો સંઘર્ષ કરવો પડ્યો હતો, તેમ છતાં અંતે તે મેચમાં ટીમ વિજયી બની હતી.
બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઈંગ-11
શ્રીલંકા: ઈમેશા દુલાની, ચમારી અથાપથુ (કેપ્ટન), સંજના કવિંદી, વિશ્મી ગુણારત્ને, હર્ષિતા સમરવિક્રમા, કવિશા દિલહારી, નીલાક્ષી ડી સિલ્વા, કૌશિની નુથ્યાંગના (વિકેટકીપર), સુગાંદિકા કુમારી, ચેતના વિમુક્તિ અને ચામુદી પ્રબોદા.
પાકિસ્તાન: મુનીબા અલી (વિકેટકીપર), શવાલ ઝુલ્ફીકાર, ગુલ ફિરોઝા, આયેશા ઝફર, સદફ શમાસ, ફાતિમા સના (કેપ્ટન), ઉમ્મ-એ-હાની, અયમાન ફાતિમા, તુબા હસન, નશરા સંધુ અને સાદિયા ઈકબાલ.
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