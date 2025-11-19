T20 ત્રિકોણીય શ્રેણી પહેલા બાબર આઝમને મોટો ઝટકો, ICC એ સ્ટાર ખેલાડીને ફટકારી સજા
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ શ્રીલંકા અને ઝિમ્બાબ્વે સામે T20 ત્રિકોણીય શ્રેણી રમશે.
PAK vs SL 3જી ODI: પાકિસ્તાન, શ્રીલંકા અને ઝિમ્બાબ્વે વચ્ચે રમાનારી T20 ત્રિકોણીય શ્રેણી પહેલા પાકિસ્તાન ક્રિકેટને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC) એ ટીમના સ્ટાર બેટ્સમેન બાબર આઝમને શ્રીલંકા સામેની ત્રીજી ODI દરમિયાન આચારસંહિતાનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ દોષિત ઠેરવ્યા છે.
ICC એ જણાવ્યું હતું કે, બાબર આઝમને લેવલ 1 ઉલ્લંઘન બદલ તેની મેચ ફીના 10 ટકા દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે, અને તેના શિસ્ત રેકોર્ડમાં એક ડિમેરિટ પોઈન્ટ ઉમેરવામાં આવ્યો છે. છેલ્લા બે વર્ષમાં આ બાબરનો પહેલો ડિમેરિટ પોઈન્ટ છે.
બાબરને શા માટે સજા આપવામાં આવી?
હકીકતમાં, બાબર આઉટ થયા પછી હતાશામાં સ્ટમ્પ પર ફટકો માર્યો હતો. આ ઘટના પાકિસ્તાનની ઇનિંગ્સની 21મી ઓવરમાં બની હતી, જેના કારણે મેચ અધિકારીઓએ તાત્કાલિક આ બાબત પર ધ્યાન આપ્યું હતું. લેવલ 1 ઉલ્લંઘન માટે મહત્તમ સજા તેની મેચ ફીના 50 ટકા દંડ અને મહત્તમ બે ડિમેરિટ પોઈન્ટ છે. બાબર આઝમે આચારસંહિતાનું ઉલ્લંઘન કર્યાનું સ્વીકાર્યું છે.
બાબર આઝમનું પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન
પાકિસ્તાન ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં શ્રીલંકાને ક્લીન સ્વીપ કરવામાં સફળ રહ્યું. બાબર આઝમનું પ્રદર્શન ત્રણેય મેચમાં પ્રભાવશાળી રહ્યું, પાકિસ્તાનના સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી તરીકે સમાપ્ત થયું, તેણે 165 રન બનાવ્યા અને તેની 20મી ODI સદી પણ ફટકારી, જે 807 દિવસ અને 83 ઇનિંગ્સ પછી આવી.
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ હવે T20 ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં શ્રીલંકા અને ઝિમ્બાબ્વેનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે. પ્રથમ મેચ 18 નવેમ્બરે રાવલપિંડીમાં રમાશે અને ફાઇનલ 29 નવેમ્બરે રમાશે. ચાહકો આ શ્રેણીમાં પણ બાબર પાસેથી મજબૂત પ્રદર્શનની અપેક્ષા રાખશે.
T20 ત્રિકોણીય શ્રેણી માટે પાકિસ્તાનની ટીમ:
સલમાન અલી આગા (કેપ્ટન), બાબર આઝમ, ફખર ઝમાન, સાહિબજાદા ફરહાન, અબ્દુલ સમદ, ઉસ્માન ખાન, ફહીમ અશરફ, મોહમ્મદ નવાઝ, સૈમ અયુબ, અબરાર અહેમદ, મોહમ્મદ વસીમ જુનિયર, સલમાન મિર્ઝા, નસીમ શાહ, શાહીન શાહ આફ્રિદી, ઉસ્માન તારિક, ફખર ઝમાન, હરિસ રાઉફ
