પાકિસ્તાન-ન્યુઝીલેન્ડ સુપર 8 ની પહેલી મેચ વરસાદને કારણે રદ, બંને ટીમોને 1-1 પોઈન્ટ મળ્યા

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ના સુપર 8 તબક્કાની પહેલી મેચ, પાકિસ્તાન-ન્યુઝીલેન્ડ, વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી હતી.

પાકિસ્તાન-ન્યુઝીલેન્ડ સુપર 8 ની પહેલી મેચ વરસાદને કારણે રદ
પાકિસ્તાન-ન્યુઝીલેન્ડ સુપર 8 ની પહેલી મેચ વરસાદને કારણે રદ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 22, 2026 at 1:17 PM IST

PAK vs NZ: 21 ફેબ્રુઆરીના રોજ, શ્રીલંકાના પલ્લાકેલેમાં સતત વરસાદને કારણે T20 વર્લ્ડ કપ સુપર એઈટની પહેલી મેચ રદ કરવામાં આવી હતી. ન્યૂઝીલેન્ડ અને પાકિસ્તાને એક-એક પોઈન્ટ વહેંચ્યો હતો. હળવા ઝરમર વરસાદ વચ્ચે, પાકિસ્તાને ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો.

પરંતુ સતત ઝરમર વરસાદ ટૂંક સમયમાં ભારે વરસાદમાં ફેરવાઈ ગયો, જેના કારણે અમ્પાયરોને એક પણ બોલ ફેંક્યા વિના મેચ રદ કરવાની ફરજ પડી. પાકિસ્તાને તેમની શરૂઆતની ઈલેવનમાં એક ફેરફાર કર્યો, અનુભવી ઓપનર ફખર ઝમાનની જગ્યાએ ખ્વાજા નાફેને ટીમમાં સામેલ કર્યા.

ન્યૂઝીલેન્ડે તેમની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં ત્રણ ફેરફાર કર્યા, જેમાં કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનરને પરત કરવામાં આવ્યો, જે પેટની સમસ્યાને કારણે કેનેડા સામેની પાછલી મેચ ગુમાવી ચૂક્યો હતો, અને લોકી ફર્ગ્યુસન અને ઈશ સોઢીને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા.

બંને ટીમો તેમની આગામી મેચ ક્યારે રમશે?

પરંતુ આ બધી ગણતરીઓ અને સંયોજનો માટે બીજા દિવસની રાહ જોવી પડશે, કારણ કે પાકિસ્તાન હવે 24 ફેબ્રુઆરીએ પલ્લકેલેમાં તે જ સ્થળે ઇંગ્લેન્ડનો સામનો કરશે. ન્યુઝીલેન્ડ 25 ફેબ્રુઆરીએ ઘરઆંગણાની ટીમ અને સહ-યજમાન શ્રીલંકાનો સામનો કરવા માટે કોલંબો જશે.

વરસાદને કારણે કિવી અને પાકિસ્તાન બંને ટીમો માટે સુપર આઠની બાકીની બે મેચો પહેલા પરિસ્થિતિ થોડી મુશ્કેલ બની ગઈ છે. શ્રીલંકાના હવામાનને જોતાં, પછીની કોઈપણ મેચ સમાન પરિણામો લાવી શકે છે, અથવા હાર તેમની સેમિફાઇનલની આશાઓને ગંભીર રીતે જોખમમાં મૂકી શકે છે.

આ મુખ્ય ઇવેન્ટનો સુપર-8 તબક્કો શનિવાર, 21 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થયો હતો. દરેક ગ્રુપમાંથી બે ટીમો સેમિફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થશે. આવતીકાલે, 22 ફેબ્રુઆરીના રોજ બે સુપર આઠ મેચ રમાશે. પ્રથમ મેચમાં ઇંગ્લેન્ડ શ્રીલંકાનો સામનો કરશે, અને બીજી મેચમાં ભારત દક્ષિણ આફ્રિકાનો સામનો કરશે.

બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11

ન્યુઝીલેન્ડ: ટિમ સીફર્ટ (વિકેટકીપર), ફિન એલન, રચિન રવિન્દ્ર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, માર્ક ચેપમેન, ડેરીલ મિશેલ, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), જીમી નીશમ, મેટ હેનરી, ઈશ સોઢી અને લોકી ફર્ગ્યુસન.

પાકિસ્તાન: સાહિબજાદા ફરહાન, સૈમ અયુબ, સલમાન અલી આગા (કેપ્ટન), બાબર આઝમ, ફખર ઝમાન, શાદાબ ખાન, ઉસ્માન ખાન (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ નવાઝ, ફહીમ અશરફ, સલમાન મિર્ઝા અને ઉસ્માન તારિક.

