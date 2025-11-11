ભારતમાં પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પહેલી વનડે ક્યારે અને ક્યાં મફતમાં જોવી?
ભારતમાં પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પહેલી વનડે ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકાય છે? ચાલો જાણીએ...
Published : November 11, 2025 at 1:50 PM IST
હૈદરાબાદ: પાકિસ્તાને દક્ષિણ આફ્રિકાને ODI શ્રેણીમાં હરાવ્યું અને હવે આગામી ODI શ્રેણીમાં શ્રીલંકા સામે રમવા માટે સંપૂર્ણપણે તૈયાર છે. પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીનો પહેલો મેચ આજે, મંગળવારે રમાશે. શ્રીલંકન ટીમનું નેતૃત્વ ચારિથ અસલંકા કરશે, જ્યારે તાજેતરમાં આ ભૂમિકામાં નિયુક્ત થયેલા શાહીન આફ્રિદી પાકિસ્તાનનું નેતૃત્વ કરશે.
હેડ-ટુ-હેડ
આ બંને ટીમો વચ્ચે કુલ 157 મેચ રમાઈ છે, જેમાં પાકિસ્તાન ટોચ પર છે. તેઓએ 93 મેચ જીતી છે, જ્યારે શ્રીલંકાએ 59 મેચ જીતી છે. ચાર મેચનું કોઈ પરિણામ આવ્યું નથી, જ્યારે એક મેચ ટાઈ રહી હતી. આ આંકડાઓના આધારે, શ્રીલંકા પાકિસ્તાન સામે નબળી ટીમ હોવાનું જણાય છે.
PAK vs SL 1લી ODI લાઈવ સ્ટ્રીમિંગની માહિતી
- પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પહેલી ODI ક્યારે છે?
પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પહેલી ODI 11 નવેમ્બર, મંગળવારના રોજ રમાશે.
- પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પહેલી ODI ક્યાં રમાશે?
પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પહેલી ODI રાવલપિંડી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
- પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પહેલી ODI ક્યારે શરૂ થશે?
પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પહેલી ODI IST બપોરે 3:00 વાગ્યે શરૂ થશે.
- પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પહેલી ODI ક્યાં પ્રસારિત થશે?
પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પહેલી ODI ભારતમાં ટીવી પર લાઈવ બતાવવામાં આવશે નહીં.
- પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચેની પહેલી ODI લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં જોવી?
પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચેની શ્રેણીની પહેલી મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ સ્પોર્ટ્સ ટીવી યુટ્યુબ ચેનલ પર જોઈ શકાય છે.
પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકાની ટીમ
પાકિસ્તાન: ફખર જમાન, સૈમ અયુબ, બાબર આઝમ, મોહમ્મદ રિઝવાન (વિકેટકીપર), સલમાન આગા, હુસૈન તલત, મોહમ્મદ નવાઝ, ફહીમ અશરફ, શાહીન આફ્રિદી (કેપ્ટન), હરિસ રઉફ, અબરાર અહેમદ, નસીમ શાહ, મોહમ્મદ વસીમ જુનિયર, ફૈઝલ અકરમ, હસીબુલ્લા ખાન.
શ્રીલંકા: પથુમ નિસાંકા, કુસલ મેન્ડિસ (વિકેટકીપર), સદીરા સમરવિક્રમા, ચારિથ અસલંકા (કેપ્ટન), જેનિથ લિયાનાગે, કામિન્દુ મેન્ડિસ, દુષ્મંથા ચમીરા, વાનિન્દુ હસરાંગા, મહેશ થીકશાના, અસિથા ફર્નાન્ડો, ઇશાન મલિંગારા, મદવાન મલિંગારા, પ્રમોદ્ધુ મલિંગારા. રત્નાયકે, કામિલ મિશ્રા, જેફરી વેન્ડરસે.
આ પણ વાંચો: