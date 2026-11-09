એક સાથે ચાર પાકિસ્તાની ખેલાડીઓએ ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું, 20 વર્ષીય બેટ્સમેનને મળી તક
PAK VS SL 1ST TEST: શ્રીલંકા સામેની પહેલી ટેસ્ટ મેચમાં પાકિસ્તાને ચાર ખેલાડીઓને ડેબ્યૂની તક આપી છે.
Published : November 9, 2026 at 2:03 PM IST
PAK VS SL 1ST TEST: પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની પહેલી મેચ આજે (9 નવેમ્બર) રાવલપિંડી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં શ્રીલંકાના કેપ્ટને ટોસ જીતીને પાકિસ્તાનને પહેલા બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું. પાકિસ્તાન ટીમે તેના પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં મોટા ફેરફારો કર્યા છે, અને ચાર નવા ખેલાડીઓ એક સાથે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કરી રહ્યા છે. આ મેચમાં પાકિસ્તાને તૈયબ આરિફ, મોહમ્મદ તાહા, અરાફત મિન્હાસ અને શાકિબ ખાનને ડેબ્યૂ કરવાની તક આપી છે. 20 વર્ષીય તૈયબ આરિફને આ મેચમાં ઇનિંગ ઓપન કરવાની તક મળી.
કેપ્ટન બાબર આઝમે ટોસ વખતે શું કહ્યું?
ટોસ વખતે, પાકિસ્તાનના કેપ્ટન બાબર આઝમે પિચ વિશે વાત કરતા કહ્યું કે વિકેટ પર થોડું ઘાસ અને ભેજ છે, પરંતુ જો તે પહેલા બેટિંગ કરે તો તેની ટીમ દરેક સત્રમાં તેની શક્તિ પ્રમાણે રમવાનો પ્રયાસ કરશે. ચાર નવા ખેલાડીઓના ડેબ્યૂ અને લોંગ કેપ સેરેમની અંગે, તેમણે કહ્યું કે આ એક યુવા ટીમ છે અને નવા ખેલાડીઓ માટે તેમની કુશળતા દર્શાવવાની આ એક શ્રેષ્ઠ તક છે.
🚨 Pakistan name 4 debutants in the starting XI Sri Lanka win the toss and elect to field https://t.co/tNDVuhns6I— Cricbuzz (@cricbuzz) November 9, 2026
ટોસ વખતે જ્યારે બાબરને પૂછવામાં આવ્યું કે શું આટલી યુવા ટીમનું નેતૃત્વ કરવું મુશ્કેલ છે, ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો કે તે ખૂબ મુશ્કેલ નથી, કારણ કે તે બધાએ ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટ રમી છે અને ટેસ્ટ મેચોમાં સારી રીતે વાકેફ છે. વધુમાં, ટીમમાં મોહમ્મદ અબ્બાસ, સઈદ શકીલ અને સલમાન આગા જેવા અનુભવી ખેલાડીઓ પણ છે, જે ખૂબ જ સારી ટીમ કોમ્બિનેશન બનાવે છે. આ મેચમાં પાકિસ્તાન કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે જોવાનું બાકી છે.
હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકા વચ્ચે કુલ 60 ટેસ્ટ મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી પાકિસ્તાને 23 જીતી છે અને 17 હારી છે, બાકીની મેચ ડ્રો રહી છે. આ 60 મેચોમાંથી 24 મેચો પાકિસ્તાનમાં રમાઈ છે, જેમાંથી પાકિસ્તાને 9 જીતી છે, 6 હારી છે અને 8 મેચ ડ્રો રહી છે. બંને ટીમો રાવલપિંડીના મેદાન પર ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં પહેલીવાર એકબીજાનો સામનો કરી રહી છે.
પાકિસ્તાન પ્લેઈંગ-11: અઝાન વાઈસ, તૈયબ આરીફ, મોહમ્મદ તાહા, બાબર આઝમ (કેપ્ટન), સઈદ શકીલ, સલમાન આગા, ગાઝી ઘોરી (વિકેટકીપર), અરાફત મિન્હાસ, રઝાઉલ્લાહ, મોહમ્મદ અબ્બાસ, સાકિબ ખાન.
શ્રીલંકાની પ્લેઈંગ-11: પસિંદુ સૂરિયાબંદરા, લાહિરુ ઉદારા, દિનેશ ચાંદીમલ, કામિન્દુ મેન્ડિસ, ધનંજયા ડી સિલ્વા, કુસલ મેન્ડિસ (કેપ્ટન અને વિકેટકીપર), સોનલ દિનુશા, મિલન પ્રિયનાથ રથનાયકે, લાહિરુ કુમારા, અસિથા ફર્નાન્ડો, દિલશાન મદુશંકા.
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