ભારતમાં પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા મેચ ક્યારે અને ક્યાં મફતમાં જોવી, મેચની સંપૂર્ણ વિગતો જાણો
Published : November 4, 2025 at 3:05 PM IST
હૈદરાબાદ: દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ હાલમાં પાકિસ્તાનના પ્રવાસે છે. સલમાન અલી આગાના નેતૃત્વ હેઠળ પાકિસ્તાને આફ્રિકન ટીમને ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીમાં હરાવ્યું હતું, જ્યારે શાન મસૂદના નેતૃત્વ હેઠળ, તેઓએ ટેસ્ટ શ્રેણી 1-1 થી ડ્રો કરી હતી. આજથી (4 નવેમ્બર) પાકિસ્તાન અને દક્ષિણ આફ્રિકા ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમશે. શાહીન આફ્રિદી પાકિસ્તાનનું નેતૃત્વ કરશે. આ મેચ ફૈસલાબાદના ઇકબાલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે.
પાકિસ્તાન આ સિઝનમાં ખરાબ ફોર્મમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે, ન્યુઝીલેન્ડ સામે ત્રિકોણીય શ્રેણીની ફાઇનલ હારી ગયું છે અને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીની સેમિફાઇનલમાં પહોંચવામાં નિષ્ફળ ગયું છે. તેમને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે 2-1 થી શ્રેણીમાં પણ હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. દક્ષિણ આફ્રિકાનું નેતૃત્વ મેથ્યુ બ્રીટ્ઝકે કરશે અને તે તેમના નિયમિત કેપ્ટન ટેમ્બા બાવુમા અને સફેદ બોલ ટીમના સાત અન્ય મુખ્ય ખેલાડીઓ વિના રમશે. જોકે, તેમની પાસે અનુભવી ક્વિન્ટન ડી કોક છે, જે દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ માટે ફાયદાકારક રહેશે.
Swift changes! 🏏— Proteas Men (@ProteasMenCSA) November 1, 2025
As the T20I series reaches its conclusion today, attention quickly turns to the ODIs. 🔥 #TheProteas Men will be eager to stamp their authority in the 3-match ODI series as they wrap up their tour of Pakistan. 🇿🇦 pic.twitter.com/o6q6JKbIjK
પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા સામસામે
બંને ટીમો એકબીજા સામે 87 મેચ રમી છે, જેમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ 52 જીત મેળવી છે જ્યારે પાકિસ્તાને 34 જીત મેળવી છે. આ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાનો હાથ ઉપર છે અને તેઓ T20I શ્રેણીમાં તેમની હારનો બદલો લેવાનો પ્રયાસ કરશે.
ભારતમાં પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા પહેલી ODI લાઈવ સ્ટ્રીમ ક્યાં જોવી?
પાકિસ્તાન અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પહેલી ODI ભારતમાં સ્પોર્ટ્સ ટીવી યુટ્યુબ ચેનલ પર લાઈવ સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે.
ટીવી પર પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા પહેલી ODI ક્યાં જોવી?
પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા પહેલી ODI ભારતમાં ટીવી પર લાઈવ સ્ટ્રીમ કરવામાં આવશે નહીં.
પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા પહેલી ODI ક્યારે અને ક્યાં રમાશે?
પાકિસ્તાન અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પહેલી ODI 4 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ ફૈસલાબાદના ઇકબાલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. મેચ IST બપોરે 3:30 વાગ્યે શરૂ થશે.
પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા પહેલી વનડે માટે ટોસ ક્યારે થશે?
પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા પહેલી વનડે માટે ટોસ ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 3:00 વાગ્યે થશે.
