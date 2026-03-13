PAK VS BAN: ભૂલ કોની સલમાન આગાની કે મેહદી હસનની? રન આઉટ બન્યો ચર્ચાનો વિષય
બીજી વન-ડે મેચમાં, પાકિસ્તાની ખેલાડી સલમાન આગા જે રીતે રન આઉટ થયો તે ચર્ચાનો મુખ્ય વિષય બન્યો છે.
Published : March 13, 2026 at 7:45 PM IST|
Updated : March 13, 2026 at 7:59 PM IST
PAK VS BAN 2ND ODI: પાકિસ્તાન ટીમ બાંગ્લાદેશના પ્રવાસે પહોંચી છે, જ્યાં તેઓ હાલમાં ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી રમી રહી છે. આ શ્રેણીની શરૂઆતની મેચમાં પાકિસ્તાનને શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. દરમિયાન, બીજી મેચ હાલમાં મીરપુરના શેર-એ-બાંગ્લા નેશનલ સ્ટેડિયમમાં ચાલી રહી છે. આ મેચમાં અનુભવી ખેલાડી, સલમાન આગા, જે રીતે રન આઉટ થયો, તે તમે ક્યારેય નહિ જોયો નહિ.
સલમાન આગાએ મોહમ્મદ રિઝવાન સાથે મળીને, તેમણે માત્ર ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી નહીં પરંતુ પાકિસ્તાની ટીમને નોંધપાત્ર સ્કોર તરફ દોરી જવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો. પાકિસ્તાની ઇનિંગ્સની 39મી ઓવર દરમિયાન - બાંગ્લાદેશી સ્પિનર મેહદી હસન મિરાઝ દ્વારા ફેંકવામાં આવી હતી - મોહમ્મદ રિઝવાને ચોથો બોલ સીધો પીચ પર રમવાનો પ્રયાસ કર્યો. મેહદી હસને ઝડપથી પ્રતિક્રિયા આપી, બોલને રોકવાના પ્રયાસમાં ડાબી બાજુ ડાઇવ કર્યો. બોલ સલમાન આગાની નજીક આવી ગયો, જે તે ચોક્કસ ક્ષણે તે ક્રીઝની બહાર હતો.
⚡️ICYMI⚡️— Cricbuzz (@cricbuzz) March 13, 2026
Here's a replay of Mehidy Hasan Miraz running Salman Agha out 😬pic.twitter.com/gI7J3MKYEl https://t.co/Mz8Y2fj40r
સલમાન આગા ગુસ્સે ભરાયો
સલમાન આગાએ શરૂઆતમાં બોલને મેહદી હસન મિરાઝને પાછો આપવાનો પ્રયાસ કર્યો; જોકે, તે કરી શકે તે પહેલાં, મેહદી હસને બોલ છીનવી લીધો, બેઇલ્સ ઉડાડી દીધી અને રન આઉટ માટે અપીલ કરી. આ ઘટના પછી સલમાન આગાએ સ્પષ્ટપણે ગુસ્સે ભરાયેલા દેખાયો. નિર્ણય થર્ડ અમ્પાયરને મોકલવામાં આવ્યા બાદ, તેને આખરે રન આઉટ જાહેર કરવામાં આવ્યો. જ્યારે તે પેવેલિયન પાછો ફર્યો, ત્યારે સલમાન આગા સ્પષ્ટપણે ગુસ્સે ભરાયા અને ડ્રેસિંગ રૂમમાં જતા મેહદી હસન મિરાઝ સાથે શબ્દોની આપ-લે કરતા જોવા મળ્યા.
Salman Ali Agha's outrage over " unsporting spirit" after a run-out is ironic, given that in 1999, sachin collided with bowler shoaib akhtar during his follow-through near the stumps while attempting a third run. pakistan refused to withdraw the appeal, and sachin was given a run… pic.twitter.com/g6tjJtWNmw— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) March 13, 2026
સલમાન આગાએ 64 રનની ઇનિંગ રમી
પાકિસ્તાની ટીમ 47.3 ઓવરમાં 274 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. બેટિંગમાં, માઝ સદકતે 75 રન બનાવ્યા, જ્યારે સલમાન આગાએ 64 રનનું યોગદાન આપ્યું, બંનેએ ટીમને આ કુલ સ્કોર સુધી પહોંચાડવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી. બાંગ્લાદેશ માટે બોલિંગમાં, રિશાદ હુસૈન ત્રણ વિકેટ સાથે ટોચના વિકેટ લેનાર બોલર હતા; વધુમાં, મેહદી હસન મિરાઝે બે વિકેટ લીધી, જ્યારે તસ્કિન અહેમદ, નાહિદ રાણા અને મુસ્તફિઝુર રહેમાન દરેકે એક વિકેટ લીધી.
