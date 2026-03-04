ETV Bharat / sports

પાકિસ્તાને બાંગ્લાદેશ સામેની ODI શ્રેણી માટે ટીમ જાહેરાત કરી, બાબર આઝમ બહાર, 25 વર્ષીય ખેલાડી બન્યો કેપ્ટન

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે બાંગ્લાદેશ સામેની વનડે શ્રેણી માટે ટીમની જાહેરાત કરી છે.

પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ
પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 4, 2026 at 7:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PAK vs BAN: પાકિસ્તાન ટીમમાં ફરી એકવાર પરિવર્તનનો સમય શરૂ થયો છે. T20 વર્લ્ડ કપમાં ખરાબ પ્રદર્શન કરનારા બાબર આઝમને હવે ODI ટીમમાંથી પણ બહાર કરી દેવામાં આવ્યા છે. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડે બાંગ્લાદેશ સામેની ODI શ્રેણી માટે ટીમની જાહેરાત કરી છે. બાબર આઝમને 15 સભ્યોની ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નથી, અને કેપ્ટન પણ બદલવામાં આવ્યો છે. 25 વર્ષીય ફાસ્ટ બોલરને કેપ્ટનશીપ સોંપવામાં આવી છે. ચાલો તમને જણાવીએ કે ODI શ્રેણી માટે પાકિસ્તાનની ટીમ કેવી દેખાય છે.

6 અનકેપ્ડ ખેલાડીઓને મળ્યો મોકો

આ ટીમમાં છ ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે જેમણે હજુ સુધી ODI ડેબ્યૂ કર્યું નથી. આમાં અબ્દુલ સમદ, માઝ સદકત, મોહમ્મદ ગાઝી ઘોરી, સાદ મસૂદ, સાહિબઝાદા ફરહાન અને શામિલ હુસૈનનો સમાવેશ થાય છે. અબ્દુલ સમદ, માઝ સદકત, સાદ મસૂદ અને શામિલ હુસૈન તાજેતરમાં અબુ ધાબીમાં ઇંગ્લેન્ડ લાયન્સ સામે પાકિસ્તાન શાહીન માટે રમ્યા હતા. યુવા ખેલાડીઓ પર દાવ લગાવીને, ટીમ મેનેજમેન્ટે તેની ભવિષ્યની રણનીતિ સ્પષ્ટ કરી છે.

બાંગ્લાદેશ સામે પાકિસ્તાનની ટીમ

શાહીન આફ્રિદી (કેપ્ટન), અબ્દુલ સમદ, અબરાર અહેમદ, ફહીમ અશરફ, ફૈઝલ અકરમ, હરિસ રૌફ, હુસૈન તલત, મુઆઝ સદકત, મોહમ્મદ રિઝવાન (વિકેટકીપર), વસીમ જુનિયર, ગાઝી ઘોરી (વિકેટકીપર), સાદ મસૂદ, સાહિબઝાદા ફરહાન, સલમાન અલી આગા અને શામિલ હુસૈન

ખરાબ ફોર્મને કારણે બાબર આઝમને પાકિસ્તાનની ODI ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે. તાજેતરના T20 વર્લ્ડ કપમાં તેના ખરાબ પ્રદર્શનને કારણે PCB તરફથી નોંધપાત્ર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ટીમમાં છ નવા અનકેપ્ડ ખેલાડીઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ફાસ્ટ બોલર હરિસ રૌફ ટીમમાં પાછો ફર્યો છે.

25 વર્ષના ખેલાડીને બનાવ્યો કેપ્ટન

પાકિસ્તાનની ODI ટીમનું નેતૃત્વ પહેલા મોહમ્મદ રિઝવાન કરતા હતા, પરંતુ હવે એક મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. આ શ્રેણી માટે શાહીન શાહ આફ્રિદીને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. આફ્રિદી 25 વર્ષનો ઝડપી બોલર છે અને ત્રણેય ફોર્મેટમાં ટીમ માટે સતત રમ્યો છે. તેથી, મેનેજમેન્ટે તેના પર વિશ્વાસ દર્શાવ્યો છે. ખરાબ પ્રદર્શન બાદ, ટીમમાં ફેરફાર અનિવાર્ય હતા.

પાકિસ્તાન-બાંગ્લાદેશ વનડે શ્રેણીનો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ

  • 11 માર્ચ - પહેલી વનડે, ઢાકા
  • 13 માર્ચ - બીજી વનડે, ઢાકા
  • 15 માર્ચ - ત્રીજી વનડે, ઢાકા

આ પણ વાંચો:

  1. T20 વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાન ટીમના પ્રદર્શનથી ગુસ્સામાં આફ્રિદી, જમાઈ શાહીન અને PCB પર કર્યા આકરા પ્રહાર
  2. લાઈવ SA VS NZ LIVE SCORE: ન્યુઝીલેન્ડની બે બોલમાં બે વિકેટ પડી, ડી કોક અને રિકલ્ટન આઉટ

TAGGED:

PAK VS BAN ODI SERIES
PAKISTAN SQUAD FOR BANGLADESH
PAK VS BAN ODI
PAK VS BAN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.